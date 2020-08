Dyango, se suma a la "nueva normalidad" con un espectáculo virtual.

El sábado 29 de agosto brindará un concierto en vivo que podrá verse en diferentes horarios, según el país. En España a las 22, en Colombia a las 15, en Chile a las 16 y en Argentina a las 17.

"Creo que habrá miles de personas", dijo el artista a Cadena 3. "Va a ser maravilloso porque vamos a poner las cámaras, vamos a estar en el estudio con luces y sonido. Vamos a sortear un cuadro pintado por mí a las 500 primeras entradas", agregó.

Los fans que visualicen el show podrán hacer preguntas para charlar con Dyango.

"Será un diálogo. Vamos a pasarla bien y a cantar. Si me piden alguna canción y la sé, la hago. Si no la sé, no la hago", bromeó.

En este contexto de pandemia, las condiciones para hacer un show han cambiado en su totalidad. En la entrevista, fue consultado sobre cómo se siente al hacer un espectáculo virtual y respondió "será uno de los más lindos". "Habrá mucho contacto con el público. Habrá un cariño especial, pasando lo que estamos pasando que es horroroso", detalló.

Las entradas se consiguen en la web https://www.holarumi.com

El artista invita a todos sus fans en esta publicación en Instagram:

Fuente Cadena 3