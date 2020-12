El 3 de Diciembre de 1833 nace Carlos Juan Finlay en Camagüey, Cuba. Médico.

Finlay fue quien demostró el modo de transmisión de la fiebre amarilla, a través de un mosquito, un hallazgo de trascendencia mundial que evitó miles de muertes en América latina. La fiebre amarilla fue estudiada clínicamente durante centurias. Pero los estudios de Finlay, que comenzó a ocuparse de la enfermedad en 1865, resultaron determinantes. En 1881, ante la Academia de Ciencias de La Habana, presentó su trabajo fundamental: "El mosquito hipotéticamente considerado como agente transmisor de la fiebre amarilla", en el que describía los detalles, las características y los hábitos del mosquito y anunciaba la trascendente experiencia del contagio en personas: "Cinco casos en los cuales, por una sola picadura de mosquito, se reprodujo la enfermedad", decía. Tras la lectura de Finlay hubo silencio total en el auditorio, y los académicos se retiraron uno a uno. Y hubo que esperar 19 años para que la IV Comisión Americana para el Estudio de la Fiebre Amarilla (integrada por Reed, Carroll, Agramonte y Lazear) se dispusiera a comprobar si la teoría de Finlay era cierta. En 1901, la comisión confirmó y amplió las ideas de Finlay, que dieron las bases para la prevención por medio de la lucha contra los mosquitos, dejando atrás la idea de que el mal se transmitía por la ropa o por los objetos que hubieran estado en contacto con los enfermos.

En nuestro país por una iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina, y oficializada por decreto del gobierno nacional, en 1956, cada 3 de Diciembre y como homenaje a Finlay, se celebra el “Día Nacional del Médico".

3 DE DICIEMBRE - DÍA NACIONAL Y PANAMERICANO DEL MÉDICO

El Día Internacional de las Personas con Discapadidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Un video emotivo y certero, realizado en España...

vulnerables - Día Internacional de las Personas con Discapacidad #confinamiento #2020 #pandemia

Cumple 51 años. Nancy Dupláa nació en Olivos el 3 de diciembre de 1969, es una actriz que se preparó con Hugo Midón, también cursó la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires la que no concluyó y después comenzó la carrera de Asistente Materno Infantil.

Su primer trabajo televisivo fue en El agujerito sin fin, luego participó en incontables tiras a lo largo de los años siempre exitosas.

Sus trabajos más recientes en cine son Relatos salvajes de 2018 y El retiro de 2019.

Ha ganado el premios por 099 Central; por Graduados; y por La leona. Y nominada en gran cantidad de oportunidades.

Su pensamiento

⏰ #5minutosCon... NANCY DUPLÁA | Crónica Anunciada 18/06/20

El 3 de Diciembre de 1923 nace Ernesto Cabeza, en Huauel Niyeo (Actual Ingeniero Jacobacci), Provincia de Río Negro. Músico guitarrista y cantante.

En 1953 ingreso a “Los Chalchaleros” reemplazando a José Antonio Saravia Toledo. Falleció en setiembre de 1980 lo que fue un golpe duro para el grupo que un tiempo sigue como trío hasta el ingreso de Faculdo Saravia a quien el mismo Cabeza había señalado como sucesor.

Obras: Alma de nogal (con Víctor Zambrano) – Alma salteña (con Oscar Valles) – Amor y distancia (con Juan Carlos Saravia) – Argentina que canta (con José Ríos) – Chayita del solitario (con Ramón Manuel Navarro) – Del quebrachal a la caña, etc

Los Chalchaleros homenajeados en 1999 en Cosquín, dedican el premio a Ernesto Cabezas...

Los Chalchaleros - Cosquin 99 - Ernesto Cabeza

Cumple 72 años el músico británico Ozzy Osbourne, ex líder de la banda de heavy metal “Black Sabbath”. Reconocido también por su carrera solista.

Ozzy Osbourne - Straight to Hell (Official Music Video)

El 3 de Diciembre de 1981 fallece Jaime Dávalos, en la Ciudad de Buenos Aires. Poeta y escritor de origen salteño.

Creador de grandes obras de nuestro folklore junto a músicos de la talla de Eduardo Falú y Gustavo "Cuchi" Leguizamón, fue capaz de aportar una lírica impecable e implacable que nutrió al folclore argentino. Heredó la pasión por las letras de su padre Juan Carlos.

Entre sus libros se cuentan “Rastro seco” (1947), “Toro viene el río” (1959), “La estrella” (1967) y “Cantos rodados” (1974), además del emblemático “El nombrador” que en dos ediciones reunió, en 1957, poemas y canciones.

Obras: Canción del jangadero - Canción para dormir una muñeca - La Caspi Corral (con Eduardo Falú) - Cuando se dice adiós (con E. Falú) - El Paraná en una zamba (con Ariel Ramírez) - La Huarmillita (con E. Falú) - La nochera (con Ernesto Cabeza) - La nostalgiosa, entre muchas otras.

Jaime Dávalos - Poema y Canción del Jangadero

Pérola Ellis Byington nació en Santa Bárbara d’Oeste el 3 de diciembre de 1879 y falleció en Nueva York, 6 de noviembre de 1963, fue una filántropa y activista social brasileña. Durante la Primera Guerra Mundial fue responsable de la Cruz Roja en EEUU, donde residió.

Invitada por un grupo de educadoras sanitarias, lideradas por María Antonietta de Castro, creó una campaña para combatir la mortalidad infantil, llamada Cruzada Pro-Infancia, que se inauguró el 12 de agosto de 1930 en su propia casa en avenida Paulista, donde permaneció hasta 1931, en que fue transferida a su primera sede en la calle Madalena. Se dedicó a dirigir esta obra durante 33 años.

En el estado brasileño de Paraná existe el municipio Pérola como homenaje a Pérola Byington.

//////////////

Cumple 35 años: Amanda Michelle Seyfried nació en Allentown, Pensilvania el 3 de diciembre de 1985, actriz de cine y televisión, cantante y modelo estadounidense. Es más conocida por sus papeles en películas como Querido John, Mamma Mia!, Chicas malas y Cartas a Julieta, entre otras.

Trailer de su película más reciente You Should Have Left

YOU SHOULD HAVE LEFT (2020) - Amanda Seyfried, Kevin Bacon -Trailer Subtitulado Español.

Cumple 60 años: Julie Anne Smith nacida en Fayetteville, Carolina del Norte el 3 de diciembre de 1960, más conocida por su nombre artístico Julianne Moore, es una actriz y productora estadounidense de origen escocés; es una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios más importantes de la industria cinematográfica.

Algunas películas: Las horas; Sinsajo 2; Los juegos del Hambre; Magnolia; Hannibal; Booggie nights.

Ganó el Oscar en 2015 por la película ​Siempre Alice, en el papel de una lingüista de la Universidad de Columbia diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano.

SIEMPRE ALICE Trailer subtitulado en español

Que tengas buen día.