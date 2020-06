La Agencia Córdoba Cultura transmite eventos vía streaming, para disfrutar en casa.

Se pueden ver a través del canal oficial de YouTube Cultura Cba y su cuenta de Facebook.

Viernes 26:

A las 17 MAREA - Edición Especial Cuarentena (Danza)

La Orquesta Danza Indómita presenta MAREA, obra de danza estrenada en septiembre de 2019 en el auditorio de Teatro Ciudad de las Artes bajo la dirección de Ariana Andreoli.

Con una veintena de bailarinas y bailarines en escena, atravesados por la perspectiva de género, por las preguntas y decisiones sobre y desde sus cuerpos, interpelan en las tensiones que provocan los movimientos feministas y en particular el posicionamiento-debate por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

A las 21 A bailar en casa con... Sangre Kaliente

Sangre Kaliente es una banda de cuarteto y cumbia originaria de Córdoba Capital. Se formó a mediados del mes de marzo de 2012 a raíz de la idea de Nelson Sánchez (bajista) de crear una Banda junto con Dino Vera (Locutor). El grupo tuvo su debut un 25 de mayo de ese año y a partir de ese momento no ha dejado de recorrer la provincia llevando su música a diferentes ciudades y pueblos de nuestra región. Conducen este proyecto Nelson Sánchez (ex El Ritmo y Con la Música en la Sangre) y Dino Vera (ex La Fiesta, Ulises Bueno, Ariel Ferrari y Con la música en La Sangre) junto a su vocalista actual Emiliano Merlos. La banda tiene tres trabajos discográficos editados. El último disco titulado “Me encanta” fue grabado en el año 2020 y compila 13 canciones de su repertorio.