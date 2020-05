1897: en Reino Unido, Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading, donde había sido confinado por homosexual.

Biografía de Oscar Wilde

El 19 de mayo de 1962, Marilyn Monroe le cantaba “Happy Birthday Mr. President” a John Fitzgerald Kennedy. La celebración fue en el Madison Square Garden, diez días antes del cumpleaños 45 del Presidente de Estados Unidos. Con más de 15.000 personas, la principal ausencia fue la de la primera dama Jackie Kennedy.

1984: el disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd cumple 520 semanas entre los 200 álbumes más vendidos según la lista Billboard

El 19 de mayo de 1974 se creó el Cubo de Rubik, gracias al húngaro Ernö Rubik. Escultor y profesor de arquitectura, creó este objeto para ayudar a sus alumnos a entender la geometría tridimensional. Su inventor lo bautizó originalmente como el Cubo Mágico.

2019: HBO transmite el último episodio de Game of Thrones. Muy gracioso cómo lo cuenta este comentarista mexicano. Tiene spoilers.

Anthony Colin Bruce Chapman nació en Surrey, Londres, Inglaterra, Reino Unido el 19 de mayo de 1928 y murió en Norwich, Norfolk, Londres, Inglaterra, Reino Unido el 16 de diciembre de 1982 fue un diseñador, inventor y constructor en la industria del automóvil. Su equipo Team Lotus ganó 7 Campeonatos Mundiales de Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis entre 1962 y 1978.

Nora Ephron nació en Nueva York, Estados Unidos el 19 de mayo de 1941 y falleció el 26 de junio del 2012, fue una guionista, directora de cine, productora, periodista, novelista, ensayista y dramaturga estadounidense. Era una de las más agudas y brillantes periodistas neoyorquinas cuando publicó Heartburn, considerado un relato de su matrimonio con Carl Bernstein, uno de los periodistas del caso Watergate. Este libro fue llevado al cine con el mismo título ( aquí El difícil arte de amar) y con un guion escrito por la misma autora. Falleció el 26 de junio de 2012. Algunas de sus películas: Sintonía de amor, Cuando Harry conoció a Sally, Tienes un e mail, Julie y Julia. Reproducimos esta película completa en esta misma página.

Aquí algunas escenas de Sintonía de amor dobladas al español.

1986: en la base aérea de Córdoba, Argentina se frustra un atentado con coche bomba contra el presidente Raúl Alfonsín. Invitamos a ver este documental.

Cumple 28 años: Samuel Frederick Smith nació en Londres el 19 de mayo de 1992, cuyo nombre artístico es Sam Smith, es un cantante del Reino Unido y profesional de la composición.

En 2016 Smith recibió el Globo de Oro y el Óscar a la mejor canción original por el tema «Writing's on the Wall» (Escrito en la pared), de la película Spectre.8​9​ (James Bond) Ha vendido más de 20 millones de álbumes a nivel mundial.​ Según la crítica, Smith «representa un retorno del vocalista virtuoso en la música popular» como Whitney Houston y Luther Vandross.

Este es su trabajo más reciente...

