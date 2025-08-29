Se invita al público en general y a los amantes de la música antigua al espectáculo: “Ecos del Barroco Temprano”.

El sonido del archilaúd y de la guitarra barroca nos lleva a un viaje único por Italia y España de los siglos XVI y XVII.

Se realizará en el Museo San Alberto, Capilla Santa Teresa de Jesús, Caseros 110, el viernes 5 de septiembre a las 20 h.

Será interpretado por el destacado músico Mauricio Hernández, quien propone un concierto íntimo en el corazón histórico de Córdoba, donde las cuerdas antiguas reviven la belleza de un tiempo de esplendor.

Entrada libre con contribución voluntaria.

De qué se trata…

Es un programa titulado “Entre Italia y España: Ecos del Barroco Temprano”, dedicado a la música solista para archilaúd y guitarra barroca, interpretada en réplicas fieles de instrumentos históricos. Plantea un recorrido por dos tradiciones clave del siglo XVII:

Por un lado, la música italiana para archilaúd de comienzos del Seicento, con obras de compositores como Pietro Paolo Melli, Giuseppe Antonio Doni, Giovanni Girolamo Kapsberger, Alessandro Piccinini, Giovanni Zamboni y Bernardo Gianoncelli.

Por otro, la música española para guitarra barroca de cinco órdenes, con piezas de Gaspar Sanz, Francisco Guerau y Santiago de Murcia.

Hace varios años que en Córdoba no se interpreta un programa con estas características.

Este concierto propone una experiencia íntima y evocadora, con interpretación históricamente informada, pensada tanto para un público general como para oyentes especializados en música antigua.