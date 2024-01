Luego del suceso de “Una Mágica Navidad”, con récord de venta, llega “El Elegido”, el nuevo espectáculo dirigido y protagonizado por Flavio Mendoza.

El Circo Del Ánima es una experiencia sensorial única. Una propuesta moderna e interactiva respetando su historia circense de más de cinco generaciones.



Un mega show con un mensaje de unión y transformación para un mundo mejor.

El renovado espectáculo que contará con una mega producción, talento y destreza, ya estrenó en Av. Colón 4800 (Carrefour) de la Ciudad de Córdoba.

“Circo del Ánima es el broche de oro en mi carrera. Gracias al circo y sus enseñanzas, tanto artísticas como profesionales, logré llegar a ser el bailarín y coreógrafo creador del show de teatro más exitoso del país. Comenzando con Stravaganza en el año 2011 y siguiéndolo por ocho años consecutivos de una respuesta increíble por parte del público”, detalla Flavio Mendoza.



"Ese cariño me incentivó a apostar siempre más a este arte que me llena el alma. Le debía a mi familia y a mi hijo este homenaje, de ahí surge el nombre `Este es el circo del alma´, el alma de mis padres y abuelos que me enseñaron que los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan. Como decía mi abuelo: ‘Pasen y vean el espectáculo más antiguo e increíble del mundo’, expresa el artista.



La propuesta creada, dirigida y protagonizada por Flavio Mendoza, se puede disfrutar en la majestuosa carpa instalada en Av. Colon 4800 (Carrefour).

Se exhibe con funciones de martes a domingo. Ver información sobre las funciones en circoanima.com.ar