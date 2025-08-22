Cada 22 de agosto se celebra en nuestro país el Día del Folclore Argentino, en homenaje al nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, reconocido como uno de los padres de los estudios folclóricos nacionales. La conmemoración coincide, además, con el Día Mundial del Folclore, instaurado en recuerdo de la creación del término hace más de un siglo, uniendo así las raíces culturales argentinas con la tradición universal.

En el Día del Folclore, la Agencia Córdoba Cultura invita a la comunidad a un evento gratuito para disfrutar en el Paseo del Buen Pastor. Se presentan las bandas Los Duarte, La Forestal de la Danza, Ensambles de Bombos y artistas invitados. Conductor: Sergio Castro.

El móvil de Canal 10 con Sergio Antoniazzi, estuvo en el encuentro y mantuvo una entrevista con Carlos Duarte del grupo Los Duarte, donde expresó: “Estamos listos para festejar el Día del Folclore, muy contentos por la invitación, gracias a la Agencia y a toda la gente que está trabajando en este encuentro”.

“Nuestra bandera es llevar las canciones del Norte cordobés a todos los rincones donde nos invitan. Tenemos un presente hermoso, llevando nuestro canto a todos lados. Es el legado que nos han dejado nuestros mayores: Don Atahualpa, Yupanqui, Luis del Cerro, Di Fulvio…”, agrega Carlos.

Mirá la entrevista con Carlos Duarte: