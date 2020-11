David Lebón se presenta con un nuevo espectáculo desde el autoteatro del Hipódromo de Palermo.

En "Cuánto tiempo más llevará" repasará material de su galardonado disco "Lebón & Co", en donde reversiona clásicos de sus 50 años de trayectoria.

El concierto se realiza el domingo 22 a las 21, y significa el cierre de su gira "Cuánto tiempo más llevará".

El legendario músico pondrá punto final a una etapa que se inició el año anterior con el lanzamiento del álbum, que obtuvo seis Premios Gardel 2020, entre ellos el de Oro; una serie de shows en el Teatro Gran Rex; una presentación en el mítico Teatro Colón y un concierto en vivo por streaming desde el Movistar Arena, entre otros hitos.



“Estoy muy feliz y agradecido a la vida en este 2020 atípico, un año muy difícil pero lleno de satisfacciones para mí. He tocado en el Teatro Colón y en plena pandemia gané el Gardel de Oro. Nos volvimos a encontrar en un show vía streaming y nos fuimos acercando en formato autocine. Con mi banda los invitamos a cerrar el año con un autoconcierto en el Hipódromo de Palermo”, expresó el artista, a través de un comunicado de prensa.



Aunque no se brindaron más detalles al respecto, el propio ex Serú Girán, Pescado Rabioso, Polifemo y Pappo´s Blues, entre otras bandas fundamentales del rock argentino, anticipó durante su concierto en el Movistar Arena que en los próximos meses se abocaría a la grabación de un volumen dos de "Lebón & Co".

Fuente Télam