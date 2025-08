La ficción en Córdoba continúa desarrollando proyectos destacados y en este caso llega un estreno que busca revolucionar el cine de género fantástico y de terror.



Se trata de Hiperrrealidad de Diego G. Medina. El director cordobés ha desarrollado a lo largo de su trayectoria una particular visión creativa para la realización cinematográfica. Algunos de sus anteriores films, reconocidos en Festivales internacionales son los cortometrajes “Concéntrico”, “Nuestro”, “es” y “Selección”, entre otros. También realizó películas como “21” y “H”. Esta última se estrenó en Terror Córdoba 2024.



“En Hiperrealidad, la culpa de Santiago se convierte en un portal hacia un universo donde la realidad ya no tiene consistencia: bucles temporales que se repiten, una presencia monstruosa que acecha y el miedo como forma de existencia. El corazón del filme late en la fractura entre simulación y verdad, un territorio donde lo percibido ya no sirve como brújula”, detalla el comunicado de difusión.





“La película explora la idea de hiperrealidad, un concepto filosófico donde la simulación pasa a ser más real que la realidad misma. Aquí la percepción colisiona con lo irreal: mundos que imitan y deforman el tiempo, espacios que se reinician sin lógica aparente, memorias que se repiten una y otra vez sin salida”, agrega la difusión.

“¿Dónde termina el recuerdo y comienza la invención de la realidad?. Esta película propone una nueva forma de mirar y experimentar el cine. Con una técnica jamás utilizada en un largometraje, rompe con todos los modelos narrativos y visuales tradicionales. Desde lo técnico hasta lo sensorial, el objetivo del director fue claro: llevar al límite el lenguaje cinematográfico tal como lo conocemos", describe el comunicado.



Esta innovación absoluta tendrá su estreno mundial en Córdoba, Argentina, como película de apertura del Festival Terror Córdoba en su décima edición.



Hiperrealidad es un film de Diego G. Medina, protagonizada por Paolo Borghi y realizada junto a un equipo de más de 60 actores y técnicos que hicieron posible lo imposible.

El estreno se presenta el jueves 7 de agosto a las 20.30 en el Cineclub Municipal Hugo del Carril (Bv. San Juan 49).

Sobre el Festival Internacional Terror Córdoba





Terror Córdoba es el festival internacional más grande de la región dedicado al cine de terror y fantástico. Este año el encuentro se presenta del 7 al 10 de agosto.



El evento se celebra cada año en Córdoba Capital y en localidades del interior provincial, con funciones presenciales y virtuales. Es un espacio único en su tipo en Argentina, tanto por su programación como por su propuesta estética y su comunidad de seguidores.



A lo largo de sus ediciones, Terror Córdoba ha proyectado más de 2500 películas de más de 60 países, generando encuentros culturales que fomentan el intercambio artístico, la formación de públicos y el crecimiento de la industria audiovisual de género desde Córdoba para el mundo. Se puede ver más información sobre el festival en terrorcordoba.com.ar