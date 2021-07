Día Mundial contra la Trata. La ONU dice: Este año nos centramos en recalcar los esfuerzos del personal que lucha en primera línea contra la trata de personas. Se trata de gente que trabajan en diferentes aspectos: identificar, apoyar, asesorar y buscar justicia para las víctimas de la trata, y desafiar la impunidad de los traficantes. Durante la crisis del COVID-19, el papel esencial de estas figuras de socorro se ha vuelto aún más importante, particularmente porque las restricciones impuestas por la pandemia han hecho que su trabajo sea aún más difícil. Aún así, su contribución a menudo se pasa por alto y no se reconoce. Las mujeres representan el 49% y las niñas el 23% de todas las víctimas de la trata.

2008: en el planeta Marte, la sonda de la NASA Phoenix encuentra agua.

Pedro Quartucci nació en Buenos Aires el 30 de julio de 1905 y falleció el 20 de abril de 1983, fue un boxeador y actor argentino.​ Tuvo una intensa trayectoria en teatro, cine y televisión donde protagonizó con gran éxito La familia Falcón. También fue primordial su labor en la evolución de la radio argentina.

Juan Francisco Verdaguer nació en Montevideo el 30 de julio de 1915 y murió en Buenos Aires el 14 de mayo de 2001, fue un humorista y actor uruguayo, residente en Argentina y naturalizado argentino, que tuvo una destacada actuación en los escenarios de América Latina, en especial de nuestro país.

Debutó en 1932 en Cruz del Eje, Córdoba, en la pista del circo Continental, propiedad de la familia.

Realizó exitosas presentaciones en Estados Unidos, México, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Brasil y Australia. En cine protagonizó varias películas, destacamos: Rosaura a las 10, basada en la novela de Marco Denevi, rol que fue aclamado por público y crítica. Su humor y estilo pueden considerarse únicos.

El 30 de julio de 1930, Argentina perdió ante Uruguay en la primera final de la historia de los Mundiales, en el Centenario de Montevideo. Los locales ganaron el partido por 4 a 2, y el goleador del torneo fue el argentino Guillermo Stábile, con 8 goles.

Cumple 80 años: Paul Albert Anka nació en Ottawa, Canadá el 30 de julio de 1941, es un cantautor y actor canadiense. Anka ascendió a la fama a finales de década de 1950, manteniéndola a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 con sus canciones «Diana»,«Lonely Boy», «Put Your Head on My Shoulder» y «(You're) Having My Baby». Creó composiciones muy conocidas. Entre otras distinciones, Paul Anka fue nombrado para el Salón de la Fama del Music Hall de Canadá​ y además fue elegido para el Paseo de la Fama de Hollywood.

Trabajo realizado en cuarentena, según sus propias palabras: modifica su canción Pon tu cabeza sobre mi hombro, cambiándola por saca tu cabeza de su hombro y guarda distancia...

Cumple 73 años: Juan Moreno y Herrera-Jiménez, más conocido por su seudónimo artístico Jean Reno​ nacido en Casablanca, protectorado francés el 30 de julio de 1948, es un actor francés conocido por actuar en películas como El perfecto asesino y El gran azul, ambas de Luc Besson. Es un gran fanático de Elvis Presley. Usó su capacidad para imitar a Elvis en una escena de Godzilla, cuando el guion necesitaba que su personaje se hiciera pasar por estadounidense. Además trabajó en: Nikita, French Kiss, Más allá de las nubes, Misión Imposible, Ronin, Ruby y Quentin, etc

En febrero de 2005 estuvo en Córdoba y evitó todo contacto con la prensa ya que su paso por aquí se debió al casamiento de un amigo con una cordobesa.

Cumple 64 años: Nery Alberto Pumpido Barrinat nació en Monje, Provincia de Santa Fe, el 30 de julio de 1957, es un exfutbolista y actual director técnico argentino. Jugó como arquero primeramente en Unión de Santa Fe y posteriormente en el Club Atlético River Plate y en el equipo de la selección argentina para los mundiales México '86 e Italia 90.. Su último club antes de retirarse fue Lanús.

Cumple 61 años: Richard Stuart Linklater nació en Houston, Texas el 30 de julio de 1960, es un director de cine y guionista estadounidense, conocido principalmente por las películas Slacker, Rebeldes y confundidos, Escuela de rock, Boyhood (por la cual ganó dos Globos de Oro) y la serie Antes (Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer).

El 30 de julio de 1818 nació la novelista inglesa Emily Brontë, cuya obra más importante fue la novela “Cumbres borrascosas”.

Se han hecho varias versiones cinematográficas....

Cumple 63 años: Catherine Bush, conocida como Kate Bush nació en Bexleyheath, Kent el 30 de julio de 1958, es una cantante, compositora y productora inglesa . Debutó en 1978 con el sencillo «Wuthering Heights»(Cumbres borrascosas), que fue número uno en las listas musicales británicas durante cuatro semanas. Fue la primera mujer cantautora en llegar al número 1 en Billboard​ y también la primera mujer en ingresar a las listas de música en el Reino Unido.

Cumple 19 años: Sofia Viacheslávovna Samodúrova nació el 30 de julio de 2002, es una patinadora artística sobre hielo rusa. Campeona de las pruebas del Grand Prix Júnior 2017 de Croacia e Italia. ​Medalla de oro del Campeonato Europeo de Patinaje Artístico sobre Hielo de 2019.

Vean qué belleza y precisión....

Cumple 74 años. En 1947 nace en la localidad austríaca de Thal el actor y político Arnold Schwarzenegger, ganador de un premio Globo de Oro, quien filmó más de 40 películas, entre ellas la mayoría de las de la exitosa saga Terminator. Dirigente del Partido Republicano estadounidense, fue gobernador del estado de California durante dos mandatos consecutivos, desde 2003 hasta 2011.

En 2007 a la edad de 89 años, muere en la isla de Fáro (Suecia) el guionista y director sueco de cine y teatro Ingmar Bergman, ganador de cuatro premios Óscar y seis del Festival de Cannes. Es considerado uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Filmó más de 50 películas, entre ellas la exitosa El séptimo sello, obra maestra del cine dramático y fantástico.

