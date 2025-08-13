La obra teatral "Cyrano", protagonizada por Gabriel “Puma” Goity, se presenta en Córdoba en el Teatro del Libertador del 14 al 17 de agosto.



Se trata de un clásico de Edmond Rostand, que cuenta la historia de Cyrano, un hombre con una gran nariz que, a pesar de su valentía y talento poético, se siente incapaz de confesar su amor a su prima Roxane. La versión que se presenta en Córdoba cuenta con más de 30 artistas en escena. Ver funciones aquí.

Gabriel "Puma” Goity brindó una entrevista a Canal 10: “Estoy agradecido con Córdoba por la demanda que hubo para ver la obra. Por lo que vamos a hacer dos funciones el sábado, algo que nunca se hizo”.



El actor invita al público a la función especial en el Teatro del Libertador: “La idea es invitar a ver la trastienda, el ensayo general, este miércoles a las 18.00, con entrada libre y gratuita”.

Sobre lo que significa en su vida el personaje de Cyrano, el actor cuenta una anécdota de su vida: “A mi me llevo mi abuelo en el año 77, yo tenía 16 años, nunca había ido al teatro. Me gustaba el actor Ernesto Bianco que hacía la obra y me quedé loco con Cyrano de Bergerac así que salí y le dije a mi abuelo “quiero ser Cyrano”. Cuarenta años después pude ser Cyrano”.

Mirá la entrevista a Gabriel "Puma” Goity:

Gabriel "Puma" Goity ganó el Martín Fierro de Oro al Teatro por su actuación en la obra Cyrano. Además de este premio mayor, la obra también recibió otros reconocimientos en los Premios Martín Fierro de Teatro, como el premio al Mejor Actor de Drama para Goity.



La obra "Cyrano" también fue muy premiada en los Premios Estrella de Mar, donde Goity obtuvo el Estrella de Mar de Oro.