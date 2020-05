Donna Summer nació en Boston, Massachusetts el 31 de diciembre de 1948 y murió en Naples, Florida, 17 de mayo de 2012, fue una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense, mundialmente famosa por la disco durante los años setenta y comienzos de los ochenta.

Ganó en cinco ocasiones los premios Grammy.Sus canciones más conocidas a lo largo de su carrera son, «Last Dance», «Hot Stuff», «MacArthur Park», «On the Radio», «She Works Hard for the Money», «Love to Love you Baby», «I Feel Love», «This Time I Know It's for Real», «Bad Girls» y «No More Tears (Enough is Enough)», un dúo que grabó con Barbra Streisand.

En 2004 fue la primera artista incluida en el Salón de la Fama de la Música Dance, junto con Barry White y los Bee Gees. En 2013 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Es considerada la reina de la música disco.

Canciones suyas como I Feel Love han sido interpretadas en directo por Kylie Minogue, Blondie y John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers. Se replican fragmentos (samples) de sus canciones en canciones de Beyoncé (Naughty Girl se inspiró en Love To Love You Baby) y Madonna (cuya canción Future Lovers incluye un fragmento de I Feel Love).

En 1994 Donna inició una vida más discreta; se mudó con su familia de Los Angeles a Nashville, y se volcó a la pintura. Fue una consumada artista y llegó a exponer en Japón, apoyada por Steven Spielberg. Donna Summer se convirtió en una mujer con muchas cualidades según su familia, era pintora, cantante, productora, actriz y escritora. Escribió dos libros ya publicados, y además se hizo socia y productora en la compañía cinematográfica Warner Bros., con quienes produjo dos series cómicas distintas.

La recordamos con un show con un novedoso concepto para su época, A hot summer night de 1983.