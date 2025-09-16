Basada en la obra de Eric Whitacre, con textos de Anthony Silvestri, Julie Lawrence Silvestri y Eric Whitacre, se pone en escena “Leve”, una historia contada desde lo coral y la danza contemporánea en la que intervienen integrantes de la compañía Danza Viva, dirigida por Cristina Gómez Comini. Hablamos con ella respecto a esta pieza teatral.

“Es una obra espiritual que nos interpela desde ese lugar y nos atrapa también, a juzgar por la reacción de quienes vieron la obra en su estreno y en los ensayos. Conmovidos, pero al mismo tiempo con sensación de levedad, haciendo alusión al título”, comienza diciendo nuestra entrevistada.

“La obra habla de la circularidad de la vida, de este ciclo de la vida y de la muerte, y lo hace desde una historia de amor contada por un poeta: Anthony Silvestri, con la música de Eric Whitacre. La danza reproduce lo que narra el maravilloso coro de estas 12 voces, acompañadas por dos instrumentistas de primera línea (N. R.: violoncello: Pedro Catriel Luna; piano: Andrea Mellia). En este caso le ponemos cuerpo con cuatro bailarines de Danza Viva que representan personajes que no solo se mueven de acuerdo con la música, sino que interpretan las emociones de seres que transitan experiencias muy fuertes”, continúa explicando Cristina.

“Debo decir que los bailarines responden maravillosamente y hacen vivir, hasta el punto en que uno puede sentir en su propio cuerpo esa vibración desde lo emocional; así creo que llega al público. También es bastante liberador: ver esos cuerpos moverse permite soltar algunos temas que uno tiene guardados”, agrega.

“La puesta en escena cuenta con un elemento escultórico que es obra de Augusto Bernhardt y Mauricio Rondot: un velo muy creativo, trabajado con elementos blandos. Para cada función esta escultura se monta de cero; es decir, no se guarda tal cual está, sino que se elabora nuevamente siguiendo un patrón que sirve a los bailarines y a los cantantes en su desempeño”, detalla la directora.

Este elemento, que es un símbolo estético y conceptual, es el resultado de un gran proceso creativo.

Y Cristina subraya: “Además de 12 de Cámara, del maestro Camilo Santostéfano, de los músicos y bailarines, hay un equipo con el que ya trabajé en la puesta de la ópera La bohème: Ana Rojo en el vestuario, Rafael Rodríguez en la iluminación, sumados a los escenógrafos que ya mencioné. Son artistas con los que se puede conversar y trabajar desde cero, discutiendo, proponiendo y creando para que todo resulte probado y pulido en todos sus detalles; en ese aspecto este equipo es extraordinario”, resalta Gómez Comini.

“Todos —bailarines, cantantes, músicos— demuestran una entrega total, ya que hemos transitado por la conmoción que propone el argumento; lo experimentamos y luego nos recuperamos y seguimos adelante. Al finalizar la función, el silencio respetuoso que se vive en la sala es emocionante y luego estalla el aplauso con mucha potencia”.

“Al finalizar, los espectadores se quedan con nosotros; quieren saber más sobre la realización, impactados por la performance vocal y por las interpretaciones, preguntan sobre determinados detalles”.

Y finaliza: “Y, sobre todo, agradecen; ven un todo en ese circuito que ocurre a uno y otro lado del velo, ponderan lo que escucharon y vieron, y eso es algo que lo sentimos en el alma”.

