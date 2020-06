El 6 de junio se celebra el Día de la Ingeniería Argentina, en conmemoración a un día como hoy pero de 1870, cuando egresó del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires el primer ingeniero civil del país: Luis Augusto Huergo. Esta fecha se distingue del Día del Ingeniero, ya que esa conmemoración es cada 16 de junio en recuerdo a la creación de la carrera de ingeniería.

6 de Junio de 1916 nace Ramón Núñez, en Capilla del Señor, departamento de Exaltación de La Cruz, Provincia de Buenos Aires. Músico.

Integrante fundador de Los Cantores de Quilla Huasi, cuando allá por 1953, Carlos Lastra convocó a Fernando Portal y Carlos Vega Pereda, para ese entonces trabajaba de maestro de pala en una panadería de San Miguel (Prov. Bs. As.).

Se retiró del conjunto en 1970 y lo reemplazó Ramón Navarro.

Los Cantores de Quilla Huasi - Ahora canto yo (Canta Ramón Núñez)

El 6 de junio de 2004, en una final histórica, Gastón Gaudio ganó Roland Garros tras vencer en la final a su compatriota Guillermo Coria, por 0-6, 3-6, 6-4, 6-1 y 8-6. El último (y único) en conseguirlo había sido Guillermo Vilas, en 1977.

Coria vs Gaudio - Final de Roland Garros 2004

6 de Junio de 1981 fallece Osvaldo Andino Alvarez, en la Ciudad de Buenos Aires. Cantor, autor, compositor, poeta, escritor y bailarin de origen bonaerense.

En 1958, con “Negrín” Andrade, formaron un dúo que después devino trío: “Los Mandingas”, con el aporte vocal del “Negro” Abel Figueroa.

Conformo un dúo con Alberto Merlo, tanto a nivel musical como a nivel compositivo.

Obras: Chacarera del Ckari (con Agustín Carabajal) – De revés por sobre el codo (con Alberto Merlo) – Hasta tu rancho (con Alberto Merlo) – Las dos riojas (con Abel Figueroa) –Pa´Dolores...entre otras.

Pa' Dolores (huella) - Sur Adentro. - Autores : Alberto Merlo y Osvaldo Andino Alvarez

El 6 de junio de 1984 Alekséi Pázhitnov inventó uno de los videojuegos más famosos: el Tetris. Su nombre deriva del prefijo numérico griego tetra (todas las piezas del juego) y del tenis (deporte favorito de Pázhitnov).

La historia de Tetris

1944: en el marco de la Segunda Guerra Mundial se produce el Desembarco de Normandía, conocido popularmente como Día D.

El Desembarco de Normandía. Día D.

Cumple 51 años. El 6 de junio de 1969 nació el ex volante Fernando Redondo. Apodado “El Príncipe”, surgió en Argentinos Juniors y se consagró en Real Madrid. Con la Selección Argentina, disputó el Mundial de Estados Unidos, en 1994.

Fernado Redondo, "El Príncipe de Madrid" Historia. Sobredosis de Talento.

2001: un jurado de Los Ángeles (Estados Unidos) condena a la empresa tabaquera Philip Morris (productora de los cigarillos Marlboro) a pagar 3000 millones de dólares a un fumador de 56 años de edad con cáncer de pulmón irreversible

🚭 Philip Morris NO Quiere que Fumes Tabaco | Caso Philip Morris

2015: En Berlín, Alemania; el Fútbol Club Barcelona gana su quinta Liga de Campeones de la UEFA, consiguiendo además su segundo triplete, siendo el único club europeo en conseguir tal hazaña.

El TRIPLETE 🏆🏆🏆del BARCELONA de LUIS ENRIQUE (2014/2015)

Cumple 53 años: Paul Edward Valentine Giamatti nació en New Haven, Connecticut el 6 de junio de 1967 es un actor y comediante estadounidense. Comenzó su carrera como actor secundario durante los años 1990 en producciones como Private Parts, The Truman Show, Rescatando al soldado Ryan, El negociador y Man on the Moon, antes de conseguir papeles como protagonista durante los años 2000 en películas como American Splendor, Entre copas, Cenicienta, John Adams,La dama en el agua y Cold Souls. Durante su carrera ha sido nominado a un Óscar y ha ganado dos Globo de Oro. Actualmente se lo puede ver en la serie Billions.

Billions (2016) | Official Trailer | Paul Giamatti & Damian Lewis SHOWTIME Series

Cumple 42 años: Leonora Carmen Lucía Tcherniak Balcarce nacida en Buenos Aires el 6 de junio de 1978, conocida profesionalmente como Leonora Balcarce, es una actriz, modelo publicitaria, y diseñadora de moda argentina. Su primer trabajo en televisión fue Montaña rusa en 1998, el más reciente Cien días para enamorarse . Fue la última pareja de Gustavo Cerati.

En 2011 protagonizó una campaña de moda con la madre del músico Lilian Clark

Cumple 60 años: Steven Siro Vai nació el 6 de junio de 1960 en Carle Place, Estados Unidos es un guitarrista, compositor, y productor musical estadounidense que ha vendido más de 15 millones de álbumes. Comenzó su carrera como solista en 1983, tiene ocho álbumes en solitario y ha ganado tres premios Grammy.

Ocupa el puesto n°10 de la lista los mejores guitarristas de todos los tiempos, publicada por la revista Guitar World. Un video de hace unos años

Steve Vai - "Tender Surrender"

Que tengas un buen día