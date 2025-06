La semana comienza con nuemerosas propuestas culturales de la Agencia Córdoba Cultura. Desde ciclos de cine y debates en torno a las identidades diversas, hasta encuentros con figuras del audiovisual cordobés y nuevas muestras de arte contemporáneo.



El Museo Sobre Monte tiene como eje central de su programación, la propuesta Orgullo. Celebrar la Diversidad, que visibiliza las luchas y expresiones del colectivo LGBTTIQ+ con proyecciones, conversatorios y una fiesta musical al ritmo del arte drag. Del 24 al 28 de junio contará con la presencia de realizadoras como Daniel Tortosa e Inés María Barrionuevo aporta un valioso enfoque cinematográfico a este ciclo con perspectiva de género y derechos humanos.



El martes 24 a las 18, la Biblioteca Córdoba propone la charla-debate Mirar el baile. Poéticas y representaciones del cuarteto en el cine, una propuesta que invita a reflexionar sobre cómo el cuarteto ha sido narrado y representado en el lenguaje audiovisual. Tres cineastas cordobeses, Carolina Rojo, Luciano Juncos y Rosendo Ruiz, compartirán miradas, experiencias y análisis sobre la relación entre música popular y cine. El encuentro será moderado por los críticos Quique González y Paola Sosa, con entrada libre y gratuita.



Del 26 al 29 de junio, se realizará Focus 2.0. Mercado de la Industria Cultural Audiovisual, un evento que reúne a actores clave del sector en espacios como el Centro Cultural Córdoba, el Museo Caraffa y salas de otras ciudades como Río Cuarto, Villa María y Unquillo. La iniciativa, organizada por la Agencia Córdoba Cultura junto al Polo Audiovisual y ProCórdoba, refuerza el papel de la provincia como motor creativo y profesional del sector.



El viernes 27 a las 18, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres inaugura su segundo ciclo anual de exposiciones con tres muestras visuales: Todo está vivo de Martina Servio Olavide; Constelaciones cotidianas de Sofía Watson y Caja Negra de Florencia Troisi. Las obras proponen miradas íntimas y críticas sobre el presente, y estarán disponibles hasta fines de septiembre.

Mirá toda la programación de la semana:

Lunes 23

A las 18. Cine Semana Hitchcock: Rebecca (de Alfred Hitchcock, Estados Unidos,1940) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Al poco tiempo de perder a su esposa Rebeca, el aristócrata inglés Maxim De Winter conoce en Montecarlo a una joven humilde, dama de compañía de una señora americana. De Winter y la joven se casan y se van a vivir a Inglaterra, a la mansión de Manderley, residencia habitual de Maxim. La nueva señora De Winter se da cuenta muy pronto de que todo allí está impregnado del recuerdo de Rebeca. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “Los buenos modales” (de Marco Dutra y Juliana Rojas, Brasil, 2017) Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



En el mes de junio y en coordinación con el Área de Pensamiento Latinoamericano, damos una mirada al buen cine de nuestros vecinos de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. La misteriosa y adinerada Ana (Marjorie Estiano) contrata a Clara (Isabel Zuaa), una solitaria enfermera que vive a las afueras de São Paulo, para ser la niñera de su hijo aún no nacido. Conforme el embarazo va avanzando, Ana comienza a presentar comportamientos cada vez más extraños, y siniestros hábitos nocturnos que afectan directamente a Clara. Entrada libre y gratuita.



A las 20:30. Cine de cabecera: Tenacious D: The Pick of Destiny (de Liam Lynch, Estados Unidos,2006) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



En 1994, tuvieron lugar en Los Ángeles dos acontecimientos que sacudieron la tierra: el terremoto de Northridge y el nacimiento de Tenacious D, la banda liderada por Jack Black y Kyle Gass. Los dos se conocieron cuando eran miembros de la Actor’s Gang, una compañía de teatro de Los Ángeles fundada por Tim Robbins, y allí fue donde descubrieron su amor por el rock & roll. Desde su primera actuación en el Al’s Bar de Los Ángeles, donde interpretaron su única canción, Tribute, hasta su revelación como la Mejor Banda de la Tierra, The D, han entusiasmado a todo el que ha podido escucharlos. Entrada libre y gratuita.

Martes 24

A las 11. Concierto didáctico por el Coro Delfino Quirici. Escuela Hebe San Martín de Duprat – Araucanos esq. 17 de Octubre 2300 Jardín Norte



Mediante un espectáculo ameno y divertido, se presenta una propuesta áulica diferente para enseñar las particularidades de un coro, incluyendo algunas obras corales con aporte didáctico y la participación de los chicos cantando junto al coro. El objetivo es despertar el interés de los estudiantes y así motivar a la juventud a explorar un mundo distinto de sonoridades que están al alcance de sus propias posibilidades. Entrada libre y gratuita

A las 15. Jornada de dibujo: Dibujo y movimiento. Museo Evita- Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Ciclo de encuentros para redescubrir el museo y conectar con el arte. En el marco de la exposición Tunga Tunga chiqui chiqui chiqui, una mirada sobre el cuarteto, se propone una actividad especial de dibujo con modelo vivo, donde se trabajará a partir del movimiento y su representación en el papel. La propuesta comienza con una charla introductoria junto a los artistas Sergio Blatto y Juan Juares, quienes compartirán su mirada sobre cómo se traduce el ritmo, el gesto y el cuerpo en imágenes. Abierto a todo público.

A las 17:30. Orgullo. Celebrar la Diversidad: Proyección de “Los Maricones”. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



Con la presencia del Director Daniel Tortosa, se realiza un conversatorio moderado por Manuela Gil Viale y la proyección del film. Debatir sobre el rol del documental como herramienta de transformación social y política, los testimonios individuales como inicio de una construcción colectiva de la historia y el anclaje territorial de estas narrativas con el museo y su barrio. “Los Maricones” es una recopilación de testimonios reveladores de seis personas, homosexuales y trans, que vivieron en carne propia la represión y persecución policial desde la última dictadura cívico-militar hasta principios de los años 2000. Entrada libre y gratuita

A las 18. Charla debate: “Mirar el baile. Poéticas y representaciones del cuarteto en el cine” Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



En el marco del mes del cuarteto y del aniversario de la muerte de Rodrigo Bueno, se realiza una charla debate y reflexión acerca de las representaciones, sentidos y significados del cuarteto en el cine. La oportunidad contará con la presencia de tres reconocidos realizadores del cine cordobés como Carolina Rojo (licenciada en cine y televisión de la UNC, realizadora audiovisual, cineasta, directora de Madre Baile); Luciano Juncos (técnico superior en Cine y Video en la Escuela de Comunicación Audiovisual La Metro, cineasta, director de Bandido) y Rosendo Ruiz (licenciado en cine y televisión (UNC), fundador y primer Presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba, cineasta, director de La Zurda y De Caravana). Moderan: los críticos de cine Quique González y Paola Sosa. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Cine en el Palacio: Cautivos del mal (de Vincente Minnelli, Estados Unidos, 1952) Museo Evita- Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Un tiránico y manipulador productor de cine (Kirk Douglas), que ha caído en desgracia, pide ayuda a un director (Barry Sullivan), a una actriz (Lana Turner) y a un guionista (Dick Powell), a los que ayudó a triunfar, pero que tienen sobradas razones para detestarlo. Los tres le reprocharán su falta de escrúpulos para alcanzar el éxito sin reparar en las personas a las que traicionaba o engañaba. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Cine Semana Hitchcock: Llamada fatal (de Alfred Hitchcock, Estados Unidos,1954) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Tony Wendice (Ray Milland), un frío y calculador tenista retirado, planea asesinar a su bella y rica esposa (Grace Kelly) porque sospecha que le es infiel, pero sobre todo porque desea heredar su gran fortuna. Para llevar a cabo su plan, chantajea a un antiguo compañero de universidad y lo convence para que, en su ausencia, entre en la casa y mate a su mujer. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. La boheme Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



Ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini. Participan Orquesta Sinfónica de Córdoba, Coro Polifónico de Córdoba, Coro de Niños del ISEAM Domingo Zipoli, y Circo Da Vinci. Dirección escénica: Cristina Gómez Comini. Dirección musical: JongWhi Vakh. Solistas: Lucía González/Cecilia Leunda, Pablo Bemsch/José Curado, Anahí Cardoso/Alejandra Tortosa, Federico Bildoza/Federico Finnochiaro, Roy David Pullen/Leonardo Pérez, José Luis Moreno/Alejandro Wagner. Diseño de vestuario a cargo de Ana Rojo, diseño de escenografía de Augusto Bernhardt, y diseño de iluminación de Rafael Rodríguez.



Repone el jueves 26. Localidades disponibles próximamente a través de Autoentrada y en boletería. Valores: Platea, 40.000; cazuela, 30.000; tertulia, 25.000; paraíso, 15.000; palcos altos y bajos, 150.000; y palcos cazuela, 100.000 pesos.

A las 20:30. Cine por la diversidad: Pride (de Matthew Warchus, Reino Unido, 2014) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Durante junio el ciclo nos trae algunas de las películas más destacadas del cine contemporáneo. Esta vez, el eje gira alrededor de una de las diversidades menos comprendidas por el conservadurismo y más vulnerables a la brutalidad: la diversidad sexual. En el verano de 1984, siendo la primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de Mineros (NUM) convoca una huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 25

A las 18. Cine Semana Hitchcock: Notorious (de Alfred Hitchcock, Estados Unidos,1946) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el padre de Alicia Huberman, un espía nazi, es condenado por traición contra los Estados Unidos. Después del juicio, Alicia da una fiesta en la que aparece un apuesto desconocido llamado Devlin. Se trata de un agente de los servicios de Inteligencia que reclama su colaboración para atrapar a Alexander Sebastian, el cerebro de los nazis en Brasil. Al principio se muestra reacia, pero finalmente accede, sobre todo, porque se ha enamorado del atractivo agente americano. Una vez en Brasil, Alicia se gana la simpatía de Sebastian y se va a vivir a su casa. Pero su implicación en el asunto acaba poniendo en peligro su vida. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20:30. Cine Semana Hitchcock: Psicosis (de Alfred Hitchcock, Estados Unidos, 1960) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y, después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera regentado por un tímido joven, Norman Bates, que vive en la casa de al lado con su madre. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Jueves 26

FOCUS Del 26 al 29 de junio, Córdoba se convertirá en el punto de encuentro de profesionales, empresas, instituciones y plataformas de la industria audiovisual, en el marco de Focus 2.0 – Mercado de la Industria Cultural Audiovisual. Esta segunda edición tendrá nuevamente epicentro en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401), el Museo Caraffa, el Cine Arte Córdoba y otras localidades de la provincia como Río Cuarto, Villa María y Unquillo. Está organizado por la Agencia Córdoba Cultura, el Polo Audiovisual Córdoba y la Agencia ProCórdoba.

A las 17:30. La palabra presente. Centro de Arte Contemporáneo. Antonio Seguí – Parque del Chateau



Taller orientado a desarrollar la práctica individual de escritura a partir del encuentro y el intercambio colectivo de ideas. Docente a cargo Claudia Santanera. Para consultas e inscripción: proartecordoba@gmail.com. Valor $30.000

A las 18. Presentación del libro de poesía contemporánea: “El origen de los dioses, una introducción a la mitología griega” Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Del autor Armando Garraza. Desde el Siglo VII antes de C, el poeta Homero nos regaló la “Iliada” y la “Odisea”, dos obras inmortales que nos introducen a dioses, héroes y seres sobrenaturales. Un siglo después Hesíodo presenta su Teogonía, un relato fascinante del origen de los dioses y las fuerzas divinas que moldearon el cosmos. Desde entonces, los mitos griegos han inspirado a generaciones de poetas, pintores y escultores, dejando la huella imborrable en el arte y la literatura. Este libro es una puerta de entrada al extraordinario mundo de la mitología griega, un viaje lleno de heroísmo, fantasía y trascendencia cultural. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Inauguración de la muestra “Trabajadoras rurales en Argentina. Fotografías de lo invisible” Casa de la Cultura Municipal – Mendoza 100, Saturnino María Laspiur



Se trata de una muestra compuesta por 11 fotografías de carácter documental que buscan visibilizar el rol laboral de la mujer en el ámbito rural, que fueron donadas por la arquitecta Adriana Palomo a la colección del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. Las imágenes que componen la muestra son parte de una amplia investigación de Palomo sobre el trabajo femenino en Argentina desde mediados del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX. Durante la inauguración se realizará una charla con la participación de cuatro mujeres rurales de la región, quienes compartirán sus experiencias y reflexiones en torno al trabajo rural. La exposición surgió a partir de una iniciativa conjunta desarrollada en octubre de 2017, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), por la Agencia Córdoba Cultura, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (hoy Ministerio de Bioagroindustria) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (actual Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica). Desde entonces, la muestra es producida por el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. La exhibición podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 3 de agosto, todos los días de 14:00 a 20:00, en la Casa de la Cultura Municipal (Mendoza 100, Saturnino María Laspiur, provincia de Córdoba). Entrada libre y gratuita

A las 18. FOCUS 2.0: Después, la niebla (de Martín Sappia, Argentina, 2025) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



César es sereno en una fábrica de productos químicos desde hace más de veinte años. Una tarde recibe una carta de su hermana en la que le avisa que ha vendido el terreno familiar de la montaña. César decide abandonar su trabajo y emprende un viaje hacia esa zona, con el objetivo de recuperar la urna con las cenizas de Elena enterradas allí. Caminando se enfrenta al duelo velado por años. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 18:30. Los Puntos Suspensivos. Museo Evita- Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Rosendo Ruíz será entrevistado por el periodista CJ Carballo. Entrada libre y gratuita.

A las 18:30. Orgullo. Celebrar la Diversidad: Proyección de “Camila saldrá esta noche” Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



Con la presencia de la Directora Inés María Barrionuevo, se realiza un conversatorio y la proyección del film. Camila se ve obligada a mudarse a Buenos Aires cuando su abuela enferma gravemente. Deja atrás a sus amigos y una escuela secundaria pública liberal por una institución privada tradicional. El temperamento feroz pero prematuro de Camila se pone a prueba. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Música en el Real: “Sergio Castro 35 Años”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Sergio Castro es actualmente conductor del programa “Argentinos” que se emite diariamente por la frecuencia de Radio Continental Córdoba. Recientemente acaba de recibir el premio Martín Fierro por su labor en este programa. Las peñas y los grandes eventos folklóricos cordobeses lo tienen como habitual conductor. En sus 35 años de trayectoria ha transitado los escenarios de grandes festivales y medios de comunicación; siempre dedicado a difundir nuestra cultura popular y recorriendo el país. En escena: Jorge Rojas, Dúo Coplanacu, Mati Rojas, Los Nombradores del Alba, Raly Barrionuevo, Herederas, Suyai, Cuti y Roberto Carabajal, Don Argañaraz, Ariel Andrada (La Callejera). Edad recomendada: todo público. Entrada general $20.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Jueves de comedia: “Hotel Open” Teatro Real – Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66

Con dirección de Gonzalo Tolosa. Cinco mujeres atrapadas en un hotel derruido del que no pueden salir, la muerte como premisa para poder liberarse de su martirio, una lucha constante contra el flagelo de la depresión, afuera las ratas, afuera la peste que todo lo invade, adentro el dolor, la angustia, las ganas efímeras de sobrevivir. Un drama psicológico sobre la naturaleza humana. Entrada general $4.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. FOCUS 2.0: Quinografía (de Mariano Donoso y Federico Cardone, España-Argentina, 2025) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Un recorrido a través del mundo, con grabaciones en seis países y entrevistados referentes de la cultura internacional y al mismo Quino, para abordar la vida de uno de los argentinos más talentosos y sensibles, la de sus personajes más conocidos y también descubrir el humor mordaz, irónico, a veces ingenuo, de toda su obra. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

Viernes 27

A las 17. Conversatorio: “Devenir Patrimonio: El mundo del cuarteto y las políticas culturales". Museo Evita- Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Disertante Dr. Gustavo Blazquez. Abierto a todo público. Actividad en el auditorio, posterior invitación a recorrer la exposición.

A las 17. Patio Peatonal. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

El Seminario de Danza Clásica Nora Irinova del Teatro del Libertador presenta una pieza que invita a suspender la urgencia del tiempo moderno y entrar en un mundo mágico donde aún es posible escapar al país de las maravillas. Con coreografía de Micaela Ortíz y música de Danny Elfman (versión Alicia a través del espejo), las bailarinas interpretarán una escena encantadora que dialoga con la niñez, la fantasía y el deseo de pausa. Luego la Orquesta Filarmónica de Córdoba tomará el espacio con su ciclo Encuentros de Cámara, un concierto en formato íntimo con dúos, tríos y cuartetos que combinan distintas familias de instrumentos.

A las 18. Inauguración de tres nuevas muestras. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Se inaugura el segundo ciclo de muestras visuales del año en las salas del Museo, con tres nuevas exposiciones: Todo está vivo, de Martina Servio Olavide (curaduría de Romina Castiñeira); Constelaciones cotidianas, de Sofía Watson (curaduría de Julia Romano); y Caja Negra, de Florencia Troisi. Estas exhibiciones permanecerán abiertas al público hasta el sábado 27 de septiembre y representan una invitación a explorar el arte contemporáneo con mirada sensible, política y cotidiana. Entrada libre y gratuita

A las 18. “Ramé” Concierto para piano de jóvenes compositores cordobeses. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



Ramé es un proyecto impulsado por el compositor, arreglista y productor Matías Carreras, egresado de La Colmena Escuela de músicos. Su trabajo como compositor aborda la música contemporánea y experimental, realizando un trabajo del sonido como entidad viva. Ramé tiene como objetivo la realización de un concierto para piano, donde compositores e intérpretes puedan encontrarse. Entrada libre y gratuita

A las 18. Viernes H, presentación de libros de cómics de autores cordobeses. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Segundo encuentro del 2025 del ciclo de publicaciones de historieta de autores cordobeses. En esta ocasión se presenta “Hilo Negro”, un manga (historieta de estética y gramática narrativa japonesa), de Caro Panero (guion) y JoJo (Joel) dibujos. El libro es una edición del sello cordobés Cuervolobo. Hilo negro es un manga de terror. Chiyo y Mayumi son dos jóvenes japonesas alegres y curiosas que disfrutan de la vida estudiantil, hasta que se topan con un “tesoro” que las hará cuestionarse hasta qué punto es bueno dejarse llevar por la curiosidad… y por los objetos abandonados. La basura de algunas personas puede ser el tesoro de otras, dice el refrán. Y la abuela no se equivocaba… ¿O sí?. Coordina: Iván Lomsacov. Entrada libre y gratuita.

A las 18:30. Orgullo. Celebrar la Diversidad: Proyección de “El silencio de un cuerpo que cae”. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



Bajo la dirección de Agustina Comedi, el film relata la historia de Jaime. Él filmó todo, incluso su propia muerte. De él, a su hija le quedaron cientos de horas de videos caseros y unas cuantas incertidumbres. Porque, como muchas personas de su generación, Jaime vivió en la clandestinidad. Él, quizás, doblemente. Las imágenes que Jaime filmó se resignifican para dar lugar a preguntas sobre el deseo, la sexualidad, la libertad y la familia. El silencio es un cuerpo que cae es el viaje a un pasado íntimo, filial y también político. Entrada libre y gratuita

A las 19. Ciclo arte y ciencia: “Vibraciones del alma”. Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395



¿Te imaginas aprender ciencia y arte con humor y emoción?. Cuatro Ekekos/Clown se transforman en reconocidos científicos para invitarte a reflexionar, sentir y disfrutar con amor y creatividad. Actúan: Julián Prieto, Jonatan Cretari, María Victoria Findlay Wilson e Isabella Ferreyra Mossé. Compañía Arte y Ciencia. Entrada por orden de llegada. Costo de entrada general del museo, que se puede pagar en recepción o comprar por autoentrada. Apto para todo público a partir de los 8 años.

A las 19. Presentación del libro “El agite cordobés”. Museo del Cuarteto – Colón esquina Rivera Indarte



La creación es de la Editorial Caracol y el Centro de Día Casandra. Un libro que celebra al cuarteto como se merece: con historias reales (y otras no tanto); con fútbol, lunfardo, anécdotas y pasión. Arte, humor, baile y comunidad. Además de las lecturas habrá música, sorteos y baile. Entrada libre con inscripción previa AQUÍ

A las 19. FOCUS 2.0: Hilda (de Ceibo Producciones, Argentina, 2025) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Con la presencia de la directora. Hilda, una mujer jubilada, vive atrapada entre la rutina y los recuerdos. Una llamada de su hijo Esteban rompe la calma: ha perdido un viejo reloj que pertenecía a su difunto padre, y le pide a Hilda que lo encuentre. La búsqueda la lleva a revolver cada rincón de su hogar, evitando siempre una habitación cerrada. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Exultate. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Aula Magna – Vélez Sarsfield y Duarte Quirós



El Coro de Cámara de la Provincia interpreta repertorio para coro mixto. En programa: Agnus dei, de Matthias Schmitt; Divertimento, de Akira Yuyama; Exultate, de Roderick Williams; y Son of God Mass, de James Withbourn. Dirección artística a cargo de Juan Manuel Brarda. Saxo: Ariel Ruiz, Aníbal Borzone en percusión y Marina Acuña en órgano. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Exposición y Acto de Premiación del Salón de Artes Visuales 2025. Centro Cultural Frankling Arregui Cano – Pasaje de la Concepción 600 – Río Cuarto



Se entregarán dos Premios adquisición, tres Menciones honoríficas y, en esta edición, se añadió una Mención especial, reconociendo la calidad y diversidad de las obras presentadas.

A las 20:30. Los Ranqueles 22° Aniversario. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Recorrido del repertorio desde los inicios hasta la actualidad del grupo. Entrada general $10.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Teatro Independiente en el Real: “Un Cyrano de dos mundos”. Teatro Real – Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66



Cyrano recorre el teatro a la espera de un actor al que le prohibió actuar por un mes por haber puesto los ojos sobre Roxane, en ese peregrinar en busca de un pleito, el personaje realiza un recorrido por la vida de Cyrano de Bergerac, tanto el de la obra de Edmond Rostand, como el verdadero, recorriendo sus pesares y desdichas, sus desencuentros amorosos y sus aventuras literarias a través de sus escritos fundamentales como lo son “Historia cómica de los estados e imperios del sol y de la luna” y cartas amorosas y contra todos. Entrada $5.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Concierto destacado: La Charo Bogarín presenta “Canciones Entramadas”. Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



En este espectáculo, la artista propone un recorrido sonoro por el norte argentino y América Latina, atravesando sus tres discos de estudio, sumando canciones inéditas y emocionantes interpretaciones a capela. La propuesta invita al público a vivir una experiencia musical viva, profunda y conectada con la identidad cultural del continente. Entrada general $12.000 disponible por Autoentrada.

Sábado 28

A las 13. Orgullo. Celebrar la Diversidad: Bingo musical. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



El ciclo especial de actividades busca visibilizar la presencia de colectivos tradicionalmente marginados, cierra con música y juegos. El museo abre sus puertas al arte drag y a un recorrido por himnos de la comunidad LGTBIQ+ y nuevos sonidos de la diversidad. Betty LaCueva invoca a Raffaella, a Celine, a Sandra, a Gloria, a Lali y a muchos otros íconos musicales que nos enseñaron (y enseñan) sobre igualdad, libertad, identidad y amor. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Música en el paseo: Encuentro de coros. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



Continúa el ciclo que contribuye a enriquecer la oferta cultural de la ciudad, ofreciendo una propuesta de calidad en un entorno emblemático como la Capilla del Paseo del Buen Pastor. El ciclo se centra en dar visibilidad a los coros de la provincia, permitiendo que muestren su trabajo y talento a un público amplio. En esta oportunidad se presentan: Coro Juvenil de voces femeninas ISEAM, con la dirección de Melina Ceballos; Coro de la legislatura, bajo la dirección de Alejandra Seimandi; el Coro del Colegio de Arquitectos R1, con la dirección de Dario Ferreyra y el Coro Canto amigo, bajo la dirección de Chiquito Catramboni. Las agrupaciones que estén interesadas en participar de las presentaciones, deberán enviar su propuesta al mail produccionbuenpastor@gmail.com. Entrada libre y gratuita.

A las 19. El Coro Polifónico Delfino Quirici presenta “Amor de mi alma”. Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



La propuesta gira en torno a la palabra como puente entre la música y la reflexión. A través de un cuidado repertorio coral de los siglos XX y XXI, la agrupación invita al público a sumergirse en una experiencia sensorial donde la música y la poesía se entrelazan para explorar el amor en sus múltiples formas: el amor romántico, fraternal, espiritual, y también el amor por la palabra misma. Pianista: Maestro Vicente Ronza. Dirección musical: Maestro Julio Menéndez. Una velada que promete emoción, belleza y profundidad, ideal para quienes buscan celebrar la palabra desde el arte coral. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Escena Nacional: Juana. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Juana de Arco, la Papisa Juana, Juana la Loca, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Azurduy o Juana Doña, son algunos ejemplos de mujeres que, además de compartir nombre, han dejado en la civilización imágenes de empoderamiento que permanecen como referentes en la memoria colectiva. Juana Viale es la protagonista de este espectáculo que recoge las palabras de mujeres que dejaron su impronta y sobre las que se construye la mujer actual. ¿Cómo se manifiestan estos legados? ¿En qué situaciones siguen vivas estas mujeres? Repone el domingo 29 a las 21. En escena: Juana Viale, Nicolás Baroni, Rodrigo Bonaventura, Emiliano Pi Alvarez, Andrés Rosso. Entrada desde $28.000 disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Domingo 29

A las 11. Tejiendo infancias. Teatro Real – Hall de ingreso – San Jerónimo 66

Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita.

A las 16. Ciclo Piano Libre. Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325



La propuesta consiste en la instalación de un piano en la explanada del Paseo del Buen Pastor, disponible para que intérpretes de todos los niveles, géneros y trayectorias —desde estudiantes y aficionados hasta profesionales y concertistas— puedan expresarse libremente y compartir su arte con el público. Piano Libre se presenta como una invitación abierta a toda la comunidad, reafirmando el compromiso con una cultura participativa, inclusiva y en constante movimiento. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Elenco Estable de Títeres presenta “Nachokan, una de piratas”. Teatro Real – Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Nacho es un niño que regresa de la escuela viviendo una completa fantasía de piratas porque la seño les leyó a él y sus amigos “Las aventuras de Sandokan”. La tarde de un barrio tranquilo será escenario de auténticas aventuras de piratas. Titiritero: Luis Miceli. Edad Recomendada: mayores de 3 años. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 19. Aglepta, octeto vocal. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325

Luego de la gran convocatoria al espectáculo brindado en el mes de mayo, el octeto repite su presentación y se integra e inserta en el centro de la capilla donde se impone la impactante obra de Teresa Maluf, un conjunto de 25 figuras femeninas uniformadas y sin rostro que surcaban los pasillos de los pabellones de la ex cárcel del Buen Pastor. Ellos relatan, cantando, historias de leyendas, amores, desamparos, asesinatos y conjuros. Las voces encarnan historias silenciadas para que no caigan en el olvido. El maestro Gustavo Maldino, gran referente de la música coral cordobesa dirige al conjunto vocal “Aglepta” y sobre él señala: “No es un coro pequeño. Contamos historias entrecruzadas con conjuros. Celebrando la música, la poesía y el teatro. Mezclamos lo clásico, contemporáneo y popular. Para dejar a los enemigos del arte sin respuesta. Desde el canto comunitario, aliados a la belleza y la urgencia” y sobre el espectáculo Maldino reflexiona “Al final, antes de salir de sus figuras, sentimos que nos rozan casi imperceptiblemente para que permanezcamos junto a ellas. Cuando me retiro me doy vuelta y continúan allí, incólumes, pero con paciente expectativa esperando un próximo encuentro” . Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

Muestras en espacios y museos provinciales vigentes en cultura.cba.gov.ar



Los espacios expositivos están abiertos al público de martes a domingo de 10:00 a 19:00