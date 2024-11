La noche cordobesa se llenó de romance y nostalgia con la visita de Cristian Castro, quien hizo sentir a sus seguidores como una verdadera familia.





“Qué bueno que vinieron porque son una familia para mí. Ustedes me hacen sentir así”, expresó el cantante mexicano con una sonrisa, antes de desatar un concierto inolvidable en el Quality Arena.

Este viernes se presenta por segunda vez a las 21.30. Apertura de puertas a las 20.30. Información sobre las entradas aquí.



En el primer show que brindó este jueves, desde temprano los fans de distintas provincias se congregaron para disfrutar de uno de los dos shows exclusivos de Castro en Córdoba.



El espectáculo comenzó cerca de las 22 horas, y la velada estuvo marcada por la música romántica que caracteriza al artista. La banda abrió la noche con un popurrí de clásicos, y poco después, Cristian Castro apareció en escena con un elegante traje verde, acompañado de su pareja Mariela Sánchez, quien se unió a las coristas, haciendo de este un show especialmente íntimo.

El repertorio inició con la potente "Es mejor así", seguida de dos emotivas versiones de "For Once in My Life" y "Always on My Mind". Entre aplausos y celulares capturando cada segundo, los éxitos siguieron uno tras otro: “Amor”, “Lloran las rosas” y un enganchado de clásicos como “Mañana, mañana”, “Agua nueva” y “Después de ti”.





Uno de los momentos más ovacionados fue la interpretación de “Lloviendo estrellas”, donde el público no paró de cantar y bailar, rememorando la energía de aquel éxito del 2001.



Pero la noche tenía sorpresas: el cantante mexicano presentó a Valentino Merlo, el joven talento de 15 años que interpreta cumbia y cuarteto. Cristian acomodó su voz a los ritmos de Merlo y cantaron juntos la canción “Solo”.



Con la canción “Hola” recientemente lanzada junto a un videoclip, subió al escenario el segundo artista invitado de la noche. “¡Les traje al mejor cordobés!, él es la estrella más linda que tiene esta provincia. Se llama Ulises Bueno”, dijo Cristian y se abrazaron en el escenario. Entre los dos brindaron un divertido momento cantando, bailando y transmitiendo una energía y conexión musical, que el público acompañó con enormes sonrisas, aplausos y un efusivo canto. También interpretaron la canción “Así era ella” y la fiesta fue total.

El público no dejó de gritar declaraciones de amor y los celulares levantados tomaban registro de cada momento de la gran puesta musical y efectos sobre el escenario.



Cristian no dudó en cambiar de vestuario y sorprender una vez más al público. Con un traje azul entró nuevamente del brazo de su pareja que también se vistió del mismo color. El setlist continuó con “Sei tu”, demostrando su versatilidad para cantar desde el pop, pasando por el cuarteto y también una romántica canción en italiano.



Más adelante le dedicó una canción a su abuela Silvia Sánchez, evocando también la figura de su talentosa madre Verónica Castro. Siguieron los éxitos clásicos con “Por amarte así”, “Mi vida sin tu amor”, “Volver a amar” y “Yo quería”.



El artista no dejó afuera de su show los hits siempre vigentes: “No hace falta”, “Lo mejor de mí”, “Te llamé”, “Te buscaría”, “Simplemente tú”, “Vuélveme a querer” y “Nunca voy a olvidarte”.



Para el cierre, “Azul” y “Descontrol” desataron una ovación absoluta, poniendo fin a una noche donde el romance, la emoción y la música fueron protagonistas. Cristian Castro dejó Córdoba llena de recuerdos y promesas de volver a reunirse con su “familia” en el futuro.