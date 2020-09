Nandi Bushell tiene diez años, es baterista, cantante y también toca la guitarra. Su talento ya la hizo compartir escenario con Lenny Kravitz en el O2 Arena, de Londres y sus videos que acumulan millones de likes han sido compartidos por músicos como Flea de Red Hot Chilli Peppers o Kirk Hammett de Metallica.

En la última semana la niña compartió un video tocando el clásico de Foo Fighters “Everlong”. Dijo en el video que disfrutaría de tocar con Dave Grohl y el resto de la banda: "Me encantaría tener una batalla de batería con usted. Es una canción difícil, es muy rápida, pero muy divertida".

Everlong by the Foo Fighters Drum Cover

El músico aceptó sin dudar el reto. Le envió un video en que le dice que le llegaron más de cien mensajes avisándole que una niña de diez años lo había retado un duelo.

Grohl quien tiene un especial carisma con los más chicos, ya incluso había invitado a su hija Harper a tocar con la banda cuando ella tenía 8 años. Empezando en batería, la pequeña tocó "We will rock you" de Queen para 20 mil personas en el festival Secret Solstice de Islandia.

Ahora, la pelota está en la cancha de Nandi porque el ex Nirvana tocó en la batería de su hija el tema “Dear End Friends” de los Them Crooked Vultures, la banda que formó junto al bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones y el líder de Queens of the Stone Age, Josh Homme.

Nandi filmó su expresión al ver el video del músico y aseguró que el duelo, recién comienza.