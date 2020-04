El 15 de abril se considera el Día Mundial del Arte por el nacimiento de Leonardo da Vinci, en 1452. Polímata florentino durante el Renacimiento Italiano, Da Vinci también fue pintor, anatomista, arquitecto, artista, científico, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, su obra más famosa es La Gioconda (Mona Lisa).

La auténtica historia del SUPERHOMBRE Leonardo Da Vinci

1738: en Londres se estrena la ópera Serse de George Frideric Handel.

La ópera se ambienta en Persia (actual Irán) en el año 480 a. C. y se fundamenta, muy vagamente, en Jerjes I (Serse) de Persia, aunque hay poco, en el libreto o en la música, que sea relevante para esa ambientación. Serse, originalmente cantado por un castrato soprano, actualmente lo suele interpretar una soprano (o mezzosoprano) y sopranista. Un aria de esta ópera...Escuche qué interpretación...

1915: en el Teatro Lara, en Madrid, se estrena, El Amor Brujo, de Manuel de Falla.

El amor brujo (subtitulado Gitanería en 2 grupos) es un ballet con cante jondo de Manuel de Falla; quizá sea su obra más conocida. Fue bastante criticada​ el día de su estreno por lo que se vio obligado a realizar algunos cambios. La versión posterior es considerada una de las obras más importantes de la música clásica española.

El 15 de abril de 2001 falleció Joey Ramone, músico estadounidense y vocalista de Ramones. El co-fundador de la banda punk que marcó una era, murió por un linfoma en Nueva York cuando tenía 49 años.

1955: en Des Plaines (Illinois), se inaugura el primer restaurante McDonald's. A propósito proponemos la película "El fundador"o "Hambre de poder" (2016) la ponemos disponible en esta misma página a propósito de cómo se generó dicha empresa.

Cumple 30 años: Emma Charlotte Duerre Watson nacida en ​París el 15 de abril de 1990, es una actriz y modelo británica. Es principalmente conocida por haber interpretado a Hermione Granger en la saga de películas de Harry Potter.

Watson fue elegida para interpretar a Hermione a la edad de nueve años, después de haber participado anteriormente solo en obras de teatro escolares. Protagonizó, junto con Daniel Radcliffe y Rupert Grint, las ocho películas de la serie cinematográfica.​ Debido a su trabajo en Harry Potter, ha sido galardonada con varios premios y se estima que ha ganado 26 millones de libras esterlinas

1980: Pilar Miró es juzgada por la jurisdicción militar, al reconocerse autora de la película El crimen de Cuenca.

La película es un fuerte alegato contra la tortura y se sobreentiende que el crimen al que se refiere el título es el cometido por la Guardia Civil al torturar a los sospechosos. En una decisión sorprendente para la joven democracia española (y presumiblemente ilegal, pues la censura se había abolido dos años antes), el ministro de la cultura, Ricardo de la Cierva, prohibió la proyección de la película y esta no pudo ser estrenada hasta agosto de 1981.

2019: en París (Francia) se incendia la Catedral de Notre Dame.

Cumple 82 años: Claude Joséphine Rose Cardinale nació en La Goleta, puerto de Túnez el 15 de abril de 1938, más conocida como Claudia Cardinale. Musa de directores italianos de la talla de Sergio Leone, Luchino Visconti o Federico Fellini, ha participado en legendarios títulos como 8½, Il Gattopardo, Rocco y sus hermanos y C'era una volta il West, y también ha ganado renombre en Hollywood y en el cine internacional con filmes tan populares como La pantera rosa, de Blake Edwards, y Fitzcarraldo, de Werner Herzog.

Entrevista de hace dos años cuando cumplió los 80. Escuche qué digna manera de envejecer...

Tarragó Ros, nació el 19 de junio de 1923 y murió el 15 de abril de1978, conocido como El Rey del Chamamé, fue un conocido músico y acordeonista de chamamé y música litoraleña, de Argentina. Grabó 19 álbumes originales y compuso casi 200 canciones entre ellas varias incorporadas al cancionero popular de la música litoraleña como "El desconsolado", "Por que te fuiste", "El prisionero", "Madrecita", "Caña con ruda", "El afligido", "Villa Constitución", entre otras. Es el padre de Antonio Tarragó Ros.

Cumple 42 años: Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero nacido en San Juan el 15 de abril de 1978, conocido artísticamente como Luis Fonsi, es un cantante, compositor y actor puertorriqueño.

Asociado inicialmente con la balada romántica, pero en 2017, debido a su incursión en el género reggaeton con su tema Despacito, canción que grabó junto con su compatriota, el cantante de reguetón Daddy Yankee, se ha convertido en un éxito tanto en redes sociales como en las radios mundiales y ha sido cantado en todo el mundo. Lidera el ranking de canciones más escuchadas en You Tube, seguida por "Baby Shark" de Pinkfong y luego por "Shape of you" de Ed Sheeran .

Que tengas buen día...