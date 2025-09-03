Desfile, música y chaya: así será la celebración por los 86 años de Cosquín

Cosquín celebra sus 86 años con desfile, música y un cierre a pura fiesta chayera

El sábado 6 de septiembre, la ciudad se prepara para vivir una jornada especial con motivo del nuevo aniversario de su declaración como ciudad. Será un día de encuentro y celebración en el que la comunidad se reunirá para honrar sus raíces, reafirmar su identidad y proyectar, juntos, el futuro.

Un desfile que llena las calles de color

La celebración comenzará a las 11 hs. con el tradicional Desfile de Instituciones y Organizaciones sobre la avenida San Martín. Clubes, escuelas, asociaciones civiles y colectivos culturales compartirán su trabajo y espíritu comunitario, ofreciendo un emotivo retrato de la riqueza y diversidad de Cosquín.

Música y danza en la Plaza Próspero Molina

Desde las 13 hs., la emblemática Plaza Próspero Molina se transformará en un gran escenario popular. Allí se presentarán el Coro Municipal de Cosquín, los grupos de danza Taller La Gauchada y Danzalma, además de reconocidos artistas de la región: La Lunna, Paola Bernal y el villamariense Fabricio Rodríguez. El gran cierre estará a cargo del riojano Sergio Galleguillo, que pondrá a todo el público a bailar con el espíritu festivo de la chaya.

Sabores para compartir

Durante la tarde funcionará un patio de comidas con food trucks, ofreciendo una variada propuesta gastronómica para que las familias disfruten en un clima de encuentro y celebración.

Entrada libre y gratuita

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita, reafirmando el carácter inclusivo y popular de esta conmemoración, que busca reunir a todo Cosquín en una sola voz de festejo.

Cronograma del sábado 6 de septiembre