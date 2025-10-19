Reunimos algunas canciones de cantantes contemporáneos para escuchar sus poesías en este día:

“Madre” Paz Carrara y Raly Barrionuevo

La canción «Madre» es una colaboración entre Paz Carrara y Raly Barrionuevo, y la autora principal de la letra y la composición es Paz. Es un homenaje a su propia madre, con la participación vocal de Barrionuevo. La cantante cordobesa está nominada a los premios a la música Cieya 2025 como artista del año y como canción del año por su tema «Primer encuentro».

Madre - Paz Carrara & Raly Barrionuevo

“Desafiando al destino” María Becerra

Esta canción fue escrita por la misma María en colaboración con Nico Cotton. Es una balada dedicada a su madre y a su padre.

Maria Becerra - DESAFIANDO EL DESTINO (Letra/Lyrics)

“La casa de mi madre” Mery Murúa y Raly Barrionuevo

El autor de «La casa de mi madre» es Raly Barrionuevo, música y letra. Está incluido en su trabajo «Mujeres caminantes» (2025), en colaboración con Mery Murúa. También se incluyó en su disco más temprano, «Circo Criollo» (2000).

La casa de mi madre + Mery Murúa | Mujeres caminantes (Canciones comentadas)

“Madre” Feli Colina

Esta canción figura en el tercer trabajo de la artista salteña «El valle encantado».

«MADRE: La emocionante aparición de la Madre frente a mis ojos. Puedo sentir que soy desde ella, para ella, y soy ella misma también. Descubro que todos lo somos, y que compartiéndonos somos un pedazo más grande de ella,» dice la emotiva letra.

Madre

“La niña de los andamios” Raly Barrionuevo

Finalmente volvemos a Raly Barrionuevo. La niña de los andamios (2017) es el disco más autobiográfico de Raly, ya que incluye sendos homenajes a sus padres. El tema que da nombre al disco es una chacarera en la que recuerda a su madre, fallecida en 2013. La grabación original cuenta con la colaboración de Lisandro Aristimuño.

Raly Barrionuevo - Niña de los Andamios Feat. Lisandro Aristimuño (Video Oficial)