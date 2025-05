La provincia ofrece una nutrida agenda con espectáculos gratuitos, exposiciones artísticas y propuestas para todos los gustos.



El domingo 18, la entrada a todos los museos provinciales será libre y gratuita.



Córdoba se prepara para una semana llena de propuestas culturales, que invitan al encuentro, la reflexión y el disfrute. Desde el lunes 12 hasta el domingo 18 de mayo, distintos espacios culturales de la provincia serán escenario de eventos destacados con entrada libre y gratuita.



En Río Cuarto, el Festival de Stand Up “Hablando de Humor” convertirá a la ciudad en la capital del humor. Del martes 13 al domingo 18, el Centro Cultural Leonardo Favio y el espacio Un Tal René Catedral recibirán a referentes del género como Juan Barraza, Vero Lorca, el Negro Albornoz y Emanuel Rodríguez, junto a una grilla de comediantes emergentes de toda la provincia.



En Córdoba Capital, en tanto, la Capilla del Paseo del Buen Pastor albergará la tercera edición de la Expo Lutheria Cba 2025. Del 15 al 18 de mayo, más de 30 luthiers de distintas provincias y países latinoamericanos exhibirán instrumentos de autor, acompañados de charlas, capacitaciones y shows en vivo. Una oportunidad única para descubrir el arte detrás de la música.



El jueves 15 a las 18:30, el Museo Evita – Palacio Ferreyra reanuda el ciclo de entrevistas “Puntos suspensivos”, con una charla a cargo de CJ Carballo junto a Mónica Gorgas, referente nacional en museología y gestión del patrimonio. Un espacio para pensar el rol de los museos y el legado cultural desde una mirada crítica y comprometida.



Además, como cada año desde 1977, el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, que representa un momento único para la comunidad museística internacional.

Entrada libre y gratuita el domingo 19

Este día la entrada a todos los museos provinciales será libre y gratuita. Además, durante la semana se propone una variada programación que busca poner en valor su función como espacios de intercambio, aprendizaje y construcción de memoria colectiva.

Mirá la agenda cultural de la semana:

Lunes 12

A las 18. Cine: Diamanti (de Ferzan Ozpetek, Italia, 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Un director convoca a sus actrices favoritas, con las que ha trabajado y a las que ha amado. Quiere hacer una película sobre mujeres, pero no revela gran cosa: las observa, toma ejemplo, se inspira, hasta que su imaginación las catapulta a otra época, a un pasado donde el ruido de las máquinas de coser llena un lugar de trabajo dirigido y poblado por mujeres, donde los hombres tienen pequeños papeles marginales y el cine puede contarse desde otro punto de vista: el del vestuario. Repite miércoles 14 a las 18:30; jueves 15 y viernes 16 a las 20:30; sábado 18 a las 18. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “No abras nunca esa puerta” (de Carlos Hugo Cristensen, Argentina, 952) Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



El cine noir tuvo su apogeo mundial en la década de los 50` en el mundo, y la Argentina no quedó afuera. En mayo se proponen 4 historias donde los personajes más oscuros del thriller argentino bailan tango o toman mate. Sin nada que envidiar en creatividad y calidades realizativas al cine hollywoodense de la época, también nos traen una época donde el cine nacional era tan taquillero y/o popular como cualquier otra producción importada. Son dos episodios independientes que tienen en común la puerta que separa el bien del mal. En el primer segmento, “Alguien al teléfono”, Ángel Magaña intenta vengar la muerte de su hermana, encarnada por Renée Dumas, una muchacha que se suicida por deudas de juego. En el segundo, “El pájaro cantor vuelve al hogar”, Roberto Escalada personifica un ex presidiario que silba cuando comete crímenes, y que después de años regresa al hogar donde lo espera su madre ciega, personificada por el Pirovano, que lo cree regenerado. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine de cabecera: La Nouvelle Vague en 4 movimientos. Cuento de verano (de Éric Rohmer, Francia, 1996) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Cuatro películas, cuatro autores, cuatro movimientos dentro de un gran movimiento: la Nouvelle Vague.¿Habrá un faro más rutilante para abordar la historia del cine? De la mano de María Antonieta Lloveras Nadal podremos ver Domicilio conyugal, de François Truffaut; Cuento de verano, de Éric Rohmer; Hiroshima, mon amour, de Alain Resnais; y El desprecio, de Jean-Luc Godard. Nuevo cuento de las “cuatro estaciones” de Rohmer. El joven Gaspard llega de vacaciones al balneario francés de Dinard. Su idea es encontrarse allí con Lena, la muchacha que lo tiene loco. Pero en esos días soleados y calmos conoce a otra chica, una morena atractiva y sensual que le sugiere nuevos rumbos a su corazón. Sin embargo, tal vez la respuesta no esté en ella, sino en Margot, la dulce camarera con la que Gaspard hace amistad sin darse cuenta. Entrada libre y gratuita.

Martes 13

A las 17. Cine: Un pastel para dos (de Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha, Irán, 2024)Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Mahin, de 70 años, vive sola en Teherán desde que murió su marido y su hija se mudó a Europa. Desde su independencia, Mahin desafía las expectativas de su entorno conservador. Más aún cuando inesperadamente conoce y empieza una relación amorosa con un taxista llamado Faramarz.

Repite miércoles 14 a las 17. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 18. Jugando a crear letras de cuarteto. Museo del Cuarteto – Colón esquina Rivera Indarte



En la semana de los Museos y conmemorando el Día del Compositor se realizará esta actividad dictada por Lucas Ninci. A través de la creación poética, intuitiva, espontánea, lúdica y grupal invitamos a las personas a participar de una jornada de composición y juego donde además de explorar el inconsciente y la escritura también charlaremos sobre las formas que tiene la figura de la composición en la música del cuarteto.

Entrada libre y gratuita con inscripción previa AQUÍ en el link

A las 18. Presentación del libro “Historias Clínicas Tomo 7 (Infancias 1932 a 1935)” Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



De los autores Raúl Teyssedou, Eduardo López Molina y Miguel Rodríguez Villafañe, en esta oportunidad se analiza las infancias internadas desde 1914 a 1936 en lo que fue el Asilo Colonia Regional Mixto de Alienados (Oliva- Córdoba – Argentina), actual Hospital Dr. Emilio Vidal Abal. Por su parte, Raúl Teyssedou, además de ofrecernos sus clásicas estadísticas anuales y los breves relatos de vidas extraídas de las Historias Clínicas de aquel antiguo Asilo, nos brinda “Confesiones de un Enfermero Psiquiátrico”; por medio de las cuales, tras la voz de un personaje imaginario, el autor recorre las múltiples experiencias recogidas durante los nueve años que lleva la investigación. Entrada libre y gratuita.

A las 18:30. Cine: Misericordia (de Alain Guiraudie, Francia 2024) Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55, Río Cuarto



Jérémie regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de su antiguo jefe y se hospeda con la viuda, Martine. Una pelea con el hijo de Martine, Vincent, termina con la muerte de este último. Jérémie oculta el crimen con la inesperada ayuda del cura del pueblo, quien le proporciona una coartada a cambio de su afecto.



Repite miércoles 14 a las 20:30; jueves 15 y viernes 16 a las 18:30; sábado 18 a las 20:30. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.



A las 19. Cine: Diamanti (de Ferzan Ozpetek, Italia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Un director convoca a sus actrices favoritas, con las que ha trabajado y a las que ha amado. Quiere hacer una película sobre mujeres, pero no revela gran cosa: las observa, toma ejemplo, se inspira, hasta que su imaginación las catapulta a otra época, a un pasado donde el ruido de las máquinas de coser llena un lugar de trabajo dirigido y poblado por mujeres, donde los hombres tienen pequeños papeles marginales y el cine puede contarse desde otro punto de vista: el del vestuario.



Repite a las 21:15; miércoles 14 a las 19 y 21:15 hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.



A las 20:30. Cine por la diversidad: Mumblecore X4. Hannah Takes the Stairs (de Joe Swanberg, Estados Unidos, 2007) Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Si hay algo que abunda en el Mumblecore es la palabra dicha bajo la forma del murmullo, como mascullando. De ahí el “mumble” que le da nombre a este movimiento independiente plagado de personajes jóvenes e inseguros que irrumpió en el cine norteamericano a principios del siglo veintiuno. Hannah es una joven recientemente graduada que se incorpora al equipo de una productora. Allí conoce a Matt y Paul, dos escritores que le muestran su nuevo trabajo y con lo que rápidamente congenia. Sin embargo, esta nueva amistad pronto quedará desequilibrada cuando Hannah inicia una relación sentimental con uno de ellos. Entrada libre y gratuita.

A las 21. 4° Festival de Stand Up “Hablando de Humor”. Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto



Del martes 13 al domingo 18, Río Cuarto se convierte nuevamente en el epicentro del humor. El festival ofrecerá funciones libres en dos escenarios: el Centro Cultural Leonardo Favio (Buenos Aires 55) y Un Tal René Catedral (Constitución 774). En esta cuarta edición, el festival redobla su compromiso con el humor y presenta una variada grilla que reúne comediantes de Buenos Aires, Córdoba Capital y Río Cuarto. Entre los espectáculos destacados figuran “Deslices y desmanes” de Juan Barraza, “Filosofía a Conchazos” de Vero Lorca, “Ácido” del Negro Albornoz y “Peroncho” de Emanuel Rodríguez. También, entre el jueves 15 y el domingo 18, Un Tal René Catedral albergará funciones rotativas con la participación de comediantes emergentes de distintos puntos de la provincia, ofreciendo un espacio clave para el desarrollo y la visibilidad de nuevas voces dentro de la escena local del stand up. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 14

A las 16. Charlas y actividades del ciclo “8M. Movimientos de deseo. Prácticas decoloniales” Espacio Cultural Museo Mujeres – Rivera Indarte 55



Reflexiones en torno a las muestras “Si hay” de Candelaria Traverso y “Orgullo y bizarría” de Gabriel Alarcón. Recorrido por la exposición “8M. Movimientos de deseo. Prácticas decoloniales”, junto a los artistas, en donde se trabajará en un espacio de juego-taller de dibujo y escritura. La intención es que los participantes narren su propia historia. Repite el jueves 15. Entrada libre y gratuita.

A las 16. Charla a pie de obra por la muestra “Punto de inicio” Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



En el marco del Día Internacional de los Museos, las artistas que integran la exposición “Punto de inicio” realizarán una charla a pie de obra por sus proyectos. En la sala 1 Milagros Pezzolo presenta “Metamorfosis”, una serie de cianotipos fotográficos sobre baldosas que busca reflexionar sobre la capacidad del arte para reinterpretar lo cotidiano, en la sala 2 Valentina Lamazón exhibe “Borrador”, un acercamiento a la introspección a través de una conjunto de fotografías analógicas de autorretratos, flores y papeles borradores sobre una cama, y en la sala 3 Abril Ferreyra expone “Producción Argentina”, una obra que, a partir de la proyección de imágenes sobre una caja de cartón, busca cuestionar la sociedad de consumo actual. “Punto de inicio” es una convocatoria y muestra resultante, dirigida a jóvenes fotógrafos cordobeses, de 18 a 35 años, que se encuentren iniciando su carrera profesional, con el fin de brindarles la posibilidad de exhibir por primera vez sus obras en un museo. Entrada libre y gratuita

A las 17. Charla a pie de obra con Hilda Zagaglia. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



La artista Hilda Zagaglia ofrecerá una charla a pie de obra sobre su muestra “De Conquistas Y Alquimias”, actualmente en exhibición en las salas 2 y 3 del Museo Caraffa. El diálogo abordará los diferentes núcleos de sentidos de su obra. Un recorrido a través de la historia, la identidad y la resistencia cultural. Mapas, lenguas ocultas y rituales se entrelazan en sus obras, explorando la permanencia y la magia de nuestro mundo. Hilda Zagaglia es una artista nacida en Alta Gracia, Córdoba, con una extensa trayectoria de más de 45 años en el campo de las artes visuales. La producción de Zagaglia está atravesada por dos dimensiones, una íntima, personal, donde realiza una profunda indagación existencial, y otra, que muestra su activismo cultural, incursionando en problemáticas sociales desde ángulos muy particulares. Entrada libre y gratuita

A las 19. Cine: “Museum Hours” (de Jem Cohen, Austríaca-Estadounidense, 2013) Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Para celebrar el día internacional de los museos, se proyectará la película de Cohen. El guardia de un museo de Viena hace amistad con una visitante, y los dos exploran sus vidas, la ciudad y las formas en las que el trabajo artístico refleja el mundo. Luego de la película haremos un pequeño conversatorio en torno a la pregunta que plantea el ICOM respecto a los museos y su día este año “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”. La actividad es para 40 personas por orden de llegada ese día. Una hora antes se dan los números en recepción. Entrada gratuita.

A las 20. Cine Club del CCC: El encuentro de Guayaquil (de Nicolás Capelli, Argentina, 2016) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Este mes, en el Cine Club del CCC inicia el ciclo Haciendo Patria. Narra el encuentro entre José de San Martín y Simón Bolívar. A nivel histórico, sin recursos suficientes para revertir la situación militar del Perú, San Martín vio cómo se debilitaba su posición política en Lima. Recurre entonces a Bolívar, que tenía un fuerte respaldo político y militar. La película recorre la charla entre San Martín y Bolívar en la ciudad de Guayaquil, tratando de desentrañar sobre qué hablaron los dos grandes héroes latinoamericanos, y de esta forma, poner de relieve el pensamiento de estos hombres. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad sala.

A las 20. Concierto para dos pianos, siglo XX/XXI. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



Adriana de los Santos y Alex Elgier interpretan: Flocking, de James Tenney; A machine, de Frederic Rzewski; Chromatic canon for two pianos, de James Tenney; y Qhana, de Cergio Prudencio. Entradas desde $4.000 disponibles en autoentrada.com o en boleterías del teatro.

A las 20:30. En el tercer piso: “Un Cyrano de dos mundos”. Teatro Real – Sala del 3° piso – San Jerónimo 66



Con dirección de Gonzalo Tolosa, Cyrano recorre el teatro a la espera de un actor al que le prohibió actuar por un mes por haber puesto los ojos sobre Roxane, en ese peregrinar en busca de un pleito, el personaje realiza un recorrido por la vida de Cyrano de Bergerac, tanto el de la obra de Edmond Rostand, como el verdadero, recorriendo sus pesares y desdichas, sus desencuentros amorosos y sus aventuras literarias a través de sus escritos fundamentales como lo son “Historia cómica de los estados e imperios del sol y de la luna” y cartas amorosas y contra todos. En escena: Sergio Oviedo.



Entrada general $5.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

Jueves 15

A las 10. Unión Córdoba Apícola. Paseo del Buen Pastor – explanada – Hipólito Yrigoyen 325



Todos los años, para la semana de la miel, se coloca un stand de la Escuela de Apicultura “Unión Córdoba Apícola” junto a representantes del Consejo Asesor Apícola, sobre la calle Buenos Aires. El stand permanecerá desde el 15 al 18 de mayo de 10 a 19 hs.



A las 17. Charla sobre el taller “La palabra presente”. Centro de Arte Contemporáneo. Chateau – Antonio Seguí



Claudia Santanera presenta el taller de escritura para principiantes que dictará en el CAC. Más información e inscripciones: proartecordoba@gmail.com / 3516520234. Entrada gratuita.

A las 17. Cine: Gloria! (de Margherita Vicario, Italia, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Corre el año 1800; el lugar, el Colegio Sant Ignazio, un viejo y decrépito instituto musical para niñas, en algún lugar cerca de Venecia. Aquí vive “la Muda” una criada silenciosa y solitaria, encargada de las tareas más humildes. Nadie sabe que se llama Teresa; nadie sospecha que posee un talento extraordinario que le permite sentir la armonía del universo y remodelar la realidad a través de la música.



Repite a las 21; viernes 16 a las 17; sábado 17 y domingo 18 a las 17, 19 y 21 hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.



A las 17. Expo Lutheria Córdoba 2025. Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325



Del 15 al 18 de mayo, se llevará a cabo la tercera edición de la exposición de instrumentos de autor Expo Lutheria Cba 2025 en la Capilla del Paseo del buen Pastor, con más de 30 constructores de instrumentos musicales de todo el país. Organizada por la Asociación Argentina de Luthiers y el auspicio de la Agencia Córdoba Cultura, la exposición será una oportunidad única para los amantes de la música y los aficionados a los instrumentos musicales, donde los visitantes tendrán la posibilidad de explorar una amplia gama de instrumentos de autor, creados con pasión y dedicación por talentosos luthiers locales e internacionales. Participan expositores de Salta, Buenos Aires, Tucuman, Rio Negro y de los paises hermanos como Colombia y Uruguay. Las actividades incluyen charlas, capacitaciones y shows musicales, para un evento que promete ser una gran vidriera para apreciar la altísima calidad de los distintos tipos de instrumentos musicales que se fabrican en esta parte del mundo. Entrada libre y gratuita



A las 18. Apertura de la muestra «Trazos, la última esquina» Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



En el marco del aniversario del Museo, se proponen diversas actividades de reactivación del patrimonio, tomando la esquina de la casa museo, como espacio identitario del patrimonio cordobés. En ese marco, se abre la muestra con un collage de registros producidos por los integrantes de Urban Sketchers Córdoba que nos invita a reflexionar sobre la ciudad, la arquitectura y el patrimonio. Una muestra colectiva que aporta a la misión de nuestro espacio y opera como puente a la comunidad, recupera la acción del «hacer» como patrimonio intangible y celebra estos 106 años de historia.

A las 18:30. Ciclo de entrevistas “Puntos suspensivos” Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Se reanuda el ciclo donde el comunicador CJ Carballo entrevista a Mónica Gorgas, conservadora de museos y una destacada referente en museología y gestión del patrimonio cultural. Es miembro del Consejo Internacional de Museos (ICOM) desde 1980 y tuvo roles clave en el Comité Internacional para la Museología (ICOFOM) y en el Comité de Ética del ICOM. Fue socia fundadora y presidenta del Centro Regional de Conservación del Patrimonio en Papel, y participa en el Grupo Córdoba Ruta del Esclavo, impulsando el reconocimiento del legado afro en el patrimonio argentino. Se desempeñó como directora del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, participando activamente en el proceso que llevó a la declaración de las Estancias Jesuíticas como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ha dictado cursos y coordinado programas académicos en museología en universidades como la UNC y la UNT, promoviendo una pedagogía crítica del patrimonio. Actividad libre y gratuita. Abierta al público.

A las 19. Cine espacio INCAA: 227 lunas (de Brenda Taubin, Argentina, 2025) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Alejandro, un apasionado del espacio, crea pequeños planetas a escala de forma artesanal. Un día recibe un inesperado correo: la Agencia Espacial Europea le encarga 227 lunas en miniatura como souvenires de una misión a Júpiter a punto de lanzarse. El infinito, en la palma de una mano. 227 lunas retrata esa pasión, a partir de un personaje devoto y su pequeño mundo privado, que progresivamente se expande gracias a su labor artesanal que es también la de la película, siguiendo sus pasos, conquistando nuevos horizontes. Un relato sobre el amor, la fascinación y la curiosidad.



Repite el viernes 16 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20:30. Jueves de Comedia: “Aurora Negra” Teatro Real – Azucena Carmona – San Jerónimo 66



Con dirección de María Palacios. Invierno, en alguna montaña del polo norte, en el círculo boreal. Dos personajes con un extraño vínculo entre sí se encuentran enterrados en la nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento aúlla como un cachorro de lobo castrado, el viento, es testigo y cómplice, una entidad que acompaña, un siniestro confidente. Edad recomendada para mayores de 16 años. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 21. Música en el Real: Amy’s Monkeys presenta Tributo a Amy WinehouseTeatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Amy’s Monkeys es una banda tributo a Amy Winehouse, recrea con máxima fidelidad su música y escena, un show para los fanáticos más exigentes. En sus presentaciones Amy’s Monkeys recrea el vestuario de los músicos originales sin dejar ningún detalle al azar. Un viaje musical y emocional que explora la música de Amy con canciones emblemáticas como “Rehab”, “Back to black” y “Love is a losing game”. Un espectáculo que fusiona Jazz, Soul, Ska y R&B con un vestuario y sonido que recrean la esencia de la época de Amy Winehouse. Integrantes: Kary Stefanich en voz, Alfred Corti en batería, Marcelo Alonso Lescano en bajo, Alejandro Gil en piano y teclados, Fernando Bertino en guitarra. Entrada general $12.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 16

A las 10. Día de la Fascinación por las Plantas. Museo Provincial de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395



El Día Internacional de la Fascinación por las Plantas es una fecha conmemorativa que tiene como objetivo principal fomentar el interés e intercambiar información en relación a las plantas. La intención es concientizar sobre la importancia de las plantas y sus derivados en distintos aspectos de la vida humana. Por tal motivo, el Museo Provincial de Ciencias Naturales junto con el INTA como organizadores y la participación de diferentes instituciones promueven la fascinación por las plantas a través de stands, charlas y una muestra fotográfica. Destinado a escuelas de nivel inicial, primario, secundario y público general.



Actividad sin costo. Ingreso a los stands por orden de llegada. No se precisa inscripción. Para Charlas: inscripción al mail fascinacionmcnc@gmail.com



A las 17. Ciclo Patio Peatonal: Ensamble de Música Ciudadana. Espacio Cultural Museo Mujeres – Rivera Indarte 55



En esta ocasión, elencos estables de la Municipalidad de Córdoba presentan un repertorio de tango, vals y milonga, con énfasis en compositores cordobeses del siglo XX como Edmundo Cartos, Cristino Tapia y Zenobio Gómez. La entrada es libre y gratuita.



A las 18. Presentación del libro “Madurando a la Intemperie de la vida”. Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375



Del autor Gabriel Ricci, también llamado “Paco”, nació en Argentina, en octubre de 1968. En ese vaivén de la vida, emergieron las inspiraciones, que hoy plasma mediante la literatura, salpimentando con su creatividad ansiosa. Cronológicamente, su madre también escribía, desde la angustia errante de una mujer desencontrada con sus decisiones, buscando en sus poemas la trascendencia. El autor hereda su esencia, y redobla con sus escritos la apuesta, para demostrar al mundo que las letras son la compañía más honesta. Entrada libre y gratuita.



A las 17:30. Conversatorio «Dibujar la ciudad, representar el patrimonio» Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218Ç



A cargo del equipo del Colectivo Urban Sketchers Córdoba y el Arq. Gonzalo Pagani, de la Dirección de Patrimonio Cultural, dependiente de la Agencia Córdoba Cultura.



A las 20. 12ª edición del Festival Internacional de Teatro Breve. Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Este festival es una gran galería teatral con innovadoras propuestas escénicas de prestigiosos artistas de Córdoba, el país y del extranjero. Se caracteriza por profundizar en innovadoras propuestas teatrales, donde se presentan una gran variedad de temáticas que fundamentan una mirada inclusiva, diversa y creativa. 10 obras de teatro que comienzan en simultáneo con una duración de 15 minutos. El público disfruta de 4 piezas en una misma noche y también es albergado en un espacio común con una gran performance de apertura, que produce el encuentro de todos, artistas y espectadores, antes de las funciones, en los intervalos y al finalizar. Cada obra se presenta 4 veces por noche, creaciones de 15 minutos representadas en espacios ambientados no convencionales. Repite sábado 17 y domingo 18.



A las 20. Competencia de Hip Hop Dance. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Competencia de hip hop dance 2 vs 2, (enfrentamiento en grupo de 2 personas) tendrán 45 segundos cada participante para demostrar lo que saben hacer individualmente y como dupla (esto sumará más puntos en la decisión del jurado), el equipo que gana va a ir avanzando hasta llegar a la batalla final donde se decidirá cuál es la dupla ganadora de la fecha. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad sala.



A las 20:30. Inauguración de la muestra Ochenta/Veinte: Mujeres Fotógrafas. Centro Cultural San Francisco – Mitre 535, San Francisco.

La muestra fotográfica Ochenta/Veinte: Mujeres Fotógrafas, recientemente exhibida en la fotogalería del Paseo del Buen Pastor, es una propuesta curatorial que visibiliza el trabajo de artistas mujeres que han participado en la sección Revelad\@s de la revista digital cordobesa Tierra Media. En el marco del Día Internacional de los Museos y de la Noche de los Museos San Francisco, se expondrá en el Centro Cultural de la localidad formando parte de una serie de actividades que celebran el valor del arte y la cultura en la vida comunitaria. La muestra cuenta con el apoyo de la Agencia Córdoba Cultura. Entrada libre y gratuita.



A las 21. Concierto de la Orquesta Sinfónica de Córdoba en Jesús María. Anfiteatro José Hernández. La Orquesta Sinfónica de Córdoba interpreta un programa que transparenta la relación consustancial que existe entre el baile y la música, a través de un atractivo repertorio titulado Danzas y valses. Este programa reúne piezas en las que el ritmo y la melodía sellan un vínculo indivisible. El concierto en el Anfiteatro José Hernández en la ciudad de Jesús María se realiza en el marco de las celebraciones por el 60° Aniversario del Festival Nacional de Doma y Folclore. La dirección musical está a cargo del maestro JongWhi Vakh, titular de la orquesta.



Entrada gratuita, con retiro previo en la Oficina de Turismo de la Estación de Ferrocarril (Córdoba y John Kennedy, Jesús María), de 9 a 19.



A las 21. Habitación Macbeth. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Con la actuación y dirección de Pompeyo Audivert, a través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. El piedrazo en el espejo. Erigir un espejo para reflejar alguna circunstancia ficcional y producir así una unidad referencial con los espectadores es una estrategia muy común en la que el teatro suele quedar atrapado; apedrear el espejo en el momento en que esa unidad se ha producido y amenaza cristalizarse no lo es (por eso Shakespeare y Beckett son geniales, no quieren reflejar al mundo sino revelar su condición de lápida).



Edad recomendada: mayores de 8 años. Repone el sábado 17 y domingo 18 a las 21. Entradas desde $23.5000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.



A las 21. Cine: Tamales (de Teodoro Ciampagna, Argentina, 2025) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275



Rosa, una tamalera de la Quebrada de Humahuaca que puso los ahorros de toda su vida en pepitas de oro de repente muere. Su desaparición física de este mundo desata la locura de su distópica familia, la cual se va a desconocer entera para poder encontrar la fortuna que Rosa dejó. En medio del caos, Matías, su nieto del corazón, deberá decidir si escapa de la locura o abraza su destino. Función especial libre y gratuita en simultáneo con el Festival Internacional de Cine de las Alturas a través del programa de Cine Móvil Córdoba dependiente de INCAA

Sábado 17

A las 14. Cocinando historias. Casa Museo Gdor. Amadeo Sabattini. Mariano Moreno 270, Villa María



En el Día Internacional de los Museos y en el marco del “Museando”, un recorrido en bicicleta por diferentes museos de la ciudad que participan de la actividad, Mauro Adán espera a los bici visitantes en la Casa Museo con un personaje encantador, un cocinero de relatos, con sabrosas recetas para elaborar historias de un lugar muy especial. Actividad libre y gratuita.

A las 16. Taller: En MODO Vincent, Bordando a Van Gogh. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Taller lúdico y creativo para niñas y niños de 8 a 16 años y sus familias, con el objetivo de conocer a los artistas y sus obras y crear a partir de ellas. El taller ¡Club de copistas!, propone a las infancias aprender a imitar a Van Gogh. A través de una visita al almendro en flor, una charla sobre la vida de Vincent van Gogh se realizará un taller de bordado donde los participantes podrán aprender algunos puntos de bordado y realizar una mini copia de la obra de Vincent van Gogh. Actividad a cargo de Bordadoras en el Museo. Para realizar este taller no se requieren conocimientos previos.

Para pre inscribirse en esta actividad hay que completar AQUÍ el formulario.

A las 16. Jornada abierta de dibujo arquitectónico. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218



Coordinada por el colectivo artístico Urban Sketchers invitando a los visitantes y peatones a participar de una jornada dibujando rincones de nuestro museo. Traer materiales de dibujo, hojas y lápices. Entrada libre y gratuita.



A las 20. Volar es humano, aterrizar es divino. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



Enrique Piñeyro, Fernando Margenet y Patricio González Ericsson ofrecen su espectáculo teatral con recursos multimedia. Función a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos. Entradas desde $13.200 disponibles en autoentrada.com o en boleterías del teatro.



A las 20. Ciclo de Teatro Provincial: Flores rojas revolucionarias 1815-1822. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Por segundo año consecutivo, los terceros sábados de cada mes a las 20, se pone en escena el ciclo “Teatro provincial” con propuestas teatrales de las diversas regiones del interior provincial. Este año comenzamos con una propuesta proveniente de Sierras Chicas. Documental basado en la vida de dos mujeres salteñas que fueron parte de la Revolución de Mayo: Macacha Güemes y Carmen Puch de Güemes. La primera, estratega y “mano derecha” de su hermano. La segunda, esposa y madre. Sin ellas (y sin tantas otras mujeres invisibilizadas por la historia) la independencia nacional, ¿hubiese sido posible?. La revolución, ¿no fue también de las mujeres?. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad sala.

Domingo 18

A las 11. Tejiendo infancias. Teatro Real – Hall de ingreso – San Jerónimo 66 Hasta las 14, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Comedia Infanto Juvenil: “Cenicienta Desencadenada” Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

La historia mil veces contada de Cenicienta y el zapato se pone patas para arriba cuando la protagonista descubre que vivir entre la realeza puede darle más de un dolor de cabeza (a ella y a la realeza). Una Cenicienta distinta, capaz de mirar la vida desde su propio lugar de origen, en una historia que nos habla sobre la necesidad de trascender las diferencias y sobre las dificultades que debe enfrentar el amor cuando el primer flechazo pasa y los amantes se enfrentan a la aventura de vivir juntos en un mundo donde para la felicidad, nada está ni remotamente preparado. A la manera de los antiguos espectáculos medievales el relato está contado a través de la participación de payasos, acróbatas y malabaristas que invaden la escena, cambiando de personaje según la ocasión. Edad recomendada: mayores de 6 años. Entrada general $4.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 17. Tejiendo coplas. Museo del Cuarteto – Colón esquina Rivera Indarte



Un encuentro-taller donde la poesía y la imaginación se dan la mano. A partir de libros ilustrados pensados para las infancias, se crean coplas propias, únicas y con alma. Se usará el cuerpo, imágenes, palabras recortadas, dibujos… ¡y hasta el canto colectivo puede aparecer si nos animamos a soltar la voz! Una propuesta lúdica, sensible y creativa para compartir en comunidad. Ideal para chicos, grandes y todos los que quieran jugar con la poesía.

Entrada libre y gratuita con inscripción previa AQUÍ en el link.

A las 17. “Aromas y recuerdos que habitan”. Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622



En el Día Internacional de los Museos, que este año propone reflexionar sobre “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”, el espacio propone vivir dos experiencias complementarias que abren nuevas formas de habitar el museo repensando el rol de los museos como espacios vivos, donde lo personal y lo colectivo, lo sensorial y lo simbólico se entrelazan para generar nuevas formas de conexión. Los interesados deberán traer la fotografía de su objeto favorito al museo. Al comenzar, recorrerán las salas de exposición donde se encontrarán con distintos aromas que podrían existir en cualquier casa. Por un lado, la exhibición “Tarimota” de las artistas Florencia Agüero, Olga Argañaraz, Verónica Cuello, Judith Mori y Gabriela Pérez Guaita, exhibida en las salas 7 y 8 del museo, que explora la intersección entre el museo, la fotografía y otras disciplinas artísticas, tomando como punto de partida un recorrido fotográfico por la arquitectura del palacio y “Aromas y recuerdos que habitan”, recorre la casa desde el olfato y la memoria personal, recuperando historias íntimas a partir de objetos, imágenes y sensaciones.

Entrada gratuita con cupo limitado de 20 personas. Inscripciones AQUÍ en el link.



A las 20. Ballet Clásico de San Petersburgo. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365



El Ballet Clásico de San Petersburgo se presenta en una única función con figuras estelares del ballet mundial. La función se abrirá con “Carmen”, una versión para ballet en un acto solo basada en la novela de Prosper Mérimée y la inolvidable música de Georges Bizet. Ambientada en Sevilla, la historia gira en torno a la pasión arrebatadora y el destino trágico de sus protagonistas, Carmen y Don José. Los papeles principales serán interpretados por dos figuras consagradas del ballet internacional: María Tomilova , primera bailarina del legendario Yuri Grigorovich y Alexander Volchkov , primer ministro del prestigioso Ballet Bolshoi de Moscú. La segunda parte incluye una selección de grandes clásicos del repertorio mundial, entre ellos una suite de “El Lago de los Cisnes” , el Grand Pas de “Don Quijote” y la emotiva pieza “La muerte del cisne”.

Entradas desde $35.000 disponibles en autoentrada.com o en boleterías del teatro.



A las 20. El Coro Polifónico Delfino Quirici presenta “Caleidoscopio – Música argentina”. Teatro Municipal – Constitución 945, Río Cuarto



“Caleidoscopio – Música argentina” es un concierto único que invita a un viaje sonoro a través de la riqueza y diversidad del repertorio coral nacional. Bajo la dirección de la renombrada Maestra Virginia Bono (Santa Fe), una de las principales referentes del país en la interpretación y dirección coral, el Coro Polifónico Delfino Quirici presenta un programa que fusiona obras emblemáticas de la música argentina con composiciones contemporáneas. A lo largo de la velada, el público disfrutará de piezas como las poderosas Lamentaciones del profeta Jeremías de Alberto Ginastera, el melancólico Romance de ausencias de Carlos Guastavino, y la innovadora Misa de dos mundos de Ariel Quintana, junto con las obras de los compositores Juan Ignacio Noroña y Julieta Ocampo. Este recorrido musical, que abarca distintos estilos, épocas e influencias, celebra la pluralidad sonora de la música argentina, y está acompañado por el pianista Vicente Ronza y la maestra preparadora Luciana Cazzola. Entrada libre y gratuita.



Muestras en espacios y museos provinciales vigentes en cultura.cba.gov.ar. Se pueden visitar de martes a domingo de 10:00 a 19:00.