La tradición surge en el Evangelio de San Mateo que cuenta que los magos vinieron de Oriente guiándose por una estrella que los condujo hasta Belén. Cuando llegaron, los Reyes volvieron a ver la estrella, hallaron a Jesús recién nacido y lo adoraron.

En esa oportunidad le ofrecieron oro (por su naturaleza real, como regalo conferido a los reyes), incienso (por su naturaleza divina, empleado en el culto ) y mirra (un compuesto embalsamador para los muertos, representando el sufrimiento y muerte futura de Jesús). La tradición de convertir la noche de Reyes en una fiesta infantil con regalos para los niños comenzó mucho más adelante, durante el siglo XIX, en España y se expandió posteriormente a otros países de cultura hispana.

Misa criolla, Los Reyes Magos en la voz de Mercedes Sosa.

"Los Reyes Magos" - Mercedes Sosa

Cumple 65 años Rowan Sebastian Atkinson, nació en Consett, Condado de Durham, Inglaterra, Reino Unido el 6 de enero de 1955 es un actor, humorista y guionista británico, principalmente conocido por interpretar a los protagonistas de Blackadder, Mr. Bean y Johnny English respectivamente en sus series de televisión y películas.

Rowan Atkinson Live - Star of Mr.Bean - Funny invisible drum

Roger Keith Barrett nació en Cambridge el 6 de enero de 1946 y murió el 7 de julio de 2006, conocido como Syd Barrett, fue el líder, cantante, guitarrista y compositor de la banda inglesa Pink Floyd en su primer y exitoso álbum The Piper at the Gates of Dawn (1967). Tres años después de la fundación de Pink Floyd, Barrett dejó la banda e intentó una breve carrera en solitario que fructificó en dos álbumes, tras los cuales se retiró, recluyéndose desde entonces en la casa de su madre.

Durante sus años de solista y viviendo en casa de sus amigos, Syd Barrett compuso 2 álbumes con la ayuda de David Gilmour como su guitarrista.

Syd Barrett- Dominoes (subtitulado)

Cumple 66 años: Diego Arnedo nacido en Hurlingham, Buenos Aires el 6 de enero de 1954 es un bajista , conocido por tocar en el grupo Divididos, junto con Ricardo Mollo y Catriel Ciavarella. En los años 1980 formó parte de la mítica agrupación Sumo. Es considerado como uno de los músicos más influyentes dentro de la historia del rock nacional, principalmente por sus composiciones dentro del grupo Divididos, siendo su fundador junto al guitarrista y voz Ricardo Mollo, ambos miembros permanentes de la agrupación. ​ En el año 2006, fue declarado mejor bajista nacional de los últimos veinte años por la edición de los Rock & Pop Awards

Es hijo del reconocido cantante y compositor Mario Arnedo Gallo (La flor azul)

Audio & Agua - Avanzando Retroceden (con Micaela Chauque)

La flor azul, extraordinaria versión de Divididos con Peteco Carabajal

Divididos | La flor azul.

Claudio Levrino nació en Barranqueras el 6 de enero de 1945 y murió en Mar del Plata, 20 de enero de 1980, fue un actor argentino de cine, teatro y televisión.

De rostro apolíneo y aspecto de "tipo bueno", Levrino fue uno de los más populares galanes argentinos de su época, despertando pasiones y suspiros entre las mujeres

Todavía hoy se recuerda su éxito en Un mundo de veinte asientos.

Recordando a nuestros artistas: Claudio Levrino

Cumple 38 años: Edward John David Redmayne, nacido en Londres, Inglaterra el 6 de enero de 1982), es un actor, cantante y modelo británico. Ganador del Premio Óscar, el Globo de Oro, el Premio del Sindicato de Actores, el BAFTA y el Premio Tony de teatro.

Algunas de sus películas: La chica danesa, Animales fantásticos, Los 4 fantásticos y La teoría del todo que le valió un Oscar en 2014.

LA TEORÍA DEL TODO - TRAILER GLOBAL

2012 murió Anilda Leão, poetisa, escritora, activista feminista, actriz y cantante brasileña nacida en 1923. En 1950, en un evento organizado por la Federación Alagoana para el Progreso Femenino, se presentó por primera vez como cantante.​Desde entonces militó por los derechos de las mujeres, y participó en el Congreso Mundial de la Mujer celebrado en 1963 en Moscú (Unión Soviética), como representante de la Federación Alagoana para el Progreso Femenino. Perseguida por la dictadura de su país. Hoy es considerada una pionera y heroína.​

Que tengas buen día.