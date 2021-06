"''Hoy'' es una canción que está inspirada en la vida de Jean Maggi una persona que conocí en Córdoba, Argentina con una historia de vida tremenda que me impactó y fue inspiradora para escribir esta canción que ante la adversidad siempre buscar caminos para salir adelante", dijo Diego Torres en sus redes sociales al presentar uno de los nuevos cortes de difusión de su disco Atlántico a pie.

El músico y el cordobés se conocieron hace algunos meses por amigos en común y compartieron muchos momentos y charlas. La historia de Jean, que ha inspirado a tanta gente, también tocó el alma del artista que busca, a través de su música, ayudar a la misión de Jean.

El cordobés también se expresó en redes: "Se me infla el pecho, se me acelera el corazón, mi cuerpo se eriza… Escucho 'Hoy'!!! La canción de @diegotorresmusica incluida en “Atlántico a pie”, su ultimo disco que acaba de estrenar. Esta Interpretada junto a la brasileña @ivetesangalo en un maravilloso duo.

Algunas canciones de Diego me han acompañado siempre. “Color esperanza” “Andando” entre otras. Aunque HOY, tiene la particularidad de estar Inspirada en mi vida. Bono, el mítico líder de la banda U2 dijo: 'La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas'

Y realmente pienso que esta canción cambiara la vida de muchas personas que se sientan presas en sus mentes, como lo estuve yo durante 37 años… Cuando escuchen 'HOY' se atreverán a soñar, dejando los miedos atrás, para intentar correr los limites al infinito".

Mirá y escuchá la canción en el Lyric video.