7 de Junio de 1810 - Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", primer periódico de la etapa independentista argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas y se lo celebra cada 7 de Junio.

Cumple 63 años: Juan Luis Guerra Seijas nacido en Santo Domingo, República Dominicana el 7 de junio de 1957 es un cantante, compositor, arreglista, músico, productor y empresario dominicano, que ha vendido más de 70 millones de discos, y ha ganado numerosos premios, incluyendo 24 Grammy Latinos, dos Grammy estadounidenses y tres Premios Latin Billboard.

En 2007 fue el máximo galardonado con 6 Grammy Latinos. Ganó 3 Grammy Latinos en 2010, incluyendo Álbum del Año. En 2012 ganó un Grammy Latino como Productor del Año. Su canción cristiana Las avispas, grabada a distancia en cuarentena.

El 7 de junio de 1958 nació en Minneapolis, Minnesota, el cantante, compositor y bailarín Prince. Su gran puesta en escena y su registro vocal lo colocaron entre los mejores de la música, además de situarse en varios géneros. Falleció el 21 de abril de 2016 y vendió más de 100 millones de discos en el mundo. Es admirado por muchos artistas de relevancia.

2005: en los Estados Unidos, la banda británica de rock alternativo Coldplay, lanza al mercado su tercer álbum de estudio titulado X&Y, tras los éxitos de Parachutes (2000) y A Rush of Blood to the Head (2002), respectivamente.

7 de Junio de 1866 fallece María Magdalena Güemes de Tejada, en la Ciudad de Salta. La apodaban “Macacha”. Patriota argentina, hermana del general y luchador por la Independencia argentina Martín Miguel de Güemes, y una de sus principales colaboradoras. También había nacido en la Ciudad de Salta. Al estallar la Revolución de Mayo, adhirió a la causa independentista, colaborando con su hermano de manera destacada en muchas formas, que iban desde la confección de vestimentas e indumentaria para los soldados, hasta la obtención de información entre los partidarios realistas.

Macacha fue una de las mujeres más destacadas y respetadas de Salta, especialmente por las clases menos favorecidas, las cuales constituían en su mayoría el ejército gaucho de Martín Güemes.

Eugène Henri Paul Gauguin nació en París el 7 de junio de 1848 y murió en Atuona, Islas Marquesas el 8 de mayo de 1903, fue un pintor posimpresionista reconocido después de su fallecimiento. El uso experimental del color y su estilo sintetista, fueron elementos claves para su distinción respecto al impresionismo. Su trabajo fue gran influencia para los vanguardistas franceses y muchos otros artistas modernos como Pablo Picasso y Henri Matisse. El arte de Gauguin se volvió popular después de su muerte

Cumple 76 años: Miguel Ríos Campaña nació en Granada el 7 de junio de 1944, conocido simplemente como Miguel Ríos, es un cantante y compositor de rock español, uno de los pioneros de este género en su país. Ha colaborado con infinidad de artistas de España y Latinoamérica y ha participado en diversas giras con algunos de ellos, como Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén o Serrat. A lo largo de estos años su estilo ha variado desde el rock and roll más primigenio al sinfónico o, en los últimos años, el jazz con big band o el blues.

El 7 de junio de 1494, Castilla y Portugal firmaban el Tratado de Tordesillas, acuerdo que dividía el Nuevo Mundo entre ambas naciones mediante el trazado de una línea imaginaria, 370 leguas al oeste de Cabo Verde.

Cumple 61 años Claudia Puyó, nació en Buenos Aires, Argentina el 7 de junio de 1959, es una cantante argentina de blues. Es una de las figuras femeninas más reconocidas del rock argentino. Ha grabado coros y participó en giras de Ollie Halsall, Alejandro Medina, Lito Vitale, Claudio Gabis y Fito Páez, en donde cantó en El amor después del amor.

Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández o Dolores Mora , más conocida como Lola Mora nació en Tucumán el 17 de noviembre de 1866 y murió en Buenos Aires el 7 de junio de 1936, fue una escultora argentina que además incursionó en el urbanismo, la minería y las artes visuales. Se destacó en espacios generalmente vedados a las mujeres de su época y fue la escultora argentina más halagada y discutida de los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Cumple 39 años: Anna Kournikova nació en Moscú el 7 de junio de 1981, es una extenista y modelo rusa. Mantuvo un maravilloso récord de no haber perdido con ninguna jugadora situada a partir del puesto 15 (o con menor ranking que el suyo) desde el comienzo de 1997.

Anna Kournikova dice que su juego no es imitación al de ninguna jugadora, aunque menciona a Graf y a Seles como jugadoras de las cuales aprendió mucho mirándolas por la televisión. Aquí participando de un video de su marido Enrique Iglesias con quien tiene tres hijas.

Cumple 30 años: Amethyst Amelia Kelly nació en Sídney, Australia el 7 de junio de 1990, más conocida por su nombre artístico Iggy Azalea, es una rapera, compositora y modelo australiana.

Entre sus reconocimientos, Azalea ha sido ganadora en los American Music Awards y los Teen Choice Awards en dos ocasiones.​ Igualmente, ha recibido múltiples nominaciones a los Premios Grammy, MTV Video Music Awards y MTV Europe Music Awards. También ha sido reconocida por medios de su país e internacionales como una de las australianas más influyentes

