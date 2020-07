Dua Lipa sigue creciendo en la industria musical y mientras su nuevo disco bate sus propios récords, un estreno con video animado ayuda a elevar los números.

Hallucinate es el nuevo corte de difusión de la artista y cuenta con un video animado con una estética vintage.

El disco que lo contiene es Future Nostalgia, y Hallucinate es el cuarto corte de difusión. Se espera que la animada canción alcance el éxito de al menos ya tiene tres canciones en el Top 10: "Don't Start Now", "Physical" y "Break My Heart". Pata este disco, no es el único balance positivo, ya que además tiene el récord del álbum más escuchado en un solo día de cualquier artista femenina británica. El material superó los 294 millones de streams en su primera semana y ahora ha superado los mil millones.