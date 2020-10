Si la Naturaleza (a) Pacha y viceversa pudo meter cuatro estaciones en cuatro días, voy a hacer lo (im)posible para que estas líneas abarquen más de un tema. Quizás sean cuatro, contenidas a duras penas por dos ejemplares charruas.

El periodista y académico uruguayo Leonardo Haberkorn renunció a seguir dando clases en la carrera de Comunicación de la Universidat ORT de Montevideo.

Algunas de sus razones.

“Me cansé de estar hablando de asuntos que a mi me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies (…) esta semana en clase salió el tema Venezuela . Sólo una estudiante entre 20 pudo decir lo básico del conflicto (…) lo que hago, siempre me gustó hacerlo bien. Lo mejor posible. Y no soporto el desinterés ante cada pregunta que hago y se contesta con el silencio. Silencio. Silencio..Silencio. Ellos querían que terminara la clase…yo también”

Yo no, porque esto dista muchísimo de ser una clase.

Jorge Sanjinés tampoco, aunque lo de él sí que fue una clase…..

La peli se llamó “Yawar Mallku” , sangre de cóndor en quechua, y en ella se cuenta como una comunidad quechua de Bolivia recibe atención médica de la agencia estadounidense Cuerpo del Progreso, sin sospechar que secreta y clandestinamente la misma está sometiendo a las mujeres de la comunidad a procedimientos de esterilización forzada, una práctica de eugenesia, con el fin de que no se reproduzcan los indígenas. Cuando la verdad se revela, los bolivianos atacan a los extranjeros, pero… los atacantes son capturados y fusilados por las autoridades.

Unos adelantados del genocidio de la golpista, por ahora presidente de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, .cuyo nombre no suena muy originario que digamos Jeanine, cuyo primer apellido suena al del arzobispo cordobés, y el segundo, Chávez, es una afrenta a la Patria Grande.

Las otra vez desafortunadas declaraciones de la antropóloga Rita Segatto (¿se puede ser dos veces desafortunado , o es aquello de Marx sobre la repetición de la Historia como farsa?) sobre Bolivia merecen ser citadas.

Dijo que el triunfo del MAS boliviano había sido a pesar de Evo y no por Evo.

Ahí recordé unas pocas pero grandes palabras en el conventillo del feis.

Bolivia: del Medioevo al Evo entero.

Menos mal que el tibio tío Alberto lo cobijó en nuestro país.

Puede ser una esperanza loca, o una duda que intenta volverse certeza.

Argentina, la carapálida, será la nueva puerta de la Patria Grande?

En el primer video que sigue, la murga charrúa La Gran Muñeca, te canta la justa, con autocrítica a sus compatriotas incluida.

En el segundo, gran reportaje de Ana Cacopardo en su programa “Historias debidas” por Canal Encuentro, al cineasta boliviano.