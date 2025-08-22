Este jueves comenzó en Córdoba la 23.ª edición del Festival Desafiarte, una propuesta cultural que celebra la diversidad y fomenta la inclusión. La programación se extenderá hasta el 31 de agosto.

A lo largo de dos semanas, distintos espacios culturales de la provincia albergarán presentaciones artísticas protagonizadas por personas con discapacidad, con actividades que incluyen teatro, danza, narración oral, literatura, títeres y diferentes performances.

Creado en 2003, el festival busca generar espacios de construcción colectiva de derechos y oportunidades para las personas con discapacidad dentro del marco de la diversidad cultural. Cada año reúne elencos y delegaciones de distintos puntos del país, sumando nuevas experiencias y propuestas.

Actividades principales Entre el jueves 21 y el sábado 23 de agosto, el Teatro Real (San Jerónimo 66) será sede de las artes escénicas del festival, con una programación de 19 espectáculos de teatro, danza y expresión corporal. Las presentaciones tendrán lugar en la Sala Carlos Giménez y contarán con la participación de más de 2.000 artistas de Córdoba y de otras provincias. Las entradas cuestan $6.000 y pueden adquirirse en autoentrada.com o en la boletería del teatro.

Por su parte, el viernes 22 de agosto a las 10 h, la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) recibirá una jornada dedicada a la narración oral, la literatura y los títeres. Esta actividad integra la sección especial del festival que cada año busca visibilizar y poner en valor el potencial creativo del colectivo de personas con discapacidad. La entrada será libre y gratuita.

Gestión cultural inclusiva

Desde su creación en 2003, el Festival Desafiarte es una experiencia pionera en la construcción de una gestión cultural inclusiva, articulando políticas públicas culturales, sociales y educativas. A lo largo de sus ediciones, ha convocado a instituciones, elencos y artistas de todo el país, consolidando un espacio donde el arte se convierte en motor de inclusión, integración y participación plena.

Con más de 106 propuestas artísticas en esta edición 2025, Desafiarte continúa su labor de poner el arte al alcance de todas las personas, promoviendo el encuentro y la celebración de la diversidad cultural en todas sus expresiones.