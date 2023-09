Mirá todas las propuestas artísticas que presenta la Municipalidad de Córdoba, para los próximos días.

Miércoles 6



18:30. Inauguración muestra Rondot Pinta Praga. De Mauricio Rondot.



VER: Rondot pinta Praga, una muestra original



“Hace un año y medio fui inspirado por una de las ciudades más bellas del mundo, llegaron a mis manos dos libros, uno publicado en el año 1900 con cuarenta fotografías en blanco y negro llamado “La Cara de Praga”, y el otro publicado en el año 1946 llamado “Ciudad de Barroco y Gótico”. Ambas completan la inspiración visual de esta serie de 100 obras. Es, como el título lo indica, un homenaje a la ciudad de Praga, antiguo asiento de los reyes de Bohemia, un centro internacional del mundo del arte, cuna del movimiento Husita, el conservatorio de Europa…



Un corazón inmortal en las encrucijadas de la historia, cuyo pulso a menudo ha estimulado eventos mundiales en tiempos turbulentos. La dorada, la ciudad de las cien torres del Moldava... Alabada mil veces en estos términos a lo largo de las eras por artistas en palabras, color y sonido, amada y recordada por todos, quienes han disfrutado alguna vez la hospitalidad de sus muros…”

A través de las cien obras de Rondot Pinta Praga, el visitante puede viajar en el tiempo hacia el 1900 y maravillarse con el universo de color imaginado donde la cara de Praga se somete al dominio del pincel de Mauricio Rondot. La muestra podrá visitarse hasta el 30 de septiembre, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00. Sábados, domingos y feriados de 10:00 a 18:00

Cabildo de Córdoba. Independencia 30 Entrada libre y gratuita

21:00. Cineclub de la Biblioteca. La marca de la horca. (Hang ‘Em High, EE.UU., 1968, Digital, 114’, AM18). Dirección: Ted Post. Con Clint Eastwood, Inger Stevens.

Oklahoma, 1889. Unos hombres acusan injustamente a Jed Cooper de haber robado ganado y no dudan en ahorcarlo. En el último instante, lo salva un comisario que trabaja a las órdenes del juez Fentom. Aclarados los hechos y demostrada su inocencia, el magistrado aconseja a Cooper que olvide lo ocurrido y le ofrece un puesto como comisario. Su misión será capturar vivos a los que intentaron lincharlo.

Entrada general: $700. Abonados gratis. Auditorio Fahrenheit, Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49

Jueves 7

Docta Cómics. Festival de historietas. Se realizará los días 7, 8 y 9 de septiembre



El Docta Cómics tiene como objetivo fomentar los espacios de encuentro entre lectores, autores y guionistas. El púbico encontrará una feria de editoriales y fanzines, charlas con autores a cargo de periodistas especializados y talleres de formación.

Programación en: https://ccec.org.ar/evento/docta-comics/



Entrada libre y gratuita. C.C. España Córdoba. Entre Ríos 40.

18:30. Inauguración Muestra Fotográfica Itinerante de la Fundación Maggi, Sala Herbet Diel, Cabildo de Córdoba. (Entrada por Pje. Santa Catalina).



El deportista Jean Maggi brindará una charla para inaugurar la muestra, relatando su experiencia de vida con respecto a los deportes adaptados que ha llevado a cabo. Se donarán 20 bicicletas a personas con discapacidad motriz y quedará abierta la exposición “La aventura de romper límites”, con imágenes de las últimas 3 hazañas de Jean Maggi: Ascenso al Himalaya, Cruce de los Andes y Aventura en la Antártida.

Ciclo de cine en el Hugo del Carril. Del 7 al 10 de septiembre

15:30. Historia del 900. (Historia del 900, Argentina, 1949, 16mm, 105’, ATP) Dirección: Hugo del Carril. Con Hugo del Carril, Sabina Olmos.

Un hombre regresa a Buenos Aires para vengar la muerte de su hermano, vilmente asesinado a la salida de un reñidero. Mientras busca al responsable en garitos y cabarets, intenta recuperar al amor de su infancia: una joven de la alta sociedad porteña.

18:00. Surcos de sangre

(Surcos de sangre, Argentina / Chile, 1950, 35mm, 90’, AM18)Dirección: Hugo del Carril. Con Hugo del Carril, Esther Fernández. Una familia campesina venida a menos desea recuperar el dominio perdido.

20:30. Las aguas bajan turbias

(Las aguas bajan turbias, España, 1952, 35mm, 85’, AM16) Dirección: Hugo del Carril. Con Hugo del Carril, Adriana Benetti. Los hermanos Santos y Rufino Peralta se emplean como trabajadores en los yerbatales del Alto Paraná. Allí se encuentran con condiciones infrahumanas de trabajo y la codicia de los patrones. Además, Santos se enfrenta con un capataz por el amor de Amelia. La rebelión madura, al tiempo que se gesta la formación de un sindicato de trabajadores.

23:00. El negro que tenía el alma blanca

(El negro que tenía el alma blanca, España, 1951, 16mm, 87’, AM18) Dirección: Hugo del Carril. Con Hugo del Carril, María Rosa Salgado.



Madrid, 1907. La próxima llegada a la capital del famoso cantante y bailarín Peter Wald es un acontecimiento. Tan solo Ema se muestra fría y distante: le genera rechazo por ser negro. Peter se ha quedado sin pareja de baile y le ofrece, enamorado, la oportunidad de triunfar a su lado. A pesar de todas las atenciones los prejuicios crecen. Entrada general: $700. Abonados gratis. Auditorio Fahrenheit, Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49

18:30. Inauguración de La aventura de romper límites. Muestra itinerante sobre deportes y discapacidad de Jean Maggi

La propuesta viene de la mano de Jean Maggi, cordobés que cuando tenía solo un año contrajo poliomielitis, una enfermedad viral que atenta contra la médula espinal. Creó la Fundación Jean Maggi para fabricar bicicletas adaptadas y entregárselas a niños con discapacidad que quieran incursionar en el deporte. El evento consta de una jornada de conferencias con presentación de fotos de deporte adaptado en diferentes disciplinas.



En este contexto, se realizará una muestra de imágenes del deportista adaptado Jean Maggi y se incluirá una presentación y exposición con su presencia. A su vez, se realizará la donación de 20 bicicletas adaptadas.



La muestra podrá visitarse hasta el 13 de septiembre, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y sábados, domingos y feriados de 10:00 a 20:00. Sala Herbert Diehl, Cabildo de Cba. Independencia 30. Entrada libre y gratuita.

18:00. Inauguración de la muestra Presencias, de Facundo Torres



Presencias es una muestra inmersiva que explora la figuración desde el expresionismo monocromático alemán mediante la experimentación con la carbonilla de sauce, el trabajo del grafito y su interrelación con los pasteles.Facundo Ezequiel Torres es un artista plástico, músico y abogado nacido en Buenos Aires y actualmente radicado en la localidad de La Granja, en las Sierras Chicas de Córdoba. Su obra fue expuesta en museos estatales, espacios culturales y galerías privadas, formando actualmente parte de colecciones institucionales y privadas.

La muestra puede visitarse todos los días de 8:00 a 20:00. C.C. Casa de Pepino (Sala del Almacén y Galería). Fructuoso Rivera 287

20:30. Obra teatral “Los Delirios… ¿De Quién…?. Dirigida por Paula Gonzáles (Homenaje libre de una historia de Rock).

La síntesis argumental, el guión contempla y está motivada por la música como hilo dramático, relatando y contando una historia, que es nuestra, sobre Patricio Rey, personaje teatral por naturaleza. Esta historia tiene que ver con la amistad, con el sentido de comunidad, con la fantasía como generadora de la realidad. Nos corremos del plano de lo real, para dar cuerpo al intangible Patricio Rey y poner en tensión: “sus delirios”, con la mística generada por el misterio del mítico personaje.-

Entradas anticipadas: $2550 (@alojaproducciones – 3515572426). En puerta: $3000. C.C. Casona Municipal. Av. Gral. Paz, esq. La Rioja

19:00. Muestra/instalación “Aletheia” de Elena Saftich.

Aletheia” es una palabra griega que significa desocultamiento, sacar a la luz, buscar la verdad. Toda esta producción, está integrada por registros de piezas y procesos. Está integrada por un muestrario de 13 obras donde algunas de ellas incluyen: “PLUMETÍ”, “CORSET”, “PETO”, “ARNES”, “VESTIDO CON NEGATIVOS AL CROCHET”, “BODY”, “BORDADOS EN TELA DE LOLI”, “LOS TRAPITOS AL SOL”, “SERIE DE LOLI/NoTeOlvido”, “ENSAMBLES”, “FOTOGRABADOS SOBRE TELA Y PUNTA SECA”, “ENSAMBLAJE Y APROPIACIÓN”.“…



Consiste en un muestrario inmenso, donde la costura, la fotografía, los cambios y contrastes, las telas, abren un campo inimaginable, de objetos, de imágenes, de texturas, de ropaje, de otros tiempos, de otras épocas….”



C.C. Casona Municipal. Av. Gral. Paz, esq. La Rioja



Viernes 8



Ciclo de cine Hugo del Carril. Del 7 al 10 de septiembre



15:30. Las tierras blancas

(Las tierras blancas, Argentina, 1959, 35mm, 78’, AM18) Dirección: Hugo del Carril. Con Ricardo Trigo, Hugo del Carril. La vida mísera de los habitantes de un pueblo santiagueño, entre el delito, las venganzas y la sequía.



18:00. La Quintrala

(La Quintrala, Argentina, 1955, 35mm, 99’, AM18) Dirección: Hugo del Carril. Con Ana María Lynch, Antonio Vilar.

Catalina de los Ríos y Lisperguer, llamada la Quintrala, es una despiadada y sanguinaria dama de la alta sociedad chilena del siglo XVII.

20:30. Más allá del olvido

(Más allá del olvido, Argentina, 1956, 16mm, 92’, AM18) Dirección: Hugo del Carril. Con Laura Hidalgo, Hugo del Carril.



Tras la muerte de su esposa, un hombre encuentra a una mujer idéntica y se obsesiona con recrear el amor perdido.

23:00. Culpable

(Culpable, Argentina, 1960, 16mm, 90’, AM18) Dirección: Hugo del Carril. Con Hugo del Carril, Roberto Escalada.

Mientras agoniza, un delincuente tiene la chance de rehacer su vida y probar que él no es culpable de una tragedia recientemente ocurrida, sino el contexto en que vivió.



Entrada general: $700. Abonados gratis. Auditorio Fahrenheit, Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49.

18:00. Ciclo de Elencos Artísticos. Presentación de la Orquesta de Cuerdas Municipal

Repertorio:

-Concierto en Re Menor para dos violines – Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Solistas: Nerina Álvarez y Graciela Chamale

-Adagio – Samuel Barber (1910 – 1981)

-Concierto para Clarinete bajo y cuerdas – Geraldine Green (1967)

Solista: Leandro Frana

-Tango barroco – Saúl Cosentino (1935)

Director: Santiago Ruiz. Teatro Comedia. Rivadavia 254. Entrada gratuita hasta agotar capacidad de sala

19:00 a 23:00. Patio de tango. Cabildo de Córdoba. Independencia 30. Entrada libre y gratuita.

Sábado 9

Ciclo de cine Hugo del Carril.

15:30. Amorina

(Amorina, Argentina, 1961, 35mm, 90’, AM18) Dirección: Hugo del Carril. Con Tita Merello, Hugo del Carril.

Incapaz de resignarse al paso del tiempo y ante la certeza de que su marido tiene una amante, una mujer se encierra en sus fantasías y comienza a perder la razón.

18:00. Esta tierra es mía

(Esta tierra es mía, Argentina, 1961, 35mm, 100’, AM18) Dirección: Hugo del Carril. Con Hugo del Carril, Mario Soffici.

En el año 1929 la recolección del algodón en la provincia del Chaco está en su apogeo. Anselmi es un viejo agricultor italiano que brinda en su hacienda un buen trato a sus peones. Tiene una hija, Gina, que lo ayuda en todo y es incondicional con su padre. Pero su otro hijo, Renato, se enfrenta a él al querer reemplazar el algodón por el quebracho.

20:30. La calesita

(La calesita, Argentina, 1963, 35mm, 100’, AM18) Dirección: Hugo del Carril. Con Hugo del Carril, Fanny Navarro.



Impulsado por una melodía, un viejo calesitero recuerda momentos de sus padres, su infancia, sus amores y sus fracasos.

23:00. La sentencia

(La sentencia, Argentina, 1964, 16mm, 76’, AM16) Dirección: Hugo del Carril. Con Virginia Lago, Emilio Alfaro.



Un joven es juzgado por el asesinato de su esposa en un tribunal. Enamorado, se había casado con ella para sacarla de un instituto correccional; pero al descubrir su infidelidad decidió matarla.

Entrada general: $700. Abonados gratis. Auditorio Fahrenheit, Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49

16:00. Ciclo Dónde viven los monstruos. El mago de Oz

(The Wizard of Oz, EE.UU., 1939, Digital, 98’, ATP). Dirección: Victor Fleming. Con Judy Garland, Frank Morgan.

Dorothy, que sueña con viajar más allá del arco iris, ve su deseo hecho realidad cuando un tornado se la lleva con su perrito al mundo de Oz. Entonces se dirige por el Camino Amarillo hacia la Ciudad Esmeralda, donde vive el todopoderoso Mago, que puede ayudarla a regresar a Kansas. Durante el viaje, se hace amiga del Espantapájaros que desea un cerebro, del Hombre de Hojalata que quiere un corazón y del León Cobarde al que le hace falta el coraje.

Entrada general adultos: $ 700. Entrada general niños $ 100. Abonados gratis. Auditorio Fahrenheit, Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49.

16:30 a 19:00. Abierto de All Styles Córdoba. Molinos Producciones



El Abierto de All Styles Córdoba es una instancia competitiva dentro de las Ligas Hip Hop Córdoba. La palabra “All Styles” hace referencia al uso de diferentes formas y estilos dentro de las danzas callejeras, de cultura Hip Hop y de club.

Dj: Sagas / Airtracks. Host: Matias Ligato. Coordinacion: Yesica Pellegrini. Jurado: Carla Pérsico, Thomas Kaan, Ema Fonseca.

SUM del Teatro Comedia. Rivera Indarte 254. Entrada gratuita hasta agotar capacidad de la sala

17:30. En el país de los colores

La obra pertenece al grupo Paradiso Títeres. A las 17:00 habrá juegos para los más pequeños. Paseo Feria Encuentro Yofre Norte. Alsina 2000 B° Yofre Norte. Entrada libre y gratuita

20:00. Ciclo de Elencos Artísticos. Presentación del Ensamble Municipal de Música Ciudadana

Repertorio:

-Felicia - Tango (Enrique Saborido)-Tiempos viejos – Tango (Canaro/Romero)-Y todavía te quiero – tango (Luciano Leocata y Abel Aznar)-Truco gallo – Tango (Adrián Lacruz - Mariano Heler - Leandro Nikitoff)-Amar y callar - Tango (José Canet. -Nelly Omar)-Mateando – Milonga Campera (Alberto Merlo)-Naranjo en flor – Tango (Homero y Virgilio Exposito)-Milonga del 900 – Milonga (Sebastián Piana)-Bajo un cielo de estrellas – Vals (Enrique Francini/Héctor Stamponi-José María Contursi.)-Gota de lluvia – Vals (Félix Lipesker - Homero Manzi.)-Selección Piazzolla (Astor Piazzolla)-Pregonera – Tango (Alfredo De Angelis-José Rótulo)-Fierrito – tango (Juanjo Dominguez)-Oro y plata – Milonga Candombe (Charlo-Homero Manzi)-Milonga sentimental – Milonga (Sebastián Piana- Homero Manzi)



Teatro Comedia. Rivadavia 254. Entrada gratuita hasta agotar capacidad de sala.

21:00. Cineclub de la Biblioteca. Érase una vez en el Oeste (C’era una volta il West, Italia / EE.UU., 1968, Digital, 165’, AM13). Dirección: Sergio Leone. Con Charles Bronson, Henry Fonda.

Brett McBain, un granjero viudo de origen irlandés, vive con sus hijos en una zona pobre y desértica del Oeste americano. Ha preparado una fiesta de bienvenida para Jill, su futura esposa, que viene desde Nueva Orleans. Pero cuando Jill llega se encuentra con que una banda de pistoleros los ha asesinado a todos.



Entrada general: $700. Abonados gratis. Auditorio Fahrenheit, Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49.



Domingo 10

12:00. Títeres Un cumple de terror

La obra estará a cargo del grupo Los Bufones. A las 11:30 los pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles. Feria Paseo Villa Libertador. Av de Mayo y Río Negro B° Villa El Libertador. Entrada libre y gratuita.

15:00 a 19:00. Muestra de Renault 12

Habrá muestras, actividades y visitas guiadas. Museo Arco de Córdoba. Av. Amadeo Sabattini 4750 Barrio Empalme. Entrada libre y gratuita

Ciclo Hugo del Carril

15:30. Una cita con la vida. (Una cita con la vida, Argentina, 1958, 16mm, 89’, AM18) Dirección: Hugo del Carril. Con Gilda Lousek, Enzo Viena.

Una historia de amor entre dos adolescentes de diferentes clases sociales, que deben luchar contra sus respectivas familias que se oponen a la relación.

18:00. Presentación La Vida Útil N°6. Diálogo entre editores de la revista y Fernando Martín Peña.

Con la posterior proyección de:



En marcha. (En marcha, Argentina, 1964, Digital, 40’, AM18) Dirección: Hugo del Carril. Con Hugo del Carril. Registro de la historia del sindicato Luz y Fuerza narrado por el propio director, Hugo del Carril.

20:30. Buenas noches, Buenos Aires

(Buenas noches, Buenos Aires, Argentina, 1964, 35mm, 94’, ATP) Dirección: Hugo del Carril. Con Beba Bidart, Hugo del Carril. Diversos episodios musicales componen este film-revista en el que Del Carril procuró fusionar sus dos grandes pasiones: el cine y el tango.

23:00. Yo maté a Facundo

(Yo maté a Facundo, Argentina, 1975, 16mm, 90’, ATP) Dirección: Hugo del Carril. Con Federico Luppi, José María Gutiérrez. Relato sobre el asesinato del caudillo riojano Facundo Quiroga a manos del ignoto gaucho Santos Pérez, un hombre marginado socialmente, analfabeto, apolítico y ladrón.



Entrada general: $700. Abonados gratis. Auditorio Fahrenheit, Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49.

20:00. Cinéfilo de los fuertes



Una vida sencilla (Tou ze, Hong Kong, 2011, Digital, 113’, AM18). Dirección: Ann Hui. Con Andy Lau, Deannie Yip.

Ah Tao ha trabajado para la familia de Roger como niñera y criada durante cuatro generaciones. Cuando él vuelve a casa y descubre que ella ha sufrido un derrame cerebral y no puede cuidar de sí misma, los papeles se invierten y Roger se convierte en cuidador de Ah Tao.

Entrada general: $700. Abonados gratis. Auditorio Fahrenheit, Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49.



Lunes 11

Ciclo Etiqueta Negra.



“Los chicos de la banda”



(The Boys in the Band, EE.UU., 1970, Digital, 118’, AM18) Dirección: William Friedkin. Con Kenneth Nelson, Peter White. Basada en la reconocida obra de teatro de Mart Crowley, un grupo de amigos homosexuales se reúne para celebrar el cumpleaños de uno de ellos.

Lunes 11/9, 15:30 - Martes 26/9, 23:00 - Miércoles 4/10, 15:30

Entrada general Sala Mayor: $1200. Abonadxs: $100. Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49

“Contacto en Francia”

(The French Connection, EE.UU., 1971, Digital, 126’, AM18). Dirección: William Friedkin. Con Gene Hackman, Roy Scheider. Dos detectives de la policía de Nueva York de la oficina de narcóticos tropiezan con una red de contrabando de heroína con sede en Marsella, pero detenerlos y capturar a sus líderes resulta un objetivo difícil de alcanzar.

Lunes 11/9, 18:00 - Martes 26/9, 15:30 - Miércoles 4/10, 23:00

Entrada general Sala Mayor: $1200. Abonados: $100. Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49

“El exorcista”

(The Exorcist, EE.UU., 1973, Digital, 122’, AM18). Dirección: William Friedkin. Con Max von Sydow, Linda Blair.

Regan, de doce años, sufre fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría.

Lunes 11/9, 20:30 - Miércoles 27/9, 23:00 - Martes 3/10, 23:00

Entrada general Sala Mayor: $1200. Abonados: $100. Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49

“El salario del miedo”

(Sorcerer, EE.UU., 1977, Digital, 121’, AM18). Dirección: William Friedkin. Con Roy Scheider, Bruno Cremer. Cuatro hombres desafortunados aceptan transportar una peligrosa carga de nitroglicerina a través de la peligrosa jungla latinoamericana.

Lunes 11/9, 23:00 - Miércoles 13/9, 18:00 - Martes 3/10, 15:30

Entrada general Sala Mayor: $1200. Abonados: $100. Cineclub Municipal. Bv. San Juan 49

18:00 a 20:00. Hip Hop Training. Cabildo de Córdoba. Independencia 30. Entrada libre y gratuita