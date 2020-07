EEUU es una sigla llena de signos que van mucho más allá de los Estados Unidos de América, desde su independencia que hoy 4 de julio cumple ya casi de dos siglos y medio.

La estatua de la Libertad está en el estuario porque nunca pudo entrar completamente a los EEUU, según decía el humorista Milor Fernandez, la única unanimidad brasileña. Y además la estatua es un regalo de Francia que no puede ocultar colonización de Argelia desde 1830 hasta el 1962.

Cuatro presidentes americanos lucharon sucesivamente contra Vietnam, dejando el rastro de sangre de 60.000 mercenarios propios y más de 10 veces más de vietnamitas muertos finalmente los Estados Unidos fueron obligados a salir del país en 1973.

Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro en la propia cara de Hitler en las Olimpiadas de Olimpiadas 36, James Cleveland "Jesse" Owens. El antílope de ébano, cuatro medallas de oro: 100 metros lisos, 200 metros lisos, salto de longitud y como participante del equipo ganador en la carrera de relevos 4x100 metros.

Hitler no lo saludó y cuando volvió a su país tuvo que volver a ascender al ómnibus por la parte trasera y su propio presidente, Franklin Delano Roosvelt. tampoco lo recibió.

En carne propia los EEUU sufrieron la invasión del Mexicano Pancho Villa de Columbus en el sur yanqui. Y otros dos ataques en Pearl Harbour, y las torres Gemelas aunque hay quienes dicen que fueron auto ataques.

Hoy, en el día de su Independencia, el Gran País del Norte, la Madre Patria para no pocos, parece haber comprado todas las dosis disponibles para tres meses de una droga contra el coronavirus: el remdesivir, uno de los dos medicamentos que han demostrado efectividad para tratar casos de Covid-19. Y expertos británicos advierten que no ahora no hay suficiente cantidad para Europa.

El napalm es cosa del pasado.

¿Pisado?