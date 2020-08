Con el lema ‘Hay muchas maneras de vivir la niñez’, renombramos el tradicional festejo del tercer domingo de agosto como ‘Día de las Infancias’.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) busca, a través de esta inicativa, posicionar el enfoque de derechos con perspectiva de géneros y diversidad en la forma de representar a la diversidad de las vivencias de la niñez.

Del "Día del Niño" al "Día de las Infancias"

16 de Agosto de 1925 - Nace Roberto Cambaré, en Balcarce, Provincia de Buenos Aires. Su verdadero nombre es Vicente Cambareri. Músico guitarrista, autor y compositor.

Adoptó su seudónimo por consejo de Horacio Guarany, a quién acompañó con la guitarra al iniciar su carrera profesional en 1959. Guarany llevo al éxito algunos (La zamba "Angélica" por ejemplo) temas musicales de Cambaré.

Obras: Angélica - Como se achica la vida (con Horacio Guarany) - Contando estrellas (con Víctor Abel Giménez) - Cuento de amor (con Pedro Belisario Pérez) - Del algarrobo al ombú - Desde tu nombre - El eco de mi tierra, entre otros.

Como hice... // Angélica de Roberto Cambaré // Cuando la Zamba llenó el aire

Cumple 74 años. Ana María Casanova nació en Buenos Aires el 16 de agosto de 1946, mejor conocida como Moria Casán, es una bailarina, vedette, presentadora de televisión, actriz, productora, representante artística, y empresaria argentina. Es considerada una de las grandes vedettes de Argentina.

La vida de Moria Casán

Cumple 42 años.16 de Agosto de 1978 nace Luis Ignacio "Nacho" Prado, en Cruz Alta, Provincia de Córdoba. Cantor y compositor. Dueño de una voz Privilegiada.

Su carrera comienza en 1998, pero despegaría a la fama cuando ingresa al conjunto "Los Guaraníes" en el año 2001, convocado por Daniel Campos. Luego forma parte de Los Nombradores del Alba. Posteriormente compone el dúo Nacho y Daniel.

Obras: Ahora (con Hugo Rubiolo y Patricio Ferreyra) - Así soy feliz (con Cristian Oses y Ramón Niffeler) - Bajo un cielo de carpas, etc

Nuestro Juramento - Nacho Prado y Daniel Campos

Cumple 62 años. Madonna Louise Veronica Ciccone nació en Bay City, Míchigan el 16 de agosto de 1958, conocida simplemente como Madonna, es una cantante, compositora, actriz, empresaria e ícono estadounidense.

Madonna & Maluma - Medellín (2019 Billboard Music Awards)

Cumple 62 años.José Luis Clerc, apodado «Batata» nació en Buenos Aires el 16 de agosto de 1958, es un exjugador profesional de tenis argentino.

Brilló a comienzos de la década de 1980, cuando alcanzó el puesto número 4 del ranking mundial. Actualmente se mantiene como el segundo argentino con mayor cantidad de títulos profesionales con 25, 3 más que el tercero, Juan Martín Del Potro.

¿Porqué se retiró del tenis Clerc? - PH Podemos Hablar

Cumple 66 años. James Francis Cameron nació en Kapuskasing, Ontario el 16 de agosto de 1954 es un director, guionista, productor de cine, editor de cine, ingeniero, filántropo y explorador marino canadiense. Intervino en película muy exitosas como Terminator, Aliens, Titanic, Avatar y documentales.

Todas Las Películas de James Cameron de Peor a Mejor

El 16 de agosto de 1977 falleció Elvis Presley. Fue encontrado boca abajo en el piso del baño de Graceland, su mansión de Memphis. Tenía 42 años, y según los médicos fue una muerte “por falla cardíaca”. Apodado como el “Rey del rock and roll”, es el responsable de temas que se han convertido en parte del imaginario colectivo como ‘Suspicious mind’, ‘Love me tender’, ‘Can’t help falling in love with you’, ‘Jailhouse rock’, ‘Viva Las Vegas’, ‘A little less conversation’ o ‘Don’t be cruel’. Había nacido el 8 de enero de 1935.

Así Fue La Apasionantemente Trágica Vida De Elvis Presley

2004: en Argentina, un grupo de socios del Club Atlético All Boys inaugura la Tribuna Miranda del Estadio Islas Malvinas a raíz de ese hecho el 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Hincha de All Boys.

Entrevista All Boys Solidario en Arriba Argentinos (Canal 13)

El 16 de agosto de 1956 falleció el actor húngaro Béla Lugosi, estrella de teatro y de cine. En Estados Unidos interpretó al conde Drácula en Broadway.

Misterios y escándalos: Bela Lugosi

Cumple 28 años. Diego Sebastián Schwartzman nació en Buenos Aires el16 de agosto de 1992, es un tenista Formado en el Club Náutico Hacoaj, Schwartzman llegó a su más alto ranking, n.º 11 el 11 de junio de 2018 y en dobles n.º 40 en noviembre de 2019.​ Es parte de la generación de tenistas argentinos nacidos en la década de 1990, junto con Federico Delbonis, Guido Pella, Facundo Bagnis, Renzo Olivo y Nicolás Kicker.

Diego Schwartzman en Vorterix - Entrevista

Aretha Louise Franklin nació en Memphis el 25 de marzo de 1942 y murió en Detroit el 16 de agosto de 2018,​ fue una cantante estadounidense de soul, R&B y góspel. Apodada «Lady Soul» (la Dama del Soul) o «Queen of soul» (la Reina del Soul), fue una de las máximas exponentes de aquel género, y una de las más grandes transmisoras de góspel de todos los tiempos, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea.

Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman - Kennedy Center Honors 2015

