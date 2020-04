29 de abril 1988: muere en Buenos Aires, José Inocencio Adimanto Zavala, guitarrista, cantor, compositor, autor puntano. Conformó el dúo Alfonso y Zavala. Autor de “Calle angosta”, “Casa por medio un guitarrero”, “Zamba para mi hijo” (con Mareco), entre casi 90 temas registrados. El escenario del “Festival de la Calle Angosta ” de Villa Mercedes (San Luis) lleva el nombre de “Alfonso y Zavala”. Tenía 66 años.

Alfonso y Zavala - Calle angosta

Cumple 50 años: Uma Karuna Thurman (Boston; 29 de abril de 1970), es una actriz de cine y exmodelo estadounidense nominada al Óscar y ganadora del Globo de Oro. Comenzó como modelo profesional y acabó dedicándose al cine en 1988, donde ha trabajado tanto en producciones de bajo presupuesto como en superproducciones de grandes estudios. Se la ha podido ver en dramas, películas de ciencia ficción, de acción, de suspenso y también en comedias románticas.

Entre sus películas más conocidas están Amistades peligrosas (1988) o Gattaca (1997). Aunque sin duda es mundialmente conocida por sus trabajos en Pulp Fiction (1994) y Kill Bill (2003-2004), ambas dirigidas por Quentin Tarantino.

Las 10 Mejores Peliculas De Uma Thurman

El 29 de abril de 2014 murió Norma Pons, actriz y vedette argentina. Junto a su hermana Mimí se destacó en el radioteatros y revistas y más tarde brilló en el teatro, cine y la televisión. Falleció a los 70 años.

Norma Pons: último reportaje a Télam

En 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril como Día Internacional de la Danza. La fecha escogida corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre.

El objetivo del Día Internacional de la Danza es reunir a todos los que han elegido esta forma de expresión para superar todo tipo de barreras culturales, políticas y éticas y celebrar la danza y su diversidad. Un mensaje hermoso...

Día Internacional de la Danza 2020

Vean qué lindo...

CHALLENGE DÍA INTERNACIONAL DANZA 2020. Ballet Nacional de España y Compañía Nacional de Danza.

1968: en Broadway (Nueva York) se estrena el controvertido musical Hair.

Hair, subtitulado The American Tribal Love/Rock Musical, es una ópera beat sobre la cultura hippie de los años 1960 en los Estados Unidos, incluyendo el amor, la paz, la libertad sexual o el uso de drogas, todo lo cual produjo cierto impacto en la época, incluyendo los desnudos integrales de todos los actores en algunas escenas. Más allá de todo esto, el musical Hair ha dejado algunas de las canciones más conocidas en todo el mundo hasta hoy en día, como «Aquarius» o «Let the Sunshine in», a pesar de que mucha gente no conoce el musical al que pertenecen. También en 1979 se hizo el film homónimo dirigido por Milos Forman. Recreación de sus dos principales canciones: Acuario y Deja entrar el sol..

HAIR (Broadway) - "Aquarius/Let The Sunshine In" [LIVE @ The Late Show]

Cada 29 de abril se celebra el Día Nacional del Animal en Argentina. A pesar de que el día mundial se festeja el 4 de octubre, en el país se conmemora la fecha en honor al fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Albarracín.

Albarracín fue un abogado cordobés fundador de la Sociedad Argentina Protectora de Animales, e impulsó la Ley Nacional de Protección de Animales en 1891 impidiendo su maltrato y su caza.

Dia del animal

Alfred Joseph Hitchcock nació en Leytonstone, Londres el 13 de agosto de 1899 y murió en Bel Air, Los Ángeles el 29 de abril de 1980,​ conocido como Alfred Hitchcock, fue un director de cine y productor británico​ nacionalizado estadounidense. Fue pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y el thriller psicológico. Tras una exitosa carrera en el cine británico en películas mudas y en las primeras sonoras, que le llevó a ser considerado el mejor director de Inglaterra, Hitchcock se trasladó a Hollywood en 1939.

En 2012 se estrenó una película con su nombre protagonizada por Anthony Hopkins, Helen Mirren y Scarlett Johansson . Vemos una reseña de sus obras

ALFRED HITCHCOCK: el MAESTRO del suspense

2010: el cantante de boleros peruano Lucho Barrios ofrece el que sería su último concierto; fallecería seis días después.

Lucho Barrios - Último Concierto [29-04-2010]

Edward Kennedy «Duke» Ellington nació en Washington D. C. el 29 de abril de 1899 y murió en Nueva York, Estados Unidos el 24 de mayo de 1974, fue un compositor, pianista y líder de una big band, lo que lo llevó a una carrera que abarcó más de cincuenta años, desde 1923 hasta su muerte.

Duke Ellington - It don't mean a thing (1943)

Pedro Vargas Mata nació en San Miguel de Allende el 29 de abril de 1906 y murió en Ciudad de México el 30 de octubre de 1989, más conocido como Pedro Vargas fue un tenor y actor mexicano perteneciente a la llamada Época de Oro del cine mexicano.

A pesar de su preparación operística, se dedicó al canto popular, alcanzando reconocimiento internacional, además de ser uno de los principales intérpretes de Agustín Lara. Se le conoció con los sobrenombres de «El ruiseñor de las Américas», «El tenor continental» y «El Samurái de la Canción».​ Como actor, formó parte de la Época de Oro del Cine Mexicano, y participó en más de 70 películas. Inolvidable presentación en Viña del Mar, 1979.

Festival de Viña 1979, Pedro Vargas, El Rey - Volver, volver

Cumple 84 años: Zubin Mehta nació en Bombay, India el 29 de abril de 1936, es un director de orquesta indio que de 1981 a 2020 fue Director musical de la Orquesta Filarmónica de Israel y está considerado uno de los directores de orquesta vivos más importantes del mundo, La actuación más reciente en Córdoba fue el 20 de agosto de 2016. Un breve fragmento de aquella presentación...

Zubin Mehta y la Orquesta Filarmónica de Israel (Orfeo Superdomo)

Cumple 62 años: Michelle Marie Pfeiffer nació en Santa Ana, California el 29 de abril de 1958, es una actriz estadounidense. Una de las actrices más populares de los años 1980 y 90, ha recibido el reconocimiento internacional y muchos premios por su trabajo tanto en comedia como en películas dramáticas. . Pfeiffer es ampliamente considerada como una de las actrices más talentosas de su generación.

Algunas de sus películas: Scarface (1983), Las brujas de Eastwick (1987), Las Amistades Peligrosas (1988), Casada con todos (1988), Los fabulosos Baker Boys (1989), La casa Rusia (1990), Frankie and Johnny (1991), Por encima de todo (1992), Batman Returns (1992) y La edad de la inocencia (1993).

Las 10 Mejores Peliculas De Michelle Pfeiffer

Cumple 74 años: el 29 de abril de 1946 nació en Gualeguaychú Pipo Pescador, cantautor infantil, director de teatro y escritor argentino. Su nombre real es Enrique Fischer.

Es uno de los precursores del género infantil en Argentina. Fue declarado Hijo Ilustre de Gualeguaychú y Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su libro "María Caracolito" de 1997 que trata sobre la vida de una niña con Síndrome de Down, ha sido auspiciado por la UNESCO.

Pipo Pescador cuenta "El perro de lana", 2003

Que tengas un buen día....y quedate en casa.