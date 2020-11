El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.

Se cumplen 60 años: En 1960 en República Dominicana ocurre el asesinato de las hermanas Mirabal, por su oposición al dictador Rafael Leónidas Trujillo lo que supone el comienzo del final de esta dictadura y el motivo de que se elija esta fecha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Corto hecho en el País Vasco. Ertzaintza es la policía autónoma de dicho país.

No es Normal | Día Internacional Contra la Violencia de Género

Cumple 104 años: María Adela Durango nació el 25 de noviembre de 1916 en Madrid, Provincia de Madrid, ​ es una escritora española, autora de más de 300 novelas rosas entre 1943 y 1974, algunas fueron traducidas a portugués, además fue letrista musical. Es una deportista y viajera, utilizando los lugares que visitaba en sus novelas.

///////

Rosanna Schiaffino nació en Génova el 25 de noviembre de 1939 y murió en Milán el 17 de octubre de 2009, fue una actriz de cine que trabajó con destacados directores y colegas. Actuó en producciones de su país y en otras alemanas, francesas, británicas y estadounidenses.

Algunas películas: Un pedazo de cielo (1958, con Marcello Mastroiani); Encrucijada para una monja (1967); Simón Bolívar (1969); La Trastienda (1975); Don Giovanni in Sicilia (Miniserie de 1977)

Reseña en italiano en el aniversario de su muerte, se entiende el texto.

§.1/ (anniversari-morte 2009) ** 17 ottobre ** Milano: Rosanna Schiaffino, attrice italiana

Cumple 60 años: Frida Hartz nacida en Ciudad de México el 25 de noviembre de 1960, es una fotógrafa y fotoperiodista mexicana reconocida por sus trabajos que reflejan la realidad sociopolítica y, en especial, de las mujeres indígenas.

Mis temas fotográficos, aparte de la cuestión documental de corte social, han sido retratar las condiciones de vida de las mujeres del campo, de la ciudad, las trabajadoras, las amas de casa, la violencia, la inequidad y todo lo que tiene que ver con este sector de la sociedad que representa un mayor porcentaje de la sociedad mexicana, así define su trabajo.

Participó en la obra colectiva Dos mundos bajo el mismo techo. Trabajo del hogar y no discriminación, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que vio la luz en el año 2012.​ Un libro que aborda la figura de las y los trabajadores domésticos y sus derechos laborales.

En su faceta como activista pertenece al grupo Feministas Socialistas en el Pacto Nacional de las Mujeres en la Lucha por la No Violencia.

Participó en el grupo de apoyo para la fundación del Museo de la Mujer.

Frida Hartz. Fotógrafa documental.

Percival Tyrone Sledge, famoso como Percy Sledge, nació en Leighton, Alabama el 25 de noviembre de 1941 y murió en Baton Rouge, Luisiana el 14 de abril de 2015.

​Sledge fue una de las figuras clave del soul y uno de los pioneros del llamado country soul a finales de la década de 1960. Se le conoce mundialmente por su interpretación del tema When a Man Loves a Woman (1966), que fue el único número 1 de toda su discografía. En 1970 tuvo otros dos éxitos: I'll be your everything y Sunshine.

Percy Sledge - When A Man Loves A Woman (Live)

Cumple 49 años: Christina Applegate nacida en Los Ángeles, California el 25 de noviembre de 1971, es una actriz estadounidense, principalmente reconocida por su papel como Kelly Bundy en la serie de televisión Married... with Children )Casados...con hijos) (1987-1997). Desde entonces apareció en importantes roles en cine y televisión.

Veamos algunos títulos de sus películas...

Las mejores películas de Christina Applegate

Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Birán,​ Oriente, Cuba el 13 de agosto de 1926 y murió en La Habana, Cuba el 25 de noviembre de 2016,​ fue un abogado, político y revolucionario marxista cubano. Después de su victoria en la Revolución cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista,​ fue mandatario de su país como primer ministro (1959-1976) y presidente (1976-2008).

En esta oportunidad no publico el discurso en Córdoba en 2006 como lo hice el año pasado, sino una entrevista periodística que le hizo la televisión venezolana en esa ocasión...

Entrevista a Fidel Castro el 20 de julio de 2006 en Córdoba, Argentina.

Felipe Enzo Viena nació en Rosario el 16 de febrero de 1933 y murió en Buenos Aires, 25 de noviembre de 2007, fue un actor de cine, teatro y televisión. Compartió elencos con: Susana Campos, Virginia Lago, Fanny Navarro, Ricardo Passano, Patricia Shaw, Aída Luz, María José Demare, Nelly Darén y Gloria Raines.​ Y con Gilda Lousek en el legendario ciclo humorístico Matrimonios y algo más, desde 1968.

También trabajó en Amigos son los amigos con Carlos Calvo y Pablo Rago.

Síntesis realizada cuando falleció...

Murio el actor Enzo Viena 2007 BC-1624 DiFilm

Juan Carlos Calderón López de Arróyabe nació en Santander, Cantabria el 7 de julio de 1938 y murió en Madrid, 25 de noviembre de 2012, fue un compositor, productor y arreglista español. Escribió mútiples canciones para Niño Bravo, Mocedades, Sergio y Estíbaliz, Camilo Sesto, Paloma San Basilio, Luis Miguel, sólo por nombrar algunos.

Eres tú; Cartas amarillas; Todo me recuerda a ti; La incondicional, Entrégate son algunas de las cientos de canciones de su autoría que conocemos.

Repaso de varios de sus temas en la presentación de Calderón en Viña del Mar, Año 2000.

Juan Carlos Calderon, Grandes éxitos, Festival de Viña 2000

Yukio Mishima nació en Tokio el 14 de enero de 1925 y murió en la misma ciudad el 25 de noviembre de 1970, cuyo nombre de nacimiento era Kimitake Hiraoka, fue un novelista, ensayista, poeta y crítico japonés. Considerado uno de los más grandes escritores de Japón del siglo XX.

Escribió cuarenta novelas, dieciocho obras de teatro, veinte libros de relatos y, al menos, veinte libros de ensayos, así como un libreto. Algunas de sus obras más conocidas son Confesiones de una máscara​ y El pabellón de oro,​ así como también el ensayo autobiográfico El sol y el acero.​ Sus obras se caracterizan por mezclar la estética moderna y el tradicionalismo japonés, con enfoques en la sexualidad, la muerte y el cambio político.

Cuando esto no tuvo éxito, cometió suicidio por seppuku, tenía 45 años. Antes de su muerte había finalizado el último libro de su tetralogía El mar de la fertilidad​, compuesta por las novelas: Nieve de primavera,​ Caballos desbocados,​ El templo del alba​ y La corrupción de un ángel esta última editada póstumamente, ya que el mismo día de su muerte se la envió a su editor.

90 años del nacimiento del escritor Yukio Mishima

Que tengas un buen día.

​