Cumple 80 años. En 1941 nace en Duluth (Minnesota, EEUU) el cantautor y poeta Robert Allen Zimmerman, conocido como Bob Dylan , uno de los músicos más influyentes del siglo XX. A fines de los 70 se convirtió al cristianismo. Al final de los 80 tuvo éxito con la súperbanda The Traveling Wilburys, junto a Roy Orbison, George Harrison, Tom Petty y Jeff Lyne, un proyecto que se truncó por la muerte repentina de Orbison. En 2000, por el tema "Things Have Changed", de la película Wonder Boys, (conocida aquí como "Loco fin de semana") ganó el Oscar a la mejor canción

La Academia Sueca le concedió en 2016 el Premio Nobel de Literatura por “haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”.

En marzo de 2008 se presentó en el Orfeo Súperdomo de Córdoba, aquí algunas imágenes captadas por un espectador.

En la víspera del cumpleaños este periodista especializado en música subió este programa especial sobre el cantante ....

El 24 de mayo se celebra el Día del Operador y Operadora de Radio, en homenaje al creador del código Morse. Ese día, del año 1848, se pudo establecer la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código que había inventado Samuel Finley Morse.

Aquí un video realizado por el Canal Encuentro a propósito de la celebración de esta labor ...

En 1973 nace en Córdoba el cantante de cuarteto Rodrigo Bueno, apodado “El Potro”.

A los 14 años publicó su primer disco y rápidamente se hizo reconocido en la música tropical. En 1996 sacó el álbum “Lo mejor del amor”, un éxito total en el país. Todos conocen su tema “La mano de Dios”, dedicado a Maradona.

Realizó trece recitales consecutivos a sala llena en el Luna Park de Buenos Aires. Grabó once álbumes y ganó un Premio ACE al mejor artista musical. Murió el 24 de junio de 2000.

En 1974 Duke Ellington, uno de los músicos más grandes en la historia del jazz, fallece en Nueva York a los 75 años. Considerado uno de los mayores compositores del siglo XX, lideró una big band desde el piano y contó con Billy Strayhorn como arreglador. Se hizo famoso en el Cotton Club neoyorquino en los años 20. Autor de clásicos como “Jeep´s Blues”, “Caravan” y “Satin Doll”, también realizó trabajos más complejos, como la suite Such Sweet Thunder, inspirada en obras de Shakespeare y Black, Brown and Beige, un compendio de la historia de los negros en Estados Unidos desde la esclavitud. El centenario de su nacimiento, en 1999, deparó la entrega de un Premio Pulitzer especial por sus aportes.

Cumple 34 años. En 1987 nace en Buenos Aires la actriz y cantante Jimena Guevara Barón . En YouTube su tema "La cobra" tiene más de 60 millones de reproducciones. Trabajó en varias series de televisión exitosas, entre ellas “Gasoleros”, “Casi ángeles” y ”Son amores”, en la actualidad se desempeña como jurado en un programa televisivo de concurso de baile.

El 24 de mayo de 1543 falleció Nicolás Copérnico, considerado el fundador de la astronomía moderna al elaborar el modelo heliocéntrico, que sostiene que la Tierra gira una vez al día sobre su propio eje, además de hacerlo una vez al año alrededor del Sol, que a su vez se encuentra en el centro del Universo.

