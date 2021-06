Mientras Ed Sheeran se toma un año para cuidar a su hija y resguardarse del Covid19, hay momentos en los que concede entrevistas.

El británico que compartió canción junto a Paulo Londra, habló en el programa radial de Jordan North en Radio 1, y en el espacio “Kids Ask Difficult Questions” (los niños hacen preguntas difíciles) aseguró que a su hija Leyra de ocho meses, sus nuevas canciones la hacen llorar.

Le gusta Shape of you por tu rítmo (y a quién no), pero no es su mayor fan.

A la pregunta ¿Cuánta plata ganás?, el músico aseguro "Tengo más de lo que necesito" y aprovechó el espacio para motivar a la empatía y solidaridad. Contó que tiene una fundación musical para niños en situaciones vulnerables y que ese trabajo lo hace muy feliz.