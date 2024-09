Octubre comienza con nuevos espectáculos para disfrutar en esta semana hasta el domingo 6.

La Agencia Córdoba Cultura invita a ciclos de películas, obras de teatro, muestras y conciertos.



Esta semana se destaca una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Córdoba para la Infancia y la Juventud que se llevará adelante del 2 al 6 de octubre en escenarios de toda la provincia. El festival contará con más de 110 funciones de 79 compañías locales, nacionales e internacionales. Participarán prestigiosas compañías de España, Italia, Francia, México, Brasil, Chile y Argentina. Las funciones se desarrollarán en los 26 departamentos de la provincia distribuidos en 13 teatros de la ciudad de Córdoba; 17 teatros de diferentes localidades y 55 espacios no convencionales, como hospitales, parques, escuelas rurales, centros comunitarios, clubes vecinales, merenderos y plazas.

El jueves 3 a las 20 en el Teatro Comedia, el Coro Municipal de Córdoba, el Coro de Cámara de la Provincia y el Coral Resonancia realizan un homenaje al maestro Hugo de la Vega, eminente director y arreglador de música coral. La dirección general es de Esteban Conde Ferreyra y la entrada es gratuita con retiro previo.

Por último, el sábado 5 a las 18, la capilla del Paseo del Buen Pastor será el escenario de uno de los festivales de música más importantes de Argentina, el 30° Festival Internacional Guitarras del Mundo, que reunirá a destacados guitarristas nacionales e internacionales como Miguel Rivaynera, Ernesto Méndez y Marcos Rodríguez. Los asistentes podrán disfrutar de la interpretación de obras clásicas y contemporáneas, así como de fusiones de diversos géneros musicales de manera gratuita.

Mirá todos los shows de la semana:

Martes 1

A las 11. Danzas callejeras. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sársfield 365



El bailarín de breaking, Matías Ligato, presenta Flow de calle. El Breaking como poder y libertad, en el ciclo de exposición y performance de danza contemporánea. El breaking es un tipo de danza nacida en el Bronx, uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Puede distinguirse de otras danzas urbanas porque la coreografía se apoya en gran parte en el piso, con giros sobre las manos, la espalda o la cabeza. La entrada es libre y gratuita.

A las 18. Cine en el Palacio: Todo sobre mi madre (de Pedro Almodóvar,España, 1999) Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Durante el mes de octubre disfrutaremos del ciclo “Almodóvar: amor, dolor, pasión y deseo” en las proyecciones de cine en el Palacio. Madrid. Manuela, una madre soltera, ve morir a su hijo el día en que cumple 17 años, por echarse a correr para conseguir el autógrafo de Huma Rojo, su actriz favorita. Destrozada, Manuela viaja entonces a Barcelona en busca del padre del chico. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala (90 personas).

A las 19. Stella una vida (de Kilian Riedhof, Alemania, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Stella es una joven judía alemana que crece en Berlín bajo el régimen nazi con el sueño de convertirse en cantante de jazz. Tras ser obligada a ocultarse en febrero de 1943, su vida toma un giro trágico cuando es capturada por la Gestapo. Torturada y atrapada en un dilema moral, Stella se convierte en delatora y traiciona a otros judíos para salvarse a sí misma y a sus padres de la deportación a Auschwitz. Desde septiembre de 1943 hasta el final de la guerra, entrega a cientos de compañeros a la Gestapo. Basada en la vida de Stella Goldschlag, la película explora la complejidad y desesperación del personaje principal y desafía al espectador a reflexionar sobre el dilema de la traición en una historia que, aunque en el contexto histórico, resuena con inquietante modernidad.



Repite miércoles 2 a las 19; jueves 3 y viernes 4 a las 17. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 19:30. Ciclo: Palabras de Poeta. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Ciclo mensual que lleva adelante el colectivo homónimo. En esta oportunidad contará con la participación de Livia Hidalgo, Eduardo Cháves y Dardo Passadore como poetas invitados. Coordinan Silvia Barei y Gladys Alazraque. Entrada libre y gratuita.

A las 21. La estrella azul (de Javier Macipe, España, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Años 90. Mauricio Aznar, un famoso rockero español recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación dejando atrás el fantasma de la adicción. Allí conoce a Don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas consigue pagar sus facturas. Carlos acoge con generosidad al extraño visitante y de su encuentro nace un extravagante dúo quijotesco.

Repite miércoles 2 a las 21 y sábado 5 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Miércoles 2

12° edición del Festival Internacional de Teatro Córdoba para la Infancia y la Juventud



Del 2 al 6 de octubre se desarrollará en escenarios de toda la provincia. En línea con la internacionalización de la cultura que propone el Gobierno de la Provincia, este festival contará con la participación de prestigiosas compañías de España, Italia, Francia, México, Brasil, Chile y Argentina. En esta nueva edición del festival, la programación abordará temáticas sensibles, los ejes de las obras propuestas reflejan un modo de acercarse a la infancia en la que no existan temas imposibles o prohibidos, en el que se reconoce a niños y niñas no solo como sujetos de derecho, sino también como sujetos pensantes, con su propia impronta, sensibilidad, ideas y sentires, capaces de formarse y construir sentidos de manera colectiva. La apertura estará a cargo de 16 compañías teatrales internacionales, nacionales y cordobesas en diferentes localidades de la provincia y la ciudad de Córdoba.

La programación del festival, tanto de las funciones de capital como del resto de la provincia puede verse

A las 10. V Jornadas de Educación Artística. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Hasta las 18:30 se lleva adelante una jornada que se enmarca en el proyecto de investigación, Secyt-UNC (2023- 2027): “Interrelación de las Artes. Producción enseñanza con tecnologías del presente”. El tema de este año es El libro- arte en la trama de la enseñanza y tiene por objetivo explorar mediante la metodología de taller/laboratorio los alcances artísticos pedagógicos del Libro-Arte. Las formas de participación son a través de conferencias y talleres, stand de libros álbumes ilustrados, stand de exhibición de libros realizados por estudiantes de la Facultad de Artes de la UNC. Por consultas escribir a jornadasdeeducacionartistica@gmail.com. Destinado a estudiantes de arte, docentes de arte y público en general, entrada gratuita.

A las 18. Ensamble Creativo Invita a Celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores. Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Ensamble Creativo invita a un encuentro especial donde se celebrará la vitalidad y el talento de las personas mayores. Este evento se llevará a cabo en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, fecha establecida por las Naciones Unidas para promover y garantizar los derechos de este grupo, fundamental de la sociedad. Se podrá disfrutar de una variedad de expresiones artísticas que reflejan la energía y el empoderamiento de quienes continúan activos y creativos en sus proyectos. La actividad propone: Pareja de tango canyengue con la presentación de los maestros Sandra Ortega y Roberto Acevedo; Narración interpretativa, a cargo de Rubén Peralta y María Teresa Nannini; Arte acto, intervención del reconocido artista visual Washington Riviere y poesía recitada por Graciela de la Lastra. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Ciclo digital: Manos que Hablan. Canal de Youtube Cultura.cba



Cuarto capítulo del ciclo Manos que Hablan, un espacio en el que artesanos locales muestran el proceso de fabricación de los objetos y su historia de vida. Propuesto por el área artesanías de la Agencia Córdoba Cultura en el que los artesanos de Córdoba abren las puertas de sus talleres con el objetivo de visibilizar a la persona detrás del objeto.Este ciclo, consta de nueve capítulos, oficia de antesala a la próxima Feria de Artesanías a desarrollarse en octubre y puede verse los miércoles a través del canal de YouTube Cultura.cba. En esta ocasión, Luis María Brandan abre las puertas de su taller para brindarnos la experiencia en la técnica de tejidos, diseños y fabricación de sus propios telares y herramientas.

Jueves 3

A las 19. Cine : Partidos, voces del exilio (de Silvia Di Florio, Argentina, 2022) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Proyección del documental con la presencia de su directora. Partidos, voces del exilio cuenta su historia en presente, como viven hoy esa vida no elegida y cómo no pudieron volver a integrarse a la que perdieron. El diálogo que se establece entre las dos ciudades con el tejido de los recuerdos y las calles y la gente, hace que hayan quedado partidos entre dos culturas y dos pertenencias. Ambas tierras son parte de ellos, y así viven hoy su vida entre dos mundos. Partidos, voces del exilio cuenta con la participación especial del talentoso actor argentino Héctor Alterio, que a lo largo del film recita en conmovedora actuación el poema de León Felipe, “Qué lástima”. Con locaciones filmadas en Madrid y Buenos Aires, un subsidio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, y un crowdfunding (colecta digital) realizada en España, se realizó el film, con una demora indeseada ocasionada por la pandemia. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.

A las 19. Cine Espacio INCAA: Lo que queda (de Mariel Escobar, Argentina, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Ana vive en Canadá desde hace tres años. Cuando recibe la noticia de que Julián, su primer novio, tuvo un accidente y está en coma, vuelve impulsivamente a Buenos Aires, acompañada de su nueva pareja, J.B. Poniendo en pausa su presente, Ana busca acompañar a la madre y hermana de Julián en la agonía, sin encontrar ya su lugar en esa familia. En secreto, se refugia en el departamento que alguna vez compartió con él. En medio del desorden, escucha sus canciones y revisa los videos de su pasado, reencontrándose con los planes del futuro que no llegaron a construir juntos.Aturdida por la tormenta que nunca llega y los sueños constantes con Julián y el mar, Ana comienza a duelar una historia que, a pesar del tiempo y la distancia, parece no haber encontrado aún su final. Repite el viernes 4 a las 19. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.000, disponible en boletería.

A las 20. Homenaje al maestro Hugo de la Vega. Teatro Comedia – Rivadavia 254



El Coro Municipal de Córdoba, el Coro de Cámara de la Provincia y Coral Resonancia realizan un homenaje al maestro Hugo de la Vega, eminente director y arreglador de música coral. La dirección general es de Esteban Conde Ferreyra. Versiones corales del cancionero popular arregladas por Hugo de la Vega, entre las que se escucharán, Juan del Monte, de Leguizamón y Castilla, Zamba para la viuda, de Leguizamón y Pérez, Alfonsina y el mar, de Ramírez y Luna, Canción de lejos, de Isella y Tejada Gómez. Entrada gratuita, con previo retiro por boletería del Teatro Comedia desde las 19.

A las 21. El viejo roble (de Ken Loach, Reino Unido, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



En un pueblo del noreste de Inglaterra, donde la mina cerró y la gente se siente abandonada por el sistema, queda allí un último pub llamado The Old Oak. Muchos jóvenes se han marchado y lo que una vez fue una comunidad próspera y orgullosa lucha por mantener vivos los viejos valores. Las casas son baratas y están disponibles, pero no para de crecer la ira, el resentimiento y la falta de esperanza. Allí serán dirigidos los últimos refugiados sirios que han sido acogidos por el gobierno de Gran Bretaña en los últimos años. ¿Cómo serán recibidos los sirios? ¿Y cuál será el futuro del último pub que queda en el pueblo, The Old Oak?.



Repite viernes 4 a las 21; sábado 5 a las 17 y 21:30; domingo 6 a las 17 y 19 hs.. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Viernes 4

A las 17. Teatro: La Memoria Futura, las voces de las abuelas. Centro Cultural Córdoba- Parque del Faro – Av. Poeta Lugones 401



Bajo la dirección de Luciana Mastromauro, es una pieza performática que invita a caminar y a escuchar. Es una experiencia inmersiva de cuatro recorridos que se suceden al mismo tiempo en un espacio al aire libre. Las caminatas se cruzan y se perciben a la distancia. Surcan el pasto, dibujan una trama azul. Este proyecto fue producido por Abuelas de Plaza de Mayo, ROSA Studio, el Goethe-Institut Buenos Aires, con el apoyo del Fondo Internacional de Coproducción (Internationaler Koproduktionsfonds) del Goethe-Institut y el auspicio del programa de Mecenazgo Cultural, Ministerio de Cultura, de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Contó además con el apoyo del Programa de Cultura Argentina al Mundo (2023) de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Para mayores de 13 años. Repite sábado 5 a las 16 y 18 hs. Entrada gratuita con inscripción previa AQUÍ

A las 21. Viernes de Música presenta: Luciano Volador. Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto



Luciano Volador presenta un show único de canciones y luces, desplegando sus mejores temas en un live set indie-pop-house, iluminado por visuales creadas en vivo por Agus Agua. Una atmósfera guiada por la celebración cálida y vanguardista. Luciano Volador es cantautor y productor riocuartense con base en México. Su música tiene un vínculo cercano con la calma y la naturaleza, sus canciones son para elevarnos: Pop trascendental. En la oportunidad presentará canciones nuevas y clásicos de su repertorio y tendrá como artista invitada a Lucía Reinaudo. Entrada $5.000 disponible por autoentrada.

Sábado 5

A las 15:30. Mini- Contemporáneo – Derivaciones Gráficas: Expandir la escena, 15 años después. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Propuesta artístico performática y participativa en la que a través de una reinterpretación de las fiestas de quince años, se celebran los 15 años de Mini-contemporáneo y se exploran los nuevos territorios de la gráfica actual. En el evento habrá actividades participativas abiertas al público: Jam de grabado, Merienda de dibujo, Xilografía en vivo, Set fotográfico, Intervención desde el movimiento, Dj invitado y brindis de quinceañeras. Destinado para todo público con entrada gratuita.

A las 18. 30° Festival Guitarras del Mundo. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



La capilla será el escenario del XXX Festival Internacional Guitarras del Mundo, que reunirá a destacados guitarristas nacionales e internacionales como Miguel Rivaynera, Ernesto Méndez y Marcos Rodríguez. Con una trayectoria de 30 años, Guitarras del Mundo se ha posicionado como uno de los festivales de música más importantes de Argentina. A lo largo de estas tres décadas, ha sido un espacio de encuentro para músicos de diversos estilos y orígenes, contribuyendo a la difusión y promoción de la guitarra como instrumento musical. Los asistentes podrán disfrutar de la interpretación de obras clásicas y contemporáneas, así como de fusiones de diversos géneros musicales de manera gratuita. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Música: Ciclo Del parque al centro. Centro Cultural Córdoba - Parque del Faro – Av. Poeta Lugones 401

El Coro Municipal de Jóvenes, bajo la dirección de Tomás Arinci, fue creado en el año 2009 como una necesidad de brindar a los jóvenes de Córdoba la posibilidad de expresarse artísticamente a través del canto. Cuenta con 26 voces y su repertorio abarca tanto la música clásica como la popular del mundo, de América y de Argentina (tango y folclore). En esta ocasión compartirá escenario con el coro Vocal Súbito, dirigido por Paula Batistelli. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.

Domingo 6

A las 15. Ciclo: Batería Libre. Paseo del Buen Pastor – espacios verdes – Hipólito Yrigoyen 325



Edición especial dedicada a las infancias en el marco del Festival Internacional de Teatro Córdoba 2024. Este ciclo de conciertos espontáneos, convoca a bateristas de todos los estilos a tocar en formato solista o sobre pistas grabadas. El instrumento se instala al aire libre, en las explanadas del Paseo del Buen Pastor, donde intérpretes y visitantes pueden encontrarse y compartir la música. El primer domingo de cada mes se dan cita percusionistas, estudiantes de música y melómanos de todas las edades en un evento plural y transversal a todos los géneros y niveles. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Comedia Infanto Juvenil: “Cenicienta Desencadenada” Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Bajo la autoría y dirección de Cristian Palacios se presenta la historia mil veces contada de Cenicienta y el zapato se pone patas para arriba cuando la protagonista descubre que vivir entre la realeza puede darle más de un dolor de cabeza (a ella y a la realeza). Una Cenicienta distinta, capaz de mirar la vida desde su propio lugar de origen, en una historia que habla sobre la necesidad de trascender las diferencias y sobre las dificultades que debe enfrentar el amor cuando el primer flechazo pasa y los amantes se enfrentan a la aventura de vivir juntos en un mundo donde para la felicidad, nada está, ni remotamente, preparado. A la manera de los antiguos espectáculos medievales el relato está contado a través de la participación de payasos, acróbatas y malabaristas que invaden la escena, cambiando de personaje según la ocasión. La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de los 6 años. Entrada general $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.

A las 17. Teatro: La Memoria Futura, las voces de las Abuelas. Centro de Producción de Animación Quirino Cristiani – Echeverría 222, Unquillo



Se presenta la obra “Las voces de las Abuelas” Teatro, recorridos e historias de vida. La memoria futura es una experiencia inmersiva que invita a caminar y escuchar. Un recorrido al aire libre guiado por actrices, que dan vida a una voz, un relato. A lo largo del trayecto, los participantes son testigos de las historias de mujeres cuyos nietos y nietas fueron arrebatados por el terrorismo de Estado. Todas ellas dejaron grabadas sus voces para que, algún día, lleguen a sus nietos, en un acto de memoria y resistencia, más allá del tiempo. Dirección: Luciana Mastromauro. En escena: Florencia Bergallo, Karina Frau, Gaby Ferrero, Juliana Muras, Andrea Nussembaum, Susana Pampín, María Inés Sancerni, Frida Jazmin Vigliecca. Entrada libre y gratuita, y no se suspende por mal tiempo.

A las 18. Música en el Paseo: Encuentro de Coros. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



En el marco del ciclo “Música en el Paseo” se presentan 3 agrupaciones vocales en la capilla del Paseo del Buen Pastor. En este encuentro se presentará el Coral Enarmonía bajo la dirección de Leslie Steckler y la pianista Alejandra Cawen; el Coral Meridiano, bajo la dirección de Gustavo Maldino y el Coro La Semilla con la dirección de Dario Ferreyra. De Mayo a Diciembre, diversas agrupaciones corales participan de esta actividad que se realiza los Domingos en la Capilla del Paseo.

Para participar del ciclo, envíanos tu propuesta al correo produccionbuenpastor@gmail.com. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Música en el Real: “Encuentro con María Creuza”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Regresa a los escenarios. La cantante brasilera María Creuza presenta un notable concierto, repasando parte de su trabajo, sin dejar de lado el tributo a Vinicius de Moraes, donde recorre sus inolvidables clásicos, en un espectáculo ideal para los amantes de la bossa nova. Su presencia estelar que engalanará la cartelera de shows de las principales ciudades de Argentina, y el continente, justo en el marco de los más de 50 años de La Fusa, movimiento que ha marcado una época, con el gran poeta Vinicius de Moraes como su mentor. María Creuza, inicia una nueva gira. Una más en su vasta carrera. Y claro, por qué no centralizar la misma haciendo un homenaje, dejando vivo el recuerdo de quien fue su mentor, su maestro, quien impulsó la carrera de muchos coterráneos en décadas pasadas, dejando él mismo una huella imborrable en la cultura musical latinoamericana: Vinicius de Moraes. Entradas $20.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Música brasileña. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sársfield 365



La Banda Sinfónica de la Provincia ofrece Brasil, con Maxixe urbano, de Fernando de Oliveira; Brasiliana N.3, de Hudson Nogueira (solistas: Fabián Contreras, Cecilia Ulloque, Nicolás Savina, Sebastián Vallejo, y Claudio La Rocca); Concierto armorial para eufonio (estreno), de Gessé Souza (solista: Phillips Thor); y Sinfonía N.1 (estreno), de Biomas do Brasil. Entradas desde $1.000 por Autoentrada y boletería de martes a sábados de 9 a 20 y domingo de 17 a 20.

A las 21. Cine: El escuerzo (de Augusto Sinay, Argentina, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Argentina, 1866. En un territorio serrano devastado por la guerra, Venancio, un joven gaucho, mata a un escuerzo, una especie de sapo grande que se alimenta de otros animales. Cuando su madre vaticina que el sapo resucitará para vengarse, Venancio emprende un profundo viaje entre cuatreros, curas, chamanas y desertores, para salvarse de la maldición. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.