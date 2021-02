La exitosa banda parisina que interpreta house, anunció mediante un enigmático video el final de su carrera. El video lleva el título de "Epílogo", y su representante Kathryn Frazier confirmó la noticia al sitio Pitchfork, sin dar explicaciones sobre la disolución del dúo.



En el vídeo (extraído de su filme Electroma) se ve a Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter con sus habituales cascos cubriendo sus rostros, paseando por un paisaje que parece marciano y luego explotando en pedazos. De esta forma el grupo anuncia su final para luego mostrar una suerte de epitafio.

El dúo se formó en París en 1993, en sus presentaciones usan máscaras desde 1999. Daft Punk puso a bailar al planeta entero sin dar entrevistas, descubrir sus rostros ni seguir las líneas habituales de promoción que impone la industria. Su disco debut llamado Homework (1997), tuvo un gran éxito y con los sencillos Da funk y Around the world el dúo se transformó en verdaderas superestrellas de la electrónica y en responsables de masificar un sonido que hasta entonces seguía siendo de nicho.

Después llegaron los álbumes Discovery (2001), Human after all (2005) y Random access memories (2010), que además de exitosas canciones -como One more time y Get lucky- dejaron un importante legado, revivieron sonoridades y estéticas de los 70 y 80, al tiempo que reivindicaron a figuras de la electrónica y la era disco como Nile Rodgers y Giorgio Moroder, presentándolos a una nueva generación.

Tuvieron colaboraciones junto a estrellas como Pharrell Williams y The Weeknd. Además, el dúo realizó la música de la película Tron: el legado (2010), su último trabajo de estudio.



Mirá su último vídeo publicado en las redes:

Daft Punk - Epilogue





Fuente latercera.com