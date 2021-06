17 de Junio ​​de 1821 fallece Martin Miguel de Güemes , en Cañada de La Horqueta, Provincia de Salta. Militar argentino de destacada actuación en el periodo de la Guerra de la Independencia. Custodio de la frontera Norte. Tenía 36 años al momento de morir.

Poemas, romances, canciones, películas y obras teatrales lo recuerdan. Es el más cantado de los próceres argentinos.

Como homenaje a los 200 años hoy se estrena en Canal Encuentro el mediometraje titulado "Ensayo para Güemes". Ver aquí más información y avance del filme.

Fernando Gabriel González Peña Mendizábal nació en Montevideo, Uruguay el 31 de enero de 1963 y falleció en Buenos Aires, Argentina el 17 de junio de 2009, fue un actor y conductor de radio uruguayo radicado en Argentina.

Desarrolló toda su carrera en Buenos Aires.

1885: La Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York.

17 de Junio de 1998 fallece Ramón Núñez, en San Miguel, Provincia de Buenos Aires. Guitarrista. Fundador del conjunto Los Cantores de Quilla Huasi, junto a Carlos Lastra, Vega Pereda y Portal, actuó desde 1953 hasta 1970. No cantaba, pero su guitarra representaba el sonido característico del grupo. Tenía 82 años.

1950: se realiza el primer trasplante de riñón.

El 17 de junio de 2016 murió el actor mexicano, Rubén Aguirre Fuentes , recordado por su papel de El profesor Jirafales en la serie “El Chavo del 8”. Había nacido en 1934.

1970: Copa Mundial de Fútbol de 1970 . En el Estadio Azteca, se realizó el denominado Partido del Siglo, entre Italia y Alemania Occidental, con un resultado favorable para los italianos 4-3.

Cumple 84 años: Cristina Bajo nació el 17 de junio de 1937 en Córdoba.

En 1995, Ediciones del Boulevard publicó Como vivido cien veces, primer libro de la saga de los Osorio, que agotó rápidamente varias reimpresiones. Le siguieron En tiempos de Laura Osorio (segundo tomo) y Sierva de Dios, ama de la muerte (novela relanzada por Sudamericana como El jardín de los venenos). También recopiló leyendas para adolescentes (La señora de Ansenuza) y para niños (El guardián del último fuego). Sudamericana editó Tú, que te escondes (relatos históricos, 2004) y reeditó sus novelas de la saga, cuyos tercer y cuarto volúmenes son La trama del pasado (2006) y Territorio de penumbras (2011). Esa lejana barbarie es el quinto y último tomo. En 2005, recibió el Premio Literario Academia Argentina de Letras por Tú, que te escondes y el Premio Especial Ricardo Rojas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Sierva de Dios, ama de la muerte, que también circuló en España bajo el sello Grijalbo y fue traducida a varios idiomas. En 2008 presentó Elogio de la cocina -libro de sabores y memorias de su casa natal, en las sierras de Córdoba-, que obtuvo el Primer Premio de la Cámara Argentina de Publicaciones a las obras mejor impresas y editadas en la Argentina. Es miembro correspondiente fundador de la Academia Argentina de Historia de la Gastronomía. Sus libros son reimpresos continuamente, con excelentes reseñas y una fervorosa respuesta de sus lectores.

Recordamos el capítulo de "Pioneros" dedicado a Cristina Bajo, de 2016.

Cumple 85 años: Kenneth Loach nació en Nuneaton el 17 de junio de 1936, más conocido como Ken Loach, es un director de televisión y director de cine británico, se destaca por su estilo de realismo social y temática socialista.

Loach es uno de los directores más laureados del Festival de Cannes, siendo uno de los 9 directores que han logrado ganar la Palma de Oro en dos ocasiones: en 2006 con su película The wind that strakes the Barley (El viento que agita la cebada) y en 2016 con su film I, Daniel Blake (Yo, Daniel Blake).

Alejandro Doria nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1936 y murió en la misma ciudad el 17 de junio de 2009, fue un director de cine, director de televisión, actor y director de teatro argentino. En su carrera obtuvo muchos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Goya 2007 y el Colón de Plata por Las manos, el Premio Cóndor de Plata por Darse cuenta, el Premio Sur por Las manos y el Premio Ecuménico del Festival de Montreal por La isla. El clásico del cine cómico argentino Esperando la carroza también es de su autoría (sobre la obra de teatro de Jacobo Langsner)

Cumple 50 años: Paulina Susana Rubio Dosamantes nació en Ciudad de México el 17 de junio de 1971, es una cantante, actriz, jueza de concurso de música de televisión, modelo y empresaria mexicana.

Además es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.

