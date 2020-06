13 de Junio de 1874, nace Leopoldo Lugones, en Villa de María del Rio Seco, Provincia de Córdoba. Poeta, ensayista, periodista y político.

Tenía 6 años cuando su familia se traslada a Ojo de Agua, Provincia de Santiago del Estero. Luego lo envían a cursar Bachillerato al Colegio Nacional de Monserrat en Córdoba Capital y en 1892 su familia se traslada a esa Ciudad. En esa época Leopoldo comienza sus primeras experiencias en periodismo y literatura.

Obras en narrativa: La guerra gaucha (1905) - Las fuerzas extrañas (1906) - Cuentos fatales (1926) - El Hombre Muerto (1907) publicado por la revista Caras y Caretas. - El Ángel de la Sombra (su única novela, 1926). También es vasta su obra poética.

En memoria y a modo de homenaje a su persona, anualmente en la fecha de su natalicio se celebra en nuestro país el Día del Escritor.

Bio.ar: Leopoldo Lugones I - Canal Encuentro HD

El 13 de junio de 1986 falleció el clarinetista estadounidense Benny Goodman, “El Rey del Swing”, reconocido por la técnica e inventiva melódica de sus improvisaciones. Destacan sus temas “I know that you know” e “Idaho”, entre otras.

"SING, SING, SING" BY BENNY GOODMAN

1611: el astrónomo David Fabricius observa por primera vez las manchas solares.

¿Qué son las manchas solares y qué nos dicen acerca de nuestra estrella?

1982: en España comienza la Copa Mundial de Fútbol de 1982, en la que Italia obtuvo su tercer título de campeona.

MUNDIAL ESPAÑA 1982 🇪🇸 | Historia de los Mundiales

El 13 de Junio de 1562, Juan Jufré y Montesa, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte, fundó “San Juan de la Frontera”, su actual capital en el valle de Tucuna, en nombre de Francisco de Villagra, Capitán General de los Reinos de Chile y de su Majestad el rey Felipe II de España. "San Juan" fue puesto en honor al Santo Patrono de Jufré, San Juan Bautista.

Aniversario de la Fundacion de San Juan, Argentina

Fernando Pessoa nació en Lisboa el 13 de junio de 1888 y falleció el 30 de noviembre de 1935 en la misma ciudad, fue un escritor portugués, especialmente reconocido por sus heterónimos: Alberto Caeiro, Alexander Search, Álvaro de Campos, Bernardo Soares y Ricardo Reis. Su extensa obra se vio quebrada con su prematura muerte a los 47 años de edad.

10 Frases de Fernando Pessoa en español

Dalmiro Antonio Sáenz nació en Buenos Aires el 13 de junio de 1926 y murió el 11 de septiembre de 2016, ​ fue un escritor y dramaturgo argentino. Escribió ficción y se destacó como guionista de cine y televisión. Su primera obra fue Setenta veces siete y la última: Pastor de murciélagos.

Recordamos a Dalmiro Sáenz en Los 7 locos

Sergio Renán nombre artístico de Samuel Kohan nació en San Salvador, Entre Ríos el 30 de enero de 1933 y murió en Buenos Aire el 13 de junio de 2015, fue un actor, director de cine, teatro y ópera ("regisseur") argentino.

Dirigió cine, televisión y teatro principalmente puestas de óperas. Fue director del Teatro Colón, del Fondo Nacional de las Artes y ocasionalmente del Teatro Real de Madrid.

¿Qué fue de tu vida? Sergio Renán - 14-10-11 (1 de 4)

