Estudiantes recientemente graduados de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad Blas Pascal presentaron un proyecto que no solo marca el final de su etapa universitaria, sino que también busca ser un faro de conciencia y reflexión.



Se trata del cortometraje documental “Ikatsi: Voces de Comunidades Wichí”, una obra que, a través de la lente de estos jóvenes realizadores, nos acerca a la cruda realidad de las comunidades Wichí en la provincia de Salta, Argentina.



Desarrollado en colaboración con la Asociación Civil “Todo por Todos”, este proyecto nació con la intención de visibilizar las dificultades y desafíos que enfrenta esta comunidad indígena, una de las más postergadas del país. Durante tres intensos días de convivencia en el monte, los estudiantes pudieron captar no solo las imágenes, sino también las historias de vida de quienes, día a día, lidian con un sistema de salud precario, una educación superior casi inexistente y una economía asfixiante. Estos factores han sumido a la comunidad en una pobreza estructural que parece no tener fin.



“Ikatsi”, un término que en la lengua Wichí significa “estar ahí”, se convierte en mucho más que un título; es una invitación a la audiencia a sumergirse en una realidad que, a menudo, queda relegada a los márgenes de la sociedad. A través de los testimonios recogidos, el cortometraje no solo revela los desafíos de la vida cotidiana en estas comunidades, sino que también destaca la importancia de la educación como una vía de escape, especialmente para los jóvenes. Para ellos, el estudio representa una esperanza tangible para superar la pobreza, el consumo de drogas y la falta de oportunidades.



Azul Hemmerling y Guillermina Pereda, productoras del cortometraje, junto con Santiago Vegas Pejkovic, el director, son los principales artífices de esta obra que busca romper con la indiferencia y generar un impacto profundo en quienes la vean. El estreno de “Ikatsi: Voces de Comunidades Wichí” no es solo la culminación de un proyecto académico, sino un poderoso llamado a la acción para que las historias de esta comunidad no queden en el olvido y sean escuchadas con la urgencia que merecen.

El documental “Ikatsi: Voces de Comunidades Wichí” está disponible en YouTube: