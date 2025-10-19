Reunimos algunas canciones de cantantes contemporáneos para escuchar sus poesías en este día:

“Madre” Paz Carrara y Raly Barrionuevo

La canción «Madre» es una colaboración entre Paz Carrara y Raly Barrionuevo, y la autora principal de la letra y la composición es Paz. Es un homenaje a su propia madre, con la participación vocal de Barrionuevo. La cantante cordobesa está nominada a los premios a la música Cieya 2025 como artista del año y como canción del año por su tema «Primer encuentro».

“Desafiando al destino” María Becerra

Esta canción fue escrita por la misma María en colaboración con Nico Cotton. Es una balada dedicada a su madre y a su padre.

“La casa de mi madre” Mery Murúa y Raly Barrionuevo

El autor de «La casa de mi madre» es Raly Barrionuevo, música y letra. Está incluido en su trabajo «Mujeres caminantes» (2025), en colaboración con Mery Murúa. También se incluyó en su disco más temprano, «Circo Criollo» (2000).

“Madre” Feli Colina

Esta canción figura en el tercer trabajo de la artista salteña «El valle encantado».

«MADRE: La emocionante aparición de la Madre frente a mis ojos. Puedo sentir que soy desde ella, para ella, y soy ella misma también. Descubro que todos lo somos, y que compartiéndonos somos un pedazo más grande de ella,» dice la emotiva letra.

“La niña de los andamios” Raly Barrionuevo

Finalmente volvemos a Raly Barrionuevo. La niña de los andamios (2017) es el disco más autobiográfico de Raly, ya que incluye sendos homenajes a sus padres. El tema que da nombre al disco es una chacarera en la que recuerda a su madre, fallecida en 2013. La grabación original cuenta con la colaboración de Lisandro Aristimuño.