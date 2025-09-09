El Cineclub de la FCC continúa con su ciclo de cine en el Aula 7 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entrada libre y abierta a todo público, hasta agotar la capacidad de la sala.

La música folclórica y popular identifica una forma de ser, de sentir y de pensar. En Argentina, diferentes ritmos, estilos y sonidos se materializan en un repertorio de géneros musicales específicos a lo largo y a lo ancho del país. Poetas que le cantan a la vida, a la tierra, al amor y al desamor. Músicos profesionales y cientos de guitarreros desconocidos van tejiendo la urdimbre de lo propio, lo argentino y lo latinoamericano. Algunos actos escolares y cientos de escenarios populares mantienen viva la tradición de la danza y el canto propios de Argentina.

El cine documental, a partir de las historias de vida y del relato mediado por testimonios, material de archivo y algunas recreaciones, intenta dar cuenta de este fenómeno con mucho material producido cada año.

En este marco, el Cineclub de la FCC propone el documental sobre la leyenda de Patricio Barrera, “El Indio Pachi”, del Cerro Colorado cordobés.

El ciclo cuenta con la coordinación general de Hugo Mamani, realizador y docente de la Facultad, y Silvia Majul, realizadora y estudiante avanzada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

El miércoles 10 de septiembre a las 17:00 hs. exhibirá:

Pachi, la leyenda. La historia, de Fernando Morales.

Año 2016, duración 125 minutos. Este documental narra la vida del mítico músico de Cerro Colorado, Patricio Barrera, conocido como el “Indio Pachi”. El guitarrista Fernando Morales cuenta la vida de este hombre interesante, talentoso y poco conocido. La narración recorre la historia de los músicos de Cerro Colorado y, a través del testimonio de su esposa y el de periodistas, estudiosos y músicos prestigiosos, se develan detalles del arte musical de Pachi.

Amigo de Atahualpa Yupanqui, Pachi devino en un inigualable intérprete de la guitarra, que ha creado y registrado muy poca obra, desconocida para el gran público en la actualidad.

La película realiza un valioso aporte a la historia del arte musical folclórico cordobés y permite conocer la vida y la obra de este fantástico artista, que ha marcado una huella identitaria particular en la forma de sentir e interpretar el toque criollo de la música folclórica argentina.

Ficha técnica:

Dirección: Fernando Morales

Idea original y guion: Fernando Morales

Producción: Evangelina Ghelli

Cámara y fotografía: Hugo N. Mamani

Montaje: Hugo N. Mamani

Sonido: Nicolás Ceballos Figueroa

Locución: Víctor Pintos

Foto: Paula Fassina

Diseño gráfico: Noelia Gaillardou

Diseño web: Homero Paz

Música original: Fernando Morales

El Cineclub de la FCC

Es un proyecto de extensión universitaria que nuclea a docentes, nodocentes, estudiantes y egresados/as. Funciona los primeros y segundos miércoles de cada mes a las 17:00 horas en el aula FCC 07 con entrada libre y abierta a todo público, hasta agotar la capacidad de la sala.