La cantante pop estadounidense lanzó un nuevo video clip donde realiza un repaso por momentos importantes de su vida y ha querido compartirlo con todos sus seguidores. Las adicciones, sus fracasos sentimentales, sus trabajos como chica Disney y el paso por la banda Jonas Brothers.

El video clip de “I Love Me”, logró 8 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube en tan solo 24 horas. Tiene 16 millones de suscriptores.

Demi Lovato nació en Nuevo México y se ha desarrollado profesionalmente en Estados Unidos. Es actriz, cantante y compositora estadounidense. Demi es fundadora junto con Nick Jonas del sello discográfico Safehouse Records.

Como actriz, se hizo conocida en la serie de televisión infantil Barney & Friends cuando era niña. Recibió su papel de gran avance como Mitchie Torres en la película de televisión de Disney Channel Camp Rock (2008) y su secuela Camp Rock 2: The Final Jam (2010) y más tarde, protagonizó el personaje principal de Sonny with a Chance.

Lanzó su primer disco llamado Don't Forget (2008) y le siguieron cinco álbumes más: Here We Go Again (2009), Unbroken (2011), Demi (2013), Confident (2015) y Tell Me You Love Me (2017).

Al comienzo del video clip aparece la artista interpretandose a sí misma en tres etapas de su vida: En una se muestra con paz mental y tranquilidad espiritual, otra es como un demonio y en otro momento se pone a luchar y reflexionar sobre su momento actual, mientras interpreta la canción. Luego, camina por la calle mientras aparecen representadas personas que fueron importantes en su vida, como una de sus parejas Wilmer Valderrama, con quien mantuvo un noviazgo de seis años. Mas tarde, Valderrama contrajo matrimonio con Amanda Pacheco.

Una de las escenas mas fuertes es la de una persona que se traslada en camilla hacia una ambulancia y representa un duro momento que tuvo que atravesar en 2018 cuando sufrió una sobredosis.

