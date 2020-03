Hugh Laurie el actor que interpretó el personaje durante ocho temporadas, hizo el intento en un tuit reciente, en el que escribió: "No puedo hablar por House, obviamente -nadie me escribió palabras inteligentes para decir-, pero estoy bastante seguro de que él les diría que no es cuestión de 'resolver' el Covid. Esto es una epidemia, no un problema de diagnóstico. Lo resolvemos entre todos estando alejados".

En un tuit anterior, Laurie celebró que los trabajadores esenciales continúen haciendo sus tareas a pesar de la pandemia. "Cuando esto termine, ¿qué les parece que todos nos involucremos y les compremos una botella de algo a los trabajadores de la salud, carteros, camioneros, granjeros, molineros, almaceneros, panaderos, trabajadores del agua y la electricidad, maestros, bomberos y oficiales de policía?"

Más tarde agregó: "Gracias a aquellos que se han tomado el trabajo de decirme que un salario decente y buenas condiciones de trabajo para los trabajadores esenciales serían preferibles a una botella de algo. Gracias más grandes a todos aquellos que supieron a qué me refería".

Laurie interpretó al doctor Gregory House, el adorado y misántropo médico de Nueva Jersey, durante ocho temporadas, entre 2004 y 2012. Desde entonces, actuó en Veep, The Night Manager, Chance, Catch-22 y Avenue 5.

