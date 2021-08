Cumple 67 años: María Rosa Yorio nacida en Buenos Aires, 28 de agosto de 1954, es una cantante, pintora y profesora de canto, pionera entre las mujeres en cantar rock en Argentina. Se inició en la música como corista de Sui Generis y se consagró como la voz femenina de PorSuiGieco (banda integrada por Raúl Porchetto, los Sui Géneris y León Gieco) entre 1974 y 1976. Tras su disolución, se incorporó a Los Desconocidos de Siempre, la agrupación de Nito Mestre.

En 2019 publicó el libro " Asesínenme "(Planeta) narra en detalle cómo fue su relación con Charly García. Los primeros meses fueron muy duros porque no tenían dinero pero después Sui Generis empezó a tener éxito y las cosas cambiaron. Fruto de esa relación, nació Migue García.

El 28 de Agosto de 1923 nace Arsenio Aguirre , en la localidad de Juncal, Provincia de Santa Fe. Cantante, músico guitarrista y compositor.

Su padre, Arsenio Aguirre, fue también cantor, muy buen guitarrista.

Obras: A San Rafael – A Santa Catalina – Amanecer quebradeño – América morena – Bolivia de mis recuerdo - Canción andina – Charanguito – Cholita de la frontera – Coqueando el silencio – Cuequita del desengaño (con Margarita Palacios) – El Quiaqueño entre otras, como la bella La dejé partir...

Alberto Aguilera Valadez nació en Parácuaro, Michoacán el 7 de enero de 1950 y murió en Santa Mónica, California el 28 de agosto de 2016, más conocido como Juan Gabriel, fue un cantautor, productor discográfico, filántropo y actor mexicano.​

Son notables sus contribuciones a la música popular en español en diferentes géneros como balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, rumba flamenca, huapango, música chicana, salsa, son de mariachi, banda sinaloense, disco, big band y hasta canciones de cuna que escribió a cada uno de sus hijos.

Ha vendido más de 100 millones de discos como solista, productor musical y junto a la española Rocío Dúrcal.​ Sus composiciones han sido traducidas a idiomas tan diversos como turco, alemán, francés, italiano, tagalo, japonés, griego, papiamento, portugués e inglés.

Guillermo Juan Robustiano Pichot, conocido como Ivo Pelay nació en La Plata el 5 de mayo de 1893 y murió en Buenos Aires el 28 de agosto de 1959, fue un poeta, autor teatral y periodista argentino.​

Nominado al Latin Grammy en 2001 por Mejor Canción escrita para un medio audiovisual por su legado en la composición de Se dice de mí. Autor también de Me enamoré una vez, Adios pampa mía, Dónde hay un mango? entre otras.

Un día como hoy de 1919 nació Godfrey N. Hounsfield, ingeniero y científico británico, inventor del “scanner” y Premio Nobel de Medicina en 1979.

En Argentina Día del Archivero: se celebra en recuerdo de la fundación, el 28 de agosto de 1821, del Archivo General de la Nación. Material de archivo de actividades realizadas a propósito en años anteriores, en el ámbito de la UNC

Michael Andreas Helmuth Ende nació en Garmisch-Partenkirchen, Alemania el 12 de noviembre de 1929 y murió en Filderstadt, Alemania el 28 de agosto de 1995, fue un escritor de literatura infantil y fantástica. Sus obras más conocidas son las novelas La historia interminable, Momo y Jim Botón y Lucas el maquinista. Sus libros se han traducido a más de 40 idiomas, han vendido más de 20 millones de copias y han inspirado películas, obras de teatro y óperas.

Ende fue uno de los autores alemanes más populares y famosos del siglo XX, sobre todo debido al enorme éxito de su ficción para niños, aunque no era estrictamente un escritor para niños, ya que escribió también libros para adultos.

El 28 de agosto de 2004 se considera un día histórico para el deporte argentino: después de 52 años sin oros olímpicos, en Atenas se consiguieron dos en una misma jornada.

A su vez, el Seleccionado Argentino de básquet derrotó en la final a Italia por 84 a 69, siendo Luis Scola (autor de 25 puntos), Alejandro Montecchia (17) y Emanuel Ginóbili (16) los máximos goleadores. Los de Rubén Magnano vencieron en las semifinales a Estados Unidos.

Ese mismo día se obtenía una medalla de bronce en vela. En esos juegos Argentina logró seis medallas en total, dos de oro y cuatro de bronce siendo las restantes en Tenis, natación y hockey sobre césped.

La Selección Argentina de fútbol venció 1-0 a Paraguay en la final, con gol de Carlitos Tevez. Esa tarde, el equipo de Marcelo Bielsa formó con: Germán Lux; Fabricio Coloccini, Roberto Ayala, Gabriel Heinze; “Lucho” González, Javier Mascherano, “Kily” González, Andrés D’Alessandro; Carlos Tévez, Mauro Rosales y César Delgado.

La selección masculina de fútbol obtuvo la medalla de oro. Argentina no obtenía medallas de oro desde el 23 de julio de 1952.

Thomas Jacob Black nació en Santa Mónica, California el 28 de agosto de 1969,​ más conocido como Jack Black, es un actor, músico, comediante y productor estadounidense. Entre su extensa filmografía, Black ha protagonizado películas tales como Amor ciego, King Kong, Nacho Libre, Tropic Thunder, The Holiday, Goosebumps, Bernie o Kung Fu Panda. También es considerado un miembro del grupo de actores cómicos llamado Frat Pack, que desde muy temprana edad han aparecido juntos en varias películas de Hollywood.

Chadwick Aaron Boseman nació en Anderson el 29 de noviembre de 1976 y murió en Los Ángeles el 28 de agosto de 2020.

Actor, guionista y dramaturgo estadounidense.

Inició su carrera como actor en 2003 haciendo apariciones breves en series de televisión como Law & Order, All My Children, Third Watch, CSI: NY, entre otras. Luego ganó popularidad al interpretar a T'Challa en el Universo cinematográfico de Marvel, con apariciones en Capitán América: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). Gracias a su interpretación del personaje, fue reconocido en los MTV Movie & TV Awards y los Premios de la Crítica Cinematográfica.

En 2018, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo por «sus intepretaciones de héroes afroamericanos» Recibió varios premios importantes luego de su fallecimiento.

