La Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) acusó a los creadores de la serie de Netflix, "El Reino", de "usar el arte" para "crear en el imaginario popular la percepción" de que sus pastores "solo tienen ambiciones de poder o de dinero", a fines de "segregar, marcar en listas y señalar como peligrosos y fundamentalistas" a sus fieles y que se "debiliten y desaparezcan".

"El Reino" cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, encarnado por Diego Peretti, y cómo su vida y la de su entorno familiar se ven sacudidos a partir del atentado contra el candidato a presidente de la república: tras el horror, llega la oportunidad, y el religioso podría convertirse en el máximo mandatario de la Nación. Entre intrigas, Emilio intentará descifrar las causas del crimen y a su instigador, todo mientras el ojo público escudriña entre sus secretos y los de la lucrativa iglesia dirigida por la familia.



A través de un documento firmado por su Consejo Directivo Nacional, desde la entidad refirieron a un "comportamiento fascista" y apuntaron contra Claudia Piñeiro, guionista y creadora de la serie junto a Marcelo Piñeyro, de tener "un encono" contra la "cultura evangélica de la Argentina" derivada de su "militancia feminista durante el debate de la ley del aborto".



"No es que la narradora lo hace por mero desconocimiento de dichas comunidades; pareciera ser que el objetivo sería buscar destruir la trayectoria y el testimonio que con mucho esfuerzo han logrado alcanzar socialmente dichas iglesias a través de tantos años. A los que antes se los atacaba diciendo que eran sectas, ahora se los trata de encasillar como 'seguidores de Bolsonaro', 'reaccionarios de derecha', agentes del mal contra los ideales que promueve el colectivo que la guionista representa", acusaron.



En el comunicado, invitan a los creadores de "El Reino", "sin intención alguna de censurar su obra", a que "vengan a ver la obra real que hacen esos 'reaccionarios de derecha' en las villas, cárceles, hospitales y entre la gente necesitada".

La respuesta de Claudia Piñeiro



La prestigiosa escritora respondió en su cuenta de Twitter: "La censura es censura, la quieras disfrazar de lo que la quieras disfrazar" y "Ahora censurar una ficción ya parece medieval".



Durante una entrevista realizada por Télam, hace unos días, Piñeiro consideró que en la ficción de la serie los mundos de la política y la religión "comparten una agenda de conservadurismo, de no aceptación de determinados derechos de las personas, estar en contra de la ESI, del aborto, de la ley del matrimonio igualitario". Continuó "Entonces, como comparten esa agenda de restricción de derechos personales, estos políticos dicen 'aunemos esfuerzos y hagamos esto que nos interesa a los dos'. Después el político saca otros beneficios, que son sumar cantidad de votos, y esta iglesia suma los suyos, que tendrán que ver con prebendas económicas y otro tipo de cosas".



Luego de que se conociera el pronunciamiento y para frenar el hostigamiento que comenzó a recibir en la red social, la autora de "Catedrales" decidió volver privada su cuenta, mientras recibía el apoyo de colegas y de muchos espectadores de la tira.



La escritora recibió el apoyo de artistas, colegas y asociaciones:



El escritor Guillermo Martínez dijo en su Twitter: “Muy preocupante el comunicado medieval de Aciera que pretende definir qué sería la pureza artística y la `contaminación´ ideológica para atacar a Claudia Piñeiro como guionista de 'El Reino'. Toda la solidaridad con ella”.



Por su parte, el novelista y guionista Marcelo Figueras opinó que “nadie que haya visto 'El Reino 'entiende que el pastor que encarna Peretti es la medida de todos los pastores; al contrario, queda claro que se trata de uno muy particular, en el seno de una ficción que ni siquiera pretende ser estrictamente realista. Antes que la reivindicación de su gente, el comunicado de ACIERA suena a ataque puntual a una mujer, Claudia Piñeiro, de conocida militancia en favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.



La escritora y poeta Marina Mariasch advirtió sobre una suerte de doble estandar a la hora de evaluar cómo la ficción retrata a las religiones: “Me pregunto si pasa o pasó algo así cada vez que sale una ficción sobre judíos (como “Poco ortodoxa”), católicos. ¿Hay temas que no se pueden tocar en la ficción? pfff”.



La Unión Argentina de Escritoras y Escritores escribió: "Repudiamos de modo contundente el ataque recibido por nuestra colega y compañera Claudia Piñeiro por su trabajo como guionista de la serie ‘El Reino’. No es necesario aclarar que se trata de una obra de ficción que debe gozar de plena libertad para desarrollarse. Consideramos un hecho grave que se pretenda confundir al público y manipularlo para hacerle creer que un hecho ficticio tiene algún correlato con la realidad”. Y añadió: “Vivimos un tiempo atravesado por una reacción conservadora que pretende cercenar derechos, silenciar a quienes piensan distinto y atacar la creación artística confundiendo deliberadamente la realidad con la ficción”.



El colectivo de Actrices Argentinas publicó en Instagram: "Expresamos nuestro apoyo a @claudiapineiroescritora y repudiamos los ataques que recibió por su trabajo como guionista de la serie El Reino, una obra de FICCIÓN producida por Netflix. Denunciamos, además, que la gravedad de los ataques hacia Claudia se deben especialmente a su condición de mujer y militante feminista, defensora de los derechos de las mujeres. Abandonen los intentos por silenciarnos, tanto en el arte como en las calles. Nuestras voces se escuchan más fuertes que nunca".



Por su parte, Mercedes Morán, protagonista de la serie, escribió: Toda mi solidaridad, mi agradecimiento y mi amor a @claudiapineiro ante los ataques que está sufriendo”.



(Fuente Télam)