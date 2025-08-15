La Pendiente compañía de danza- teatro presenta “El limbo de los raros” con funciones los sábados 16 y 23 de agosto a las 20.30.

La obra se exhibe en Medida x Medida (Montevideo 870. Córdoba Capital)



La compañía de danza La Pendiente, desembarca en una sala independiente de Córdoba con el re estreno de la obra “El limbo de los raros”. Nominada como mejor obra de danza/teatro en los premios Provinciales del teatro Siripo 2025, y una mención honorífica del Fondo Nacional de las Artes como obra destacada a nivel Nacional.





Bajo la dirección e idea de Mariana Massera, directora artística y una de las creadoras de Pabellón Tornú. La Pendiente deja lo inmersivo por un rato y se sumerge en esta caja negra para delirarla profundamente. El limbo es un espacio flotante en el vasto cosmos, una sala de espera eterna entre la vida y la muerte.





Aquí, los "raros" (aquellos que no encajan en ninguna religión) quedan atrapados, incapaces de acceder al cielo o al infierno. Este limbo, una sala de espera hospitalaria, está habitado por personajes que parecen estar en una pausa infinita, sin saber si pertenecen a este lugar o si están aquí por error.



Burócratas ocultos, invisibles, guían a los perdidos hacia destinos inciertos, mientras los habitantes del limbo experimentan una tortura eterna de indecisión. Este lugar, suspendido en la galaxia, sin puertas ni ventanas, es una trampa de la existencia donde la comedia negra se mezcla con la desesperación, y donde siempre parece que algo está por suceder, pero nunca ocurre.



El limbo de los raros no es solo teatro. Es una experiencia donde el cuerpo habla tanto como las palabras. La compañía La Pendiente explora las fronteras del danza-teatro, uniendo el lenguaje corporal y emocional en una fisicalidad y visual potente que desborda la caja negra. Los personajes se mueven, se retuercen y bailan, reflejando la lucha interna de quienes están atrapados entre mundos.

Dirección: Mariana Massera. En escena: Facundo Francia, Isabella Mosse, Martina Obulgen, Ezequiel Zúñiga, Paula Lambertucci, Daniela Bahilez, Dulcinea PonceMartina Tullio, Catalina Tullio.

Las entradas se consiguen a través de la página de Medida x Medida, a $17.000. Promoción por grupo a $ 15.000