La cartelera de shows musicales en Córdoba, tiene preparados importantes conciertos de artistas nacionales e internacionales.



El reciente anuncio de Quality Producciones es la llegada de Sin Bandera el 19 de febrero con Escenas Tour, la gira que los tendrá en el escenario local. Las entradas salen a la venta a partir del lunes 18 de agosto a través de ticketek.com.ar

Entre las novedades están la visita de Chayanne en un increíble show en el Estadio Instituto el 27 de febrero. El artista llega a Córdoba en el marco de su “Bailemos Otra Vez Tour”.

También, brindarán su show Destino San Javier el 27 de septiembre; Valeria Lynch el 2 de octubre; Benja Torres el 4 de octubre; Jairo el 4 de octubre; David Lebón el 10 de octubre; Ángela Leiva el 11 de octubre; Luciano Pereyra el 24, 25 y 26 de octubre; entre muchos artistas más.

Mirá los próximos shows en Quality Espacio:

Divididos

La banda se presenta con su power show el viernes 22 a las 21.30, en Quality Arena. Información sobre las entradas aquí.

Divididos llega con su gira nacional, donde recorrerá muchas ciudades del país, como Rosario, Mendoza, Río Cuarto, Tucumán, Bahía Blanca, Córdoba, Neuquén, Corrientes y Comodoro Rivadavia.



Luego de un 2024 de grandes conciertos (destacándose el show en el estadio de Argentinos Juniors y el cierre con dos Movistar Arena agotados), Divididos comenzó el año tocando en el Festival "Suena Bien" de Uruguay, con su show de todos los años en el Cosquín Rock y una doble fecha en el Estadio Obras Sanitarias.

Pedro Aznar



Una de las voces más hermosas de nuestra música, la leyenda del rock nacional viene a celebrar 50 años de música. Se presenta en concierto en Quality Espacio el sábado 23 a las 21.00. Ver entradas aquí.

Después de recorrer el país, Europa y Latinoamérica con la gira “Pedro Aznar 5.0 - 50 Años de Música”, Pedro Aznar continúa celebrando sus 50 años con la música con un nuevo concierto que recorrerá sus grandes éxitos e incluirá nuevas canciones.



Cuenta con la edición de veintidós discos como solista y más de cien con otros artistas. Fue declarado “Personalidad Destacada de la Cultura” y recibió, además de los Grammy, varios Premios Gardel, Premio Konex y dos Premios Clarín.

Trío Cuartefolk



El grupo se presenta el domingo 24 a las 20.00 en Quality Teatro. Ver entradas aquí.

Trío Cuartefolk es una propuesta musical original, potente y profundamente argentina: Cuartefolk, la primera banda cordobesa que fusiona el cuarteto con el folclore nacional.



César Palavecino, Dani Bittar y Fer Bittar hacen Cuartefolk, un trío vocal que revoluciona los clásicos de nuestra música folklórica llevándolos al ritmo del tunga tunga. Con tres voces en armonía constante y sonidos que combinan guitarras criollas, bombos y la energía del cuarteto cordobés, Cuartefolk propone un viaje musical emocionante, bailable y profundamente identitario.

Campedrinos



Sergio (Prada) y Agustin (Fantili), presentan concierto el 29 de agosto a las 21, en Quality Espacio. Ver entradas aquí.



Campedrinos sigue marcando su faceta “Romántica festivalera”, y nos acercan un show para toda la familia con canciones como zambas románticas, chacareras, zambas carperas y huaynos para bailar; letras actuales, con expresiones jóvenes con el objetivo de acercar a nuevas generaciones a nuestra música de raíz.

Darkiel

Luego de 10 años de espera, Darkiel llega a Córdoba para cumplir un encuentro pendiente con el público de Argentina. El 30 de agosto a las 21, se presentará en Quality Espacio con un show que recorrerá todos los éxitos de su trayectoria. Ver estradas aquí.

El cantautor de éxitos del reggaetón como “Sigue bailándome”, “Te llamé borracho”, “Avísame” “Aquí estas tu”, “Tu bandolero” y mucho más promete un show de 2 horas donde cantará todos y cada uno de los éxitos de estos 10 años de trayectoria.

Andrés Clerc

El artista se presenta el 6 de septiembre en Quality Teatro, a las 21.00. Ver entradas aquí.

Andrés Clerc nos invita a vivir una noche única recorriendo las canciones de su nuevo trabajo discográfico, “Te Quiero Igual”, un álbum cargado de emociones, historias profundas y sonidos que renuevan. El disco cuenta con la participación de reconocidos artistas como Los Auténticos Decadentes, Las Pastillas del Abuelo, Sabroso, Banda XXI, Los Tekis, entre otros grandes referentes de la música nacional.

Pedro Capó

El cantante llega al escenario de Quality Espacio el 6 de septiembre a las 21.30. Ver entradas aquí.



Pedro Capó se encuentra listo para presentar en vivo su nuevo disco “La Carretera” lanzado en el mes de diciembre.

En su última visita a la región en 2024, Pedro Capó se presentó con shows agotados en el Teatro Ópera de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Tras dos años desde su última producción oficial, Pedro Capó volvió a la escena musical con su nuevo álbum de estudio, La Carretera, un proyecto que el artista define como el más significativo de su carrera.

El álbum refleja una versión honesta y personal de su arte consolidando su lugar como una de las voces más relevantes de la música latina actual. Pedro Capó es un ícono en la música hispanohablante a nivel global. Con más de diez millones de seguidores en todas sus plataformas digitales y más de nueve millones de oyentes mensuales, el creador de hits como La Fiesta y Calma, entre otros, presentará en vivo su nuevo álbum y hará un repaso por todas sus canciones.

Jesse & Joy



El dúo mexicano más querido del pop latino anuncia su esperado regreso a nuestro país. Se presentan en Quality Arenam el 7 de septiembre a las 21.45. Ver entradas aquí.

Después de conquistar México, Chile y Estados Unidos, Jesse & Joy anuncian su esperada visita a Córdoba para presentar “El Despecho Tour”, una gira que promete ser el encuentro más romántico del año. Con su talento, carisma y una trayectoria impecable, el dúo sigue llevando sus canciones a miles de corazones alrededor del mundo.



En una noche que promete ser inolvidable, el Quality Arena vibrará junto a canciones como “Dueles”,“La de la mala suerte”, “Ya no quiero”, “Me soltaste”, Corre”, entre muchos otros, y que marcan un antes y después en la música latina.



La visita de Jesse & Joy a Córdoba, se enmarca dentro de su gira sudamericana, incluyendo shows en Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Tucuman, Colombia y Perú.

Il Divo

El legendario cuarteto internacional se presentará el 10 de septiembre en Quality Arena como parte de su gira por Latinoamérica. Ver entradas aquí.

Luego de recorrer los escenarios más importantes del mundo, Il Divo regresa a Córdoba para presentar su nuevo espectáculo “Il Divo By Candlelight”, una propuesta íntima, elegante y profundamente emotiva.



Este show forma parte de una ambiciosa gira latinoamericana que incluye paradas en las principales ciudades de la región, consolidando a Il Divo como uno de los referentes indiscutibles del género crossover clásico.

Rusher

El artista se presenta el 12 de septiembre en Quality Teatro. Ver entradas aquí.

Rusher es uno de los artistas más destacados de la escena musical argentina. Con un tracklist que atraviesa los géneros más variados, esta pieza marca un hito en la carrera del joven talento, mostrando una clara evolución musical.

Marcela Morelo

La cantautora argentina se presenta el 12 de septiembre a las 21 en Quality Espacio. Ver entradas aquí.



“Destinados Para Amar”, “Manantial”, “No Me Lastimes”, “Corazón Salvaje” y “Una y Otra Vez”, formarán parte de su repertorio en vivo. A lo largo de toda su carrera, la cantante argentina ha logrado, a través de sus letras y melodías, quedarse en el inconsciente colectivo y se ha convertido en una artista de la música popular.

Alejandro Lerner



En medio de la producción de su próximo álbum, Alejandro Lerner anunció que el próximo 21 de septiembre se presentará en Quality Espacio. Será en el marco de la gira "La banda sonora de tu vida”, un tour que también lo llevará en septiembre por los escenarios de Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Misiones, Mar del Plata y Rosario, entre otras ciudades. Ver entradas aquí.



En cada concierto, Alejandro adelantará en vivo canciones que formarán parte de su próximo trabajo discográfico. También recorrerá esos temas que se convirtieron en himnos de habla hispana, y que le valieron al músico el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, entre otros muchos reconocimientos mundiales.



Dyango



El legendario cantante español vuelve a Argentina en el marco de la gira “Su Amigo Dyango”. Será un viaje musical inolvidable para rememorar todos sus clásicos en una celebración y homenaje de su música y su trayectoria donde habrá muchas sorpresas. El show en Quality Espacio será el 25 de septiembre a las 21. Ver entradas aquí.