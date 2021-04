Duki presenta sus nuevas canciones, luego de meses de mucha expectativa, llega "Desde el fin del mundo". El rapero, cantante y freestyler argentino, exhibe en este nuevo disco una faceta con nuevos sonidos, flows y diferentes búsquedas artísticas.



El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El artista inició este lanzamiento con la publicación de los hits “Chico Estrella” y “Muero de Fiesta Este Finde” ft. Ca7riel.



“Desde el Fin del mundo” para mi representa el lugar de donde vengo, mi forma de sonar, las cosas que aprendí, la música que me influyó”, expresó Duki.

Ya pasaron cuatro años desde “No Vendo Trap”, el primer hit del trap argentino y el comienzo de la carrera artística de DUKI; más de 160 canciones, un disco, un EP y shows agotados alrededor de todo el mundo incluyendo España, México, Usa y Argentina, nominaciones a los Latin Grammys y una gran carrera en crecimiento.



En “Desde el fin del mundo”, compuesto por 18 canciones, Duki convocó a los representantes sudamericanos más reconocidos del género. Entre las colaboraciones se encuentran Pablo Chill-E, Young Cister, Juliano Sossa, Tobi, Franux, 44kid, Mesita, Pekeño 77, Obie Wanshot, Lara 91k, Khea, Ysy A, Neo Pistea, Rei, Bizarrap, Ca7riel, Lucho Ssj, Farina, Asan y Yesan.



Escuchalo aquí:

En una entrevista para Teleshow, el cantante compartió: “Cuando era chiquito, mi vieja siempre me retaba porque yo era muy vago. Y me decía: ‘Podrás ser inteligente, podés hacer lo que quieras, pero sin voluntad no vas a llegar a ningún lado, Mauro’. Y cuando empecé a rapear, le puse voluntad: de repente, estaba todos los días yéndome re lejos, volviendo re tarde, rapeando en el tren para conseguir plata para viajar. Después, empecé a hacer fechas de freestyle, me pagaban dos pesos y viajaba 20 horas… cuando te das cuenta de que hay algo que de verdad te motiva y te moviliza, te empezás a mover y empieza toda esa fuerza de voluntad. Y es totalmente así: sin sudor y trabajo no vas a lograr nada, las cosas no llegan solas. Aunque tengas un don nato para algo, aunque hayas nacido con algún tipo de talento, si no lo trabajas ni lo perfeccionas, no va a terminar en un proyecto grande o algo duradero”.

Fuente portales: Teleshow / Infobae /Pronto