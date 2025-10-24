La plataforma más popular de la N roja, lanzó un comunicado este viernes con películas Latinoamericanas que están teniendo un gran impacto global.

27 noches, la nueva película hecha en Argentina dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, junto a Marilú Marini, con producción de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell (La Unión de los Ríos) alcanzó el Top 10 global de películas de habla no inglesa de Netflix, ubicándose en el puesto 5 con 2.2 millones de visualizaciones.



El film, basado en la novela homónima de Natalia Zito e inspirado en hechos reales, que abrió la Sección Oficial de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, se estrenó globalmente en Netflix el pasado 17 de octubre.

Esta semana, junto con 27 noches, títulos como La huésped (Colombia), Caramelo (Brasil), Limpia (Chile) y Nadie nos vio partir (México) también forman parte del Top 10 global de películas y series de habla no inglesa, dando cuenta de la variedad y calidad de historias para todas las audiencias.

Todos estos títulos reflejan algo para todos los gustos: diferentes géneros, variedad de culturas y países, así como narrativas diversas que conectan con el público local, y es esa autenticidad la que permite que las historias encuentren una audiencia global.



Netflix continúa con su apuesta por las producciones originales con historias locales y en su propio idioma. Latinoamérica es una fuente inagotable de contenido creativo y auténtico, capaz de generar conversación más allá de sus fronteras. Las producciones regionales no solo conectan con el público local, sino que también están conquistando audiencias en todo el mundo, demostrando que las historias pueden venir de cualquier lugar y ser disfrutadas en todas partes.