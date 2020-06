El 11 de junio se celebra el Día del Vecino, por iniciativa de un grupo de personas del barrio porteño de Villa del Parque. La fecha coincide con el aniversario de la segunda fundación de Buenos Aires y Romeo Raffo Bontá promovió el festejo que fue establecido en 1959. En 1990, un nuevo decreto de la Ciudad en Buenos Aires lo instituyó el Día del Vecino Participativo.

Festejo del Día del Vecino en años anteriores con músicos en la Plaza San Martín

Cumple 61 años: James Hugh Calum Laurie nació en Oxford el 11 de junio de 1959, conocido como Hugh Laurie, es un actor, humorista, escritor, músico y cantante británico.

En televisión, es mundialmente conocido, principalmente, por su papel de Gregory House, protagonista de la serie de televisión House M. D. (2004-2012). Laurie ha conseguido gracias a esta el premio Globo de Oro al mejor actor dramático en dos años consecutivos (2006 y 2007).

En cine, es conocido por interpretar al personaje de Frederick Little, en las películas infantiles Stuart Little, Stuart Little 2 y Stuart Little 3, así como interpretar al villano Jasper en la película de Disney, en 1996, 101 Dálmatas.

En el mundo musical, forma parte de la banda benéfica Band From TV y en 2011 estrenó su primer trabajo musical Let Them Talk. Aquí interpretando tango con la voz de Gaby Moreno. Kiss of fire, o mejor conocido entre nosotros como: El choclo.

Kiss of fire (Video Oficial - Hugh Laurie And Gaby Moreno)

Juan José Saer nació en Serodino, Santa Fe, Argentina el 28 de junio de 1937 y murió en París, Francia el 11 de junio de 2005, fue un escritor argentino, considerado uno de los más importantes de la literatura latinoamericana y de la literatura en idioma español del siglo XX,​ «el escritor más relevante de Argentina después de Borges» según Martín Kohan y el mejor escritor argentino de la segunda mitad del siglo XX, según Beatriz Sarlo.

Juan José Saer en Los siete locos

11 de Junio de 1981 fallece Marta Águeda Mendicute, en la Ciudad de Buenos Aires. Cantante e intérprete de la guitarra de origen tucumano.

Saltó a la popularidad en 1964, cuando su zamba “Que seas vos”, interpretada por Jorge Cafrune, ganó el II Festival Odol de la Canción.

Obras: A que volver (con Eduardo Falú) – Al que esta solo (de Jorge Luis Borges) – Canción de cuna coya – Esa mirada – La tilcareña – Leyenda de la sirena – Otra Vez Tucumán – Para decir tu nombre – Que seas vos – Zamba del tabaco – Zamba por una palabra, entre otras.

Mery Murúa | Que seas vos

2002: el Congreso de Estados Unidos reconoce que el italiano 2002: el Congreso de Estados Unidos reconoce que el italiano Antonio Meucci, (y no el estadounidense Alexander Graham Bell) inventó el teléfono.

¿Quién inventó el teléfono en realidad? ¿Alexander Graham Bell ? Conoce la verdad

2010: En Sudáfrica, empieza la XIX edición de la Copa del Mundo.

Inauguración del mundial Sudáfrica 2010.flv

Humberto Vicente Castagna nació en Florida, Buenos Aires el 11 de junio de 1942 y murió en la misma ciudad el 15 de octubre de 2019, más conocido por su nombre artístico Cacho Castaña, fue un cantante y compositor argentino, autor de famosas canciones como Para vivir un gran amor, Café La Humedad y Garganta con arena, entre otras. También ha trabajado como actor en varias películas argentinas.

Cacho Castaña - Café La Humedad

El 11 de junio de 1982, el papa Juan Pablo II llegó a la Argentina. En el marco de la Guerra de las Islas Malvinas ante Gran Bretaña, el Sumo Pontífice visitó el país y recorrió las calles de Buenos Aires. También visitó Luján y ante la imagen de la Patrona de la Argentina, oró por la paz, y le ofreció a la histórica imagen la “Rosa de Oro” que le había traído desde Roma.

Misa de Juan Pablo II en Luján, 1982 (fragmento)

Leopoldo Marechal nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1900 y murió el 26 de junio de 1970, fue un poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino, autor de Adán Buenosayres, una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX.

Claves de lectura: Marechal, novela - Canal Encuentro

Nené Cascallar es el nombre artístico de Alicia Inés Botto nació el 11 de junio de 1914, Buenos Aires y murió el 16 de mayo de 1982 en Buenos Aires,fue una celebrada autora de radioteatros y teleteatros argentina.

Recordando éxitos inolvidables de nuestra televisión argentina (El amor tiene cara de mujer )

Benedetta Porcaroli nació en Roma, Italia el 11 de junio de 1998, es una actriz italiana. Es conocida por interpretar a Chiara Altieri en la serie de Netflix Baby.

Baby | Tráiler oficial | Netflix

11 de Junio de 1932 nacen los Mellizos Victoriano Félix y Arnaldo Abel Visconti, en Coronel Dorrego, Provincia de Buenos Aires. Músicos guitarreros y cantores, pero también compositores de folklore.

En 1950 decidieron conformar un dúo con el nombre "Los Hermanos Visconti", pero al presentarse en el festival de folklore de Cosquin en 1974, Julio Marbiz los presento simplemente como "Los Visconti" y si a eso le sumamos el éxito obtenido en esa presentación, se quedaron para siempre con el nombre que les diera el presentador. Son autores de gran cantidad de canciones que firmaron en conjunto.

Los Visconti - Odiame

John Wayne nacido Marion Robert Morrison en Winterset, Iowa el 26 de mayo de 1907 y fallecido en Los Ángeles, California el 11 de junio de 1979, conocido popularmente como The Duke (El Duque),​ fue un actor estadounidense que comenzó su carrera en el cine mudo en la década de 1920. Fue el símbolo de lo rudo y masculino, además fue un ícono estadounidense y Símbolo de Angloamérica durante muchas décadas.

JOHN WAYNE -- "DUKE" (1907-1979)

