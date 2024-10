La película que ha causado furor en el cine por su controversial historia, llega al streaming a través de la plataforma MUBI.



“La Sustancia”, el electrizante body-horror de Coralie Fargeat, estará en streaming en exclusiva en la plataforma a partir del 31 de octubre, luego de recibir más de 4 millones de espectadores en cines en Latinoamérica. Sin trucos, sólo un regalo de Halloween…



Se trata de una producción de Working Title Films. “La Sustancia” está escrita, dirigida, co-producida y co-editada por Coralie Fargeat (Revenge), y protagonizada por ​Demi Moore (G.I. Jane, A Few Good Men, Indecent Proposal), Margaret Qualley (Once Upon a Time in Hollywood, Maid, Kinds of Kindness, Fosse Verdon), y Dennis Quaid (Far from Heaven, The Rookie, The Day After Tomorrow).

Demi Moore ofrece la mejor actuación de su carrera en el papel de Elisabeth Sparkle, una reconocida estrella que ya ha pasado su mejor momento y a la que Harvey (Dennis Quaid), el repulsivo jefe del estudio, despide repentinamente de su programa de fitness. Entonces se ve atraída por la oportunidad que le brinda una misteriosa droga nueva: La sustancia. Sólo necesita una inyección para renacer temporalmente como la deslumbrante veinteañera Sue (Margaret Qualley).



¿La única regla? El tiempo debe dividirse: exactamente una semana en un cuerpo y luego una semana en el otro. Sin excepciones. Un equilibrio perfecto. ¿Qué podría salir mal?.



La premiada sensación de Cannes de Coralie Fargeat, le da la vuelta a la cultura de la belleza tóxica con una fábula que habla de “cuidado con lo que deseas”. Explosiva, provocadora y retorcida, La Sustancia es una de las películas más comentadas, reflexivas e impactantes del año. Una experiencia que debe ser vista.